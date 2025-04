Z badań przeprowadzonych przez znanego seksuologa Zbigniewa Izdebskiego wynika, że 91% Polaków jest zadowolonych ze swojego życia seksualnego. Czy i Ty należysz do tej grupy? Sporo zależy od Twojego temperamentu. Na szczęście wystarczy, że poznasz parę przydatnych trików, a możesz odkryć nowe doznania. Najpierw jednak odpowiedz sobie na pytanie na pytanie czy w łóżku jesteś anielicą czy diablicą.

Reklama

Anielica

Nie masz w zbyt dużego doświadczenia, jeśli chodzi o współżycie. Jeśli seks to tylko po ślubie albo ze stałym partnerem. W łóżku pozwalasz zazwyczaj przejąć inicjatywę mężczyźnie. Nie przepadasz za gadżetami, a z pozycji uznajesz tylko misjonarską.

Rada: Zaskocz swojego partnera i... siebie. Otwórz się na nowe doznania i eksperymentuj. Poznaj swoje ciało, dowiedz się, co lubisz. Niczym nie ryzykujesz, jeśli wypróbujesz nową pozycję lub nowy trik, który być może doprowadzi do ekstazy Ciebie lub Twojego partnera. Odkryj, co sprawia Ci przyjemność - rozsądnie i we własnym tempie.

Diablica

W sypialni jesteś lwicą. Lubisz mieć kontrolę nad swoim partnerem. To Ty inicjujesz erotyczne igraszki. Myślisz, że seks nie ma przed Tobą tajemnic. Nie boisz się nowych wyzwań.

Rada: Czasem warto nieco przystopować. Pozwól przejąć kontrolę partnerowi, a możesz być naprawdę miło zaskoczona. Nie musisz zawsze być tą, która rządzi w alkowie, bo taka władza może w pewnym momencie okazać się męcząca. Seks to nie zawody - odpręż się i skoncentruj na własnej przyjemności, zamiast myśleć o tym, jaką teraz pozycję przybrać. Jeśli masz wielu przypadkowych partnerów, zawsze pamiętaj o odpowiednim zabezpieczeniu i nie ryzykuj!

Reklama

Niezależnie od tego, jaki masz temperament, jako kobieta prowadząca aktywne życie seksualne, możesz być bardziej narażona na różnego rodzaju infekcje intymne. Dlatego postaw na odpowiednią profilaktykę. Lactovaginal to lek dopochwowy, który ma w swoim składzie bakterie kwasu mlekowego Lactobacillus rhamnosus 573, o potwierdzonych właściwościach probiotycznych. To produkt idealny dla współczesnej, świadomej kobiety, która zdaje sobie sprawę z tego, jak ważna jest codzienna profilaktyka. Więcej na temat profilaktyki zdrowia intymnego znajdziesz na www.lactovaginal.pl