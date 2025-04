Reklama

Każdy, kto choć raz w życiu doświadczył zgagi, wie jak ciężko funkcjonować z tą dolegliwością. Uczucie pieczenia za mostkiem, cofanie się treści pokarmowej i wynikające z niej podrażnienie błon śluzowych przełyku potrafi uprzykrzyć życie niezależnie od wieku i płci.

Okazuje się, że przewlekłe choroby związane z górnym odcinkiem przewodu pokarmowego (refluks żołądkowo-przełykowy, dyspepsja) mogą dotyczyć nawet 40% całej populacji. Jak więc ulżyć sobie w cierpieniu? W pierwszej kolejności poznaj przyczynę problemu i odkryj jego najnowsze sposoby leczenia.

Skąd się bierze zgaga?

Zanim wyjaśnimy skąd bierze się ta przykra dolegliwość, warto przypomnieć jaką rolę w organizmie pełni przełyk i żołądek. Przełyk to swego rodzaju tunel, który dzieli jamę ustną i gardło od żołądka. Jest on zbudowany z ponad 50 mięśni, które zlokalizowane na ściankach przesuwają pokarm w dół, w kierunku żołądka. Żołądek zaś to “worek”, w którym - dzięki obecności soków trawiennych (w tym kwasu solnego) - dochodzi do skomplikowanego procesu rozkładania pokarmu i wchłaniania cennych wartości odżywczych poprzez błonę śluzową wprost do krwiobiegu.

Błona śluzowa żołądka pełni decydującą rolę w tym procesie - wydziela soki trawienne pozwalające na rozkład pokarmu i jednocześnie produkuje śluz, który chroni ściany żołądka przed ich szkodliwym wpływem. By błona śluzowa dobrze funkcjonowała, konieczne jest dbanie o równowagę kwasową układu trawiennego, co w dzisiejszych czasach niestety nie jest prostym zadaniem.

Najczęstsze objawy problemów ze strony układu pokarmowego

Poza zgagą, najczęstszymi objawami zachwiania równowagi kwasowej w układzie pokarmowym są bóle brzucha, nudności, wymioty. Mogą one występować zarówno u osób dorosłych, w podeszłym wieku, ale także i u dzieci.

Właśnie z tego powodu niezwykle istotne jest dobranie odpowiedniego sposobu leczenia tej dolegliwości. U seniorów, kobiet w ciąży i karmiących oraz w przypadku osób poniżej 18 roku życia bezpieczeństwo farmakoterapii jest absolutnym priorytetem.

Jak leczyć refluks i zgagę?

Najpowszechniejszym sposobem leczenia tych dolegliwości jest stosowanie leków opartych na substancjach syntetycznych, które mają na celu obniżenie kwasowości wewnątrz żołądka. Okazuje się jednak, że nie jest to jedyna droga walki z nawracającą zgagą. Innym rozwiązaniem mogą być wyroby medyczne, oparte na substancjach naturalnych, które tworząc mikrośrodowisko wewnątrz żołądka, chronią jego błonę śluzową.

Skuteczność takiej drogi leczenia potwierdzają badania RWE (Real World Evidence) oraz badania kliniczne przeprowadzone na grupie 4465 pacjentów, lekarzy i farmaceutów (wyniki opublikowane w czasopiśmie naukowym “Frontiers”)1. Tego typu wyroby medyczne są dostępne w aptekach w formie tabletek do ssania. Ich zażycie może wspomóc błonę śluzową w jej naturalnym funkcjonowaniu, nie wpływając przy tym na wydzielanie kwasu, którego obecność jest przecież konieczna w procesie trawienia.

Dzięki licznym badaniom naukowym możliwe stało się opracowanie specjalnych ekstraktów naturalnych, które mogą leczyć objawy zgagi i refluksu. Należą do nich m.in. frakcja polisacharydowa z aloesu, minerały (węglan wapnia i wodorowęglan sodu) regulujące kwasowość, frakcja flawonoidów pozyskiwana z rumianku i lukrecji (przeciwdziałają wolnym rodnikom i łagodzą podrażnienie błony śluzowej żołądka).

1 R. Cioeta et Al. Effectiveness and tolerability of Poliprotect, a natural mucosal protective agent for gastroesophageal reflux disease and dyspepsia: Surveys from patients, physicians, and pharmacists. Frontiers in drug and safety regulation. October 2022. DOI 0.3389/fdsfr.2022.969831 https://www.frontiersin.org/articles/10.3389/fdsfr.2022.969831/full