Dyskomfort spowodowany nietrzymaniem moczu odczuwa aż 1 na 3 kobiety. Najczęściej dotyka on osób po 40 roku życia, lecz nie jest to reguła. Wiele młodszych dziewczyn mierzy się ze skutkami nietrzymania moczu każdego dnia, rezygnując z wielu aktywności. Nietrzymanie moczu wpływa również znacząco na poczucie własnej wartości. Często, ze względu na używanie wkładek czy podpasek, trzeba pójść na kompromis w kwestii bielizny. Jak pogodzić te kwestie i czuć się bezpiecznie i kobieco? Rozwiązaniem jest specjalistyczna bielizna chłonna TENA Lady Pants Noir.

TENA Lady Pants Noir – więcej niż bielizna i wkładki

Nietrzymanie moczu to dolegliwość, która wymaga ciągłego kontrolowania. Codzienne noszenie wkładek lub bielizny chłonnej to jedyne rozwiązanie, by poczuć się pewnie. Jakie wybrać? Zwykłe wkładki i podpaski, które stosuje się w czasie menstruacji, nie sprawdzą się podczas nietrzymania moczu: mogą powodować podrażnienia i nie być wygodne. Należy sięgać po te specjalistyczne - to właśnie one dopasowane są do tego rodzaju dolegliwości, są odpowiednio chłonne i delikatne dla skóry. Specjalistyczne wkładki i podpaski pomogą przy lekkim nietrzymaniu moczu, a bielizna chłonna zapewni bezpieczeństwo i komfort przy jego cięższych odmianach. TENA Lady Pants Noir to kompromis pomiędzy ochroną a stylem. Miękki, oddychający materiał z dyskretnym wkładem idealnie dopasowuje się do kobiecego ciała. Potrójna ochrona przed przeciekaniem, nieprzyjemnym zapachem i uczuciem wilgoci zapewnia komfort i poczucie bezpieczeństwa.

Bielizna chłonna przypominająca zwykłe majtki? Tak, to możliwe! Czuj się kobieco i bezpiecznie, nie martwiąc się o przeciekanie lub dyskomfort spowodowany wilgocią. TENA Lady Pants Noir kupisz w dwóch rozmiarach, by jeszcze lepiej dopasować je do siebie. Możesz nosić je każdego dnia, niezależnie od tego, w co planujesz się ubrać. Sprawdzą się świetnie w zestawieniu z dopasowanymi jeansami, luźnymi sukienkami czy wieczorową kreacją – nie odznaczają się, nie zsuwają i nie rolują, zapewniając wygodę i bezpieczeństwo na każdym kroku.

Nie musisz wybierać

Z TENA Lady Pants Noir dylemat „ bezpieczeństwo czy styl?” przestaje istnieć. Wybierz sprawdzone rozwiązania i czuj się sobą, cokolwiek robisz. TENA to lider w produkcji specjalistycznych produktów higienicznych. Od blisko 50 lat marka dba o to, by jakość oferowanych przez nią wkładek, podpasek i bielizny stała na straży twojego komfortu i bezpieczeństwa.

