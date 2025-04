Masz wrażenie, że twoje nogi są ciągle spuchnięte? A może zauważyłaś, że pojawiły się na nich żylaki? A może masz w swojej szafie mnóstwo sukienek, ale ich nie nosisz, bo odkrywają nogi? Lub niezależnie od temperatury nosisz spodnie, by tym samym ukryć żylaki? Przekonaj się, że to nie musi być problem!

Obrzęk nóg - przyczyny i objawy

Opuchlizna kończyn dolnych jest niezależna od wieku. Do najczęstszych przyczyn tego schorzenia zalicza się przewlekłą niewydolność żylną. Kto jest najbardziej narażony na obrzęk nóg? Z tym problemem często zmagają się kobiety w ciąży, a także te karmiące dzieci. Opuchnięte kostki mogą pojawić się też po przebytej podróży, długim przebywaniu na słońcu, noszeniu niewygodnych butów, a także po siedzącym dniu w pracy.

Żylaki - przyczyny i objawy

Żylaki kończyn dolnych to nic innego jak widoczne przez skórę żyły powierzchniowe. Bardzo często towarzyszy im obrzęk nóg i stóp, swędzenie, pieczenie, uczucie ciężkości i kurcze mięśni.

Skąd biorą się żylaki?

Zastanawiałaś się czasem, dlaczego niektóre kobiety mają żylaki, a inne nie? Czy to kwestia genetyczna, czy my same mamy na to wpływ? Jak się okazuje, istnieje wiele czynników ryzyka. Do najbardziej powszechnych zalicza się:

uwarunkowania genetyczne

wiek

płeć

wykonywanie zawodu związanego z pozycją stojącą

przebywanie w długotrwałej pozycji siedzącej

przebyta zakrzepica naczyń żylnych

Żylaki w ciąży lub u nastolatków?

Myślisz, że to niemożliwe? A jednak. Jak wskazują badania, u 8-20% badanych kobiet ciąża była czynnikiem powodującym pojawienie się i rozwój żylaków. Odpowiadają za to hormony, które w czasie ciąży negatywnie wpływają na stan żył.

Ale jak się okazuje, również ludzie młodzi mogą spotkać się z problemem żylaków. Wpływ mają na to na przykład młody wiek matki, urazy, terapia hormonalna czy uwarunkowania genetyczne.

Jak poradzić sobie z żylakami i obrzękiem nóg?

Żylaki nie muszą oznaczać, że już zawsze będziesz zmuszona zakrywać nogi i nosić grubo kryjące rajstopy. Wystarczy, że zastosujesz się do kilku zasad.

Nie noś ciasnych ubrań - unikaj ciasnych rurek, które mocno opinają ciało i dodatkowo utrudniają odpływ krwi z kończyn dolnych

- unikaj ciasnych rurek, które mocno opinają ciało i dodatkowo utrudniają odpływ krwi z kończyn dolnych Nie przebywaj zbyt długo na słońcu - przy wysokich temperaturach dochodzi do rozszerzenia naczyń krwionośnych, a to powoduje zaleganie krwi. Efekt? Żylaki mogą być bardziej widoczne. Dodatkowo pojawia się opuchlizna nóg.

- przy wysokich temperaturach dochodzi do rozszerzenia naczyń krwionośnych, a to powoduje zaleganie krwi. Efekt? Żylaki mogą być bardziej widoczne. Dodatkowo pojawia się opuchlizna nóg. Nie siedź w jednej pozycji - 8 godzin przy biurku to stanowczo za długo. Co jakiś czas pozwól sobie na przerwę, przejdź się lub po prostu podnieś nogi wyżej.

- 8 godzin przy biurku to stanowczo za długo. Co jakiś czas pozwól sobie na przerwę, przejdź się lub po prostu podnieś nogi wyżej. Uprawiaj sport - siedzący tryb życia przyczynia się nie tylko do otyłości, ale i do problemów żylnych. Dlatego tak ważne jest, by uprawiać sport. Specjaliści rekomendują, by ćwiczyć ok. 30-90 minut dziennie. Ważne, by się nie przetrenować i uprawiać sport tak, by sprawiał przyjemność.

- siedzący tryb życia przyczynia się nie tylko do otyłości, ale i do problemów żylnych. Dlatego tak ważne jest, by uprawiać sport. Specjaliści rekomendują, by ćwiczyć ok. 30-90 minut dziennie. Ważne, by się nie przetrenować i uprawiać sport tak, by sprawiał przyjemność. Noś szpilki tylko na wyjątkowe okazje

Zastosuj odpowiednią suplementację, która może pomóc w walce z żylakami.

Jakie suplementy wybrać, by skutecznie zwalczyć żylaki, obrzęk i opuchliznę?

Twoje nogi są ciężkie i obolałe? Oprócz zdrowych nawyków życiowych, wprowadź do swojej diety suplementy, które wspomogą twoje żyły. Jakie? Zdecydowanie takie, które w swoim składzie mają m.in. kwas askorbinowy, ułatwiający prawidłową produkcję kolagenu, a przez to zapewniający prawidłowe funkcjonowanie naczyń krwionośnych oraz hesperydynę, która dba o prawidłowe krążenie.

Oba te składniki posiada Maxi3Vena - preparat, który czyni nogi lekkimi jak piórko. Co więcej, Maxi3Vena zawiera ekstrakt z ruszczyka kolczastego, który korzystnie wpływa na krążenie żylne i funkcjonowanie naczyń krwionośnych oraz wspomaga redukcję obrzęków.

​Teraz opuchlizna i żylaki to nie problem!

Ciesz się nieskończoną lekkością nóg i korzystaj z uroków lata, pokazując swoje nogi!

Materiał powstał z udziałem marki Maxi3Vena