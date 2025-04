Reklama

Zaśmiałaś się serdecznie, kichnęłaś lub podniosłaś coś ciężkiego i niespodziewanie na majtkach pojawiła się mokra plama? Raz czy drugi, to jeszcze nie kłopot, gdy jednak krople moczu zaczęły pojawiać się częściej, uznałaś, że musisz się zabezpieczyć i sięgnęłaś po wkładki lub podpaski. Słusznie. Musisz jednak wiedzieć, że zwykłe produkty higieniczne radzą sobie z naturalną wilgocią miejsc intymnych – w tym z dość gęstą wydzieliną z pochwy i z krwią menstruacyjną. Jednak mocz jest inny – o wiele rzadszy, wypływa go więcej i od razu roztacza nieprzyjemny zapach. Zwykłe podpaski i wkładki nie są więc idealnym zabezpieczeniem. Tu trzeba działać wielokierunkowo.

Marka TENA stworzyła produkty specjalnie przeznaczone dla osób, które zmagają się z nietrzymania moczu. Te specjalistyczne wkładki i podpaski wyglądają podobnie do tych, które dobrze znamy, w rzeczywistości jednak są zupełnie inne – wchłaniają i zatrzymują w środku o wiele więcej płynu i dodatkowo, dzięki unikalnej technologii, skutecznie neutralizują zapach moczu.

Nic nie wycieknie

Dzięki technologii microPROTEX specjalistyczne wkładki i podpaski TENA Lady są znacznie cieńsze od tych uniwersalnych. I tu pojawia się informacja, która może zaskakiwać kogoś, kto nigdy nie miał do czynienia z podobnymi produktami: nawet bardzo cienkie wkładki wchłaniają naprawdę dużo wilgoci, a te najbardziej chłonne podpaski potrafią zatrzymać wewnątrz nawet 1000 ml płynu!

Wiele rozmiarów

Problem nietrzymania moczu jest inny u każdej z nas. Dlatego produkty TENA mają wiele rozmiarów. Dzięki temu możesz idealnie dopasować je do siebie.

Na kropelkowe nietrzymanie moczu wystarczą na przykład wkładki TENA Lady Slim Ultra Mini, które są wyjątkowo cienkie i wygodne.

TENA Slim Normal sprawdzą się przy lekkim nietrzymaniu moczu. Ich podwójny wkład jest bardzo chłonny.

Na noc skuteczną ochronę zapewnią podpaski TENA Lady Normal Night, które są zaprojektowane, by idealnie chronić podczas leżenia i snu.

Nie musisz rezygnować z codziennych obowiązków i przyjemności, możesz czuć się zupełnie swobodnie i nosić ubrania, jakie lubisz. Produkty TENA, nawet te duże i bardzo chłonne, są niewidoczne pod ubraniem i doskonale dopasowują się do ciała.

Noś każdego dnia

Kolejna niezwykle istotna cecha, która odróżnia produkty TENA od zwykłych wkładek i podpasek, dotyczy materiału, z jakiego zostały wykonane. Nietrzymanie moczu nie zdarza się nam tylko przez kilka dni w miesiącu, tak jak dzieje się to z miesiączką. Dlatego specjalistyczne wkładki i podpaski TENA zostały stworzone tak, by można je było nosić każdego dnia bez ryzyka podrażnień. To bardzo istotne, gdy długofalowo myślimy o własnym komforcie.

Możesz skorzystać z refundacji

Produkty TENA nie są zwykłymi produktami higienicznymi. Dlatego przy długotrwałej chorobie, nawet lekarz pierwszego kontaktu może wypisać na nie receptę, a wtedy można je kupić w aptece, korzystając z refundacji.

Nie przestawaj cieszyć się życiem, bo nietrzymanie moczu nie musi zamknąć cię w domu i odizolować od przyjaciół i rodziny. Wypróbuj specjalistyczne wkładki i podpaski TENA bądź sobą!

Artykuł powstał z udziałem marki TENA