Jak chronić skórę przed słońcem?

Lato jest jak wisienka na torcie – stanowi najwspanialszy czas w roku, rozpieszczając nas ciepłym słońcem, pozytywną aurą, ładując nasze wewnętrzne akumulatory. Nasza skóra, gdy jest lekko opalona, wydaje się być zdrowsza, bardziej dotleniona, wypoczęta i świeża .

Kąpiel słoneczna ma bezpośredni, dobroczynny wpływ na nasz organizm, dostarczając mu witaminę D odpowiedzialną m.in. za metabolizm kości, korzystnie wpływając na system nerwowy, zapobiegając powstawaniu komórek nowotworowych. Wystarczy spędzić jedynie 15-20 minut dziennie na słońcu, aby miały szanse się zadziać wyżej opisane pozytywne procesy.

Jednak gdy z nieba leje się żar, a nasza obecność na słońcu wydłuża się, warto pomyśleć o radykalnej ochronie i zabezpieczeniu skóry, szczególnie tej, która jest wyjątkowo wrażliwa i narażona na niebezpieczne w skutkach podrażnienia.

Dlatego też nieodzownym elementem słonecznych kąpieli powinny być kremy z filtrem, stosowane nie tylko na plaży, ale również pod makijaż. Ważne, aby nie przeciążać skóry ciężkimi kosmetykami – koniecznie należy sięgać po produkty o bardzo lekkiej konsystencji, w tym także podkłady.

Jednak cera wyjątkowo sucha i wrażliwa powinna być zaopatrywana w dużą dawkę składników nawilżających bogatych w cenne i wartościowe dla skóry elementy odżywcze. Wskazane są więc dermokosmetyki, które uzupełniają brakujące w skórze lipidy i regulują pracę gruczołów łojowych, a nie te, które tylko pochłaniają nadmiar sebum. Takim kosmetykiem jest np. Cetaphil DA Ultra Krem intensywnie nawilżający.

Podstawą jest nawilżanie!

Ochrona przed słońcem to nie tylko stosowanie preparatów z filtrami na plaży, ale też na co dzień, pod makijaż. Ważne jest również, aby nie przeciążać naszej cery – warto pamiętać o nakładaniu jak najmniejszej ilości kosmetyków o jak najlżejszej konsystencji. To istotne zwłaszcza w przypadku skóry mieszanej, skłonnej do przetłuszczania.

Pamiętać należy o nawilżaniu całego ciała takimi kosmetykami jak np. Cetaphil MD Dermoprotektor Balsam do twarzy i ciała – to specjalistyczny dermokosmetyk, który powoduje głębokie i długotrwałe nawilżenie skóry.

Oczyszczanie i nawilżanie skóry

Cera sucha i przesuszona, szczególnie po ekspozycji na słońcu, wymaga kosmetyków bogatych, o cięższej konsystencji. W lecie można więc stosować preparaty całoroczne, szczególnie długotrwale nawilżające i odnawiające płaszcz lipidowy.

Pamiętajmy także o wszystkich etapach pielęgnacji: najpierw oczyszczanie – najlepiej preparatami, które łagodnie, ale skutecznie oczyszczają jednocześnie pielęgnując – można do tego użyć emulsji micelarnych np. Cetaphil EM Do mycia, potem aplikujemy krem nawilżający, najlepiej o długotrwałym działaniu. Jeśli nadal odczuwamy dyskomfort, a skóra jest podrażniona, warto na noc nałożyć na twarz krem o bogatszej konsystencji i formule, który zregeneruje warstwę lipidową naskórka i przywróci skórze odpowiedni poziom nawilżenia, np. Cetaphil PS Lipoaktywny Krem nawilżający, który dzięki unikatowemu połączeniu składników zapewnia zaspokojenie trzech kluczowych potrzeb nawet najbardziej wymagającej skóry: regeneracji, ochrony i nawilżenia.