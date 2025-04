Od 22 do 26 listopada trwać będą Dni Honorowego Krwiodawstwa. Jest to święto Polskich Honorowych Dawców Krwi i czas w którym dziękujemy tym Bohaterom za darowanie cząstki siebie innym ludziom. Te 450 mililitrów krwi, które oddają regularnie, to tak niewiele, a częstokroć jest cenniejsze od złota i szlachetnych kruszców...

Parę słów o krwi

Krew jest unikatowym płynem ustrojowym, niezbędnym do naszego przeżycia i właściwego funkcjonowania. Wyróżniamy kilka grup krwi – A, B, AB, 0. U niektórych na krwinkach znajduje się jeszcze antygen D, świadczący o dodatnim czynniku Rh [Rh+]. Gdy jest nieobecny, mówimy o ujemnym Rh [Rh-].

W naszym ustroju krąży około 5-7 litrów krwi. Oddanie 450 mililitrów dla zdrowych osób nie powinno skutkować powikłaniami, gdy donacja przeprowadzana jest zgodnie z przyjętymi procedurami.

Jeszcze ani jedno laboratorium nie stworzyło idealnego odpowiednika krwi. Podjęto wiele prób w tym zakresie, ale nie opracowano doskonałego produktu. Preparaty tzw. sztucznej krwi, posiadają tak jak krew ludzka zdolność do przenoszenia tlenu do tkanek i organów ciała. Jednak ich stosowanie może prowadzić do większej ilości powikłań po przetoczeniu oraz czas działania takiego preparatu jest stosunkowo za krótki. Na idealny substytut prawdziwej krwi musimy więc jeszcze poczekać, zdając się tym samym na Honorowych Krwiodawców, jak również promując tą jakże altruistyczną formę pomocy.



Co można „wyprodukować” z krwi ludzkiej?

Najczęściej wykorzystywanymi w krwiolecznictwie są następujące preparaty krwiopochodne:

krew pełna, stosowana np. przy nadmiernej jej utracie po urazach czy podczas zabiegów operacyjnych,

masa erytrocytarna, zwana koncentratem krwinek czerwonych,

świeżo mrożone osocze, zawierające czynniki krzepnięcia,

koncentrat krwinek płytkowych, czyli płytek krwi,

immunoglobuliny, stosowane np. w szpiczaku mnogim, przewlekłej białaczce, niedoborach odporności, RZS i innych chorób o podłożu immunologicznym,

albuminy, stosowane np. w przypadku wstrząsu hipowolemicznego, oparzeń,

krioprecypitat, stosowany np. w hemofilii,

koncentraty czynników krzepnięcia VIII i IX,

koncentrat granulocytarny,

koncentrat krwinek czerwonych przemywanych,

deglicerolizowane krwinki czerwone,

ubogoleukocytarny preparat krwinek czerwonych.

Jak obchodzimy Tydzień Honorowego Krwiodawstwa?

Dni Honorowego Krwiodawstwa są niewątpliwie dobrą okazją do promowania tego typu aktywności. Podczas obchodów podkreśla się zasługi Dawców. Organizowane są uroczystości, na których wręcza się odznaczenia państwowe Zasłużonym Honorowym Krwiodawcom. Nadawane są one przez samego Prezydenta RP. Inne odznaki to np. Honorowy Dawca Krwi – Zasłużony dla Zdrowia Narodu wręczane przez Ministra Zdrowia i Wyróżnienia Polskiego Czerwonego Krzyża „Kryształowe Serce” oraz całe mnóstwo innych, symbolicznych wyróżnień.



Kto może oddać krew?

Zdrowe osoby w wieku od 18 do 65 roku życia, ważące ponad 50 kilogramów mogą zostać dawcami krwi. Warunkiem jest stan pełnego zdrowia, rzetelne wypełnienie ankiety przed oddaniem krwi i szczera chęć pomocy innym ludziom. Krew to jedyna specyficzna tkanka, którą możemy oddać drogą mało inwazyjną, poprzez jej „upust” do specjalnych worków. Nie jest potrzebne przeprowadzanie znieczulenia i cięć chirurgicznych. Wystarczy umiejętne nakłucie żyły igłą o szerszym świetle i rytmiczne zaciskanie pięści podczas oddawania krwi.

450 mililitrów tego płynu, po laboratoryjnym przebadaniu i rozdzieleniu, może być wykorzystane w celu ratowania zdrowia lub życia kilku osób. Zachęcamy więc zdrową, dorosłą część naszego społeczeństwa do dzielenia się z innymi życiodajnym płynem. Kiedyś krew może przydać się nam samym, zatem warto zasilić „konta” Banków Krwi.

Szczegółowe kryteria zdrowotne i opis procedury oddawania krwi przedstawiliśmy już w artykule:

Twoja krew może uratować nawet kilka żyć!