Wydawałoby się, że w XXI wieku choroby jak próchnica to problem marginalny, dotyczący jedynie niewyedukowanych i biedniejszych społeczeństw. Nic bardziej mylnego!

Jak wygląda problem próchnicy na świecie?

Statystyki są alarmujące. Próchnica to najczęstsza choroba przewlekła świata – cierpi na nią 80% populacji naszego globu! Jak pokazują wyniki badania konsumenckiego zrealizowanego na zlecenie Colgate-Palmolive w 2014 r., ponad 75% Polaków przyznało, że ich zęby wymagały leczenia w ciągu ostatnich 2 lat. Dla porównania, na Łotwie ten odsetek wyniósł 62%, a na Węgrzech 51%.

A jak o zęby dbają Polacy?

W Polsce aż 25% respondentów wskazało, że myje zęby tylko raz dziennie lub rzadziej. Jeszcze bardziej niepokojący jest fakt, że 94% badanych wierzy, że zjedzenie jabłka jest równie skuteczne, jak umycie zębów! Tymczasem duże jabłko może zawierać ok. 27 g cukrów prostych – to tyle, co 5 łyżeczek cukru!

Aż 75% respondentów uważa, że próchnica to proces nieodwracalny. Popularnym stwierdzeniem jest, że próchnica prędzej czy później dotknie każdego. Tymczasem eksperci twierdzą, że wizja 80-latków bez ubytków próchniczych jest naprawdę realna!

Jak uniknąć rozwoju próchnicy?

Próchnicy można przeciwdziałać, a przy zachowaniu odpowiedniej higieny jamy ustnej można nawet zahamować postępowanie zmian próchnicowych, czy odwrócić je na wczesnym etapie. Przede wszystkim należy pamiętać o regularnym szczotkowaniu zębów, zwłaszcza po spożyciu przekąsek zawierających cukier, który jest ukryty niemal we wszystkim, co jemy. Używanie pasty Colgate® Maximum Cavity Protection z Neutralizatorem Kwasów Cukrowych™ zwiększa poziom ochrony zębów, przez co ryzyko próchnicy maleje.