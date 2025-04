Nietrzymanie moczu nie jest czymś, co ktokolwiek wybrałby sobie w sklepie z podarkami od losu. Jednak nie dajmy się zwariować: nie jest to także tragedia, która zmusza do rezygnacji z pracy albo pasji i zabarykadowania się we własnym domu. Jak sobie z nim radzić

Nie wstydź się. Choć nietrzymanie moczu jest bardzo powszechne, wiele osób uważa je za wstydliwe i usiłuje przemilczeć – także przed samym sobą. Nie warto tego robić, bo to nie rozwiązuje problemu.

Gromadź wiedzę. 3 główne postacie nietrzymania moczu – wysiłkowe, naglące, mieszane – mogą mieć różne podłoże. Tylko wiedząc, co dokładnie dzieje się z twoim organizmem, będziesz mogła skutecznie sobie pomóc. Dlatego nie zmagaj się z tym sama: idź do lekarza, który skieruje cię na badania (zwykle ogólne badanie moczu, badanie krwi, USG układu moczowego i badanie urodynamiczne), ustali przyczynę dolegliwości i powie, co należy zrobić.

Lecz się. Nietrzymanie moczu można w wielu wypadkach leczyć. Możliwe jest m.in. leczenie chirurgiczne i farmakologiczne.

Ćwicz mięśnie dna miednicy. Wśród wielu metod leczenia są także te nieinwazyjne: fizjoterapia uroginekologiczna, która polega na treningu mięśni dna miednicy (inaczej mięśni Kegla). Najlepiej robić to pod opieką doświadczonego fizjoterapeuty.

Nie wycofuj się z życia. Tańczyłaś? Tańcz nadal. Ćwiczyłaś? Daj z siebie jeszcze więcej. Lubiłaś seks? Nie rezygnuj z niego. Po prostu odpowiednio się zabezpiecz.

Stosuj specjalistyczne wkładki. Na rynku jest mnóstwo wkładek higienicznych, jednak takie produkty nie pomogą ci w zachowaniu komfortu, bo nie są wystarczająco chłonne. Postaw na wkładki wyprodukowane z myślą o twoim problemie. Powinny być wykonane z materiału, który pozwala skórze oddychać (dzięki temu unikniesz podrażnień i wysypki) i doskonale spełniać swoje zadanie: a więc wchłaniać mocz, trzymać go z dala od skóry i zapobiegać nieprzyjemnemu zapachowi.

Jeśli trzeba, sięgnij po bieliznę chłonną. Czasem nietrzymanie moczu jest tak nasilone, że wkładki nie wystarczą. Wtedy warto sięgnąć po bieliznę chłonną, która stanowi jeszcze solidniejsze zabezpieczenie.

Znajdź sposób, by poczuć się komfortowo. Bielizna chłonna może wyglądać jak zwykła bielizna i do złudzenia przypominać zwyczajne majtki, a jednak zapewniać komfort i poczucie bezpieczeństwa nawet przy natężonym nietrzymaniu moczu.

Stosuj delikatne środki do higieny intymnej. Mocz może podrażniać skórę, dlatego stosuj łagodne kosmetyki do mycia, zwłaszcza te stworzone z myślą o problemie nietrzymania moczu.

Nie ograniczaj napojów. Jeśli przestaniesz pić wystarczająco dużo (minimum to 6 szklanek na dobę), twój pęcherz przestanie pracować prawidłowo i doprowadzisz do odwodnienia, które zaburza mnóstwo ważnych procesów nieustannie toczących się w organizmie. Zrezygnuj jedynie z alkoholu i kawy, a także z tego, co kwaśne, np. z cytrusów.

