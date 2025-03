Hashimoto to choroba autoimmunologiczna. Jest zaburzeniem tarczycy, które powoduje, że układ odpornościowy atakuje, uszkadza i niszczy komórki tarczycy. Nazwa choroby pochodzi od nazwiska japońskiego chirurga dr. Hakaru Hashimoto, który w 1912 roku opisał cztery przypadki tego schorzenia.

Autoimmunologia polega na tym, że my zwalczamy sami siebie. Czyli nasz organizm rozpoznaje narząd jako coś obcego, z czym trzeba walczyć - komentuje Magdalena Obrzut.

Autoimmunologia polega na tym, że my zwalczamy sami siebie. Czyli nasz organizm rozpoznaje narząd jako coś obcego, z czym trzeba walczyć - komentuje Magdalena Obrzut.