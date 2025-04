Chyba każdy z nas słyszał o pozytywnym wpływie fluoru na stan zębów. Ale co dokładnie robi i dlaczego tak istotne jest, aby regularnie go zębom dostarczać?

Reklama

Otóż fluor zwiększa odporność zębów, a dokładnie szkliwa (twardej, ochronnej pokrywy zęba) na ataki kwasów produkowanych w procesie metabolizmu przez bakterie. Innymi słowy, fluor pomaga w remineralizacji szkliwa i zapobiega jego demineralizacji.

Jak zwiększyć codzienną dawkę fluoru?

Jest kilka sposobów zwiększenia stężenia fluoru na powierzchni zębów, które możemy podzielić na codzienne oraz systemowe.

Regularne, tj. codzienne stosowanie produktów zawierających niewielkie dawki fluoru sprowadza się do używania past do zębów z fluorem oraz płynów do płukania jamy ustnej z fluorem.

sprowadza się do używania past do zębów z fluorem oraz płynów do płukania jamy ustnej z fluorem. Systemowa profilaktyka próchnicy to zaś fluorkowanie wody, fluorkowanie soli bądź stosowanie tabletek z fluorem.

Ponadto stosowanie tych rozwiązań może być uzupełnione dodatkowym stosowaniem produktów leczniczych zawierających wysokie stężenia fluoru, np. żeli (raz w tygodniu w domu) czy roztworów, żeli lub lakierów u stomatologa.

Jaka jest optymalna dawka fluoru?

Aby uniknąć próchnicy, a również zapobiec nadmiernej podaży fluoru do organizmu, specjaliści opracowali wielkości dziennych dawek fluoru, optymalnych z punktu widzenia fluoryzacji. Zalecenia co do ilości dostarczanego fluoru zależą od wieku osoby.

Od 0 do 6 lat. Szczotkowanie zębów 2 x dziennie pastą elmex® Dla Dzieci 1-6 LAT (zawartość fluoru: 500 ppm). Wypluć resztki pasty po szczotkowaniu, ale nie płukać jamy ustnej wodą + w domu: jodowana sól kuchenna z fluorem.

Od 6 lat. Szczotkowanie zębów 2 x dziennie pastą elmex® Junior 7-12 LAT (zawartość fluoru: 1400 ppm). Wypluć resztki pasty po szczotkowaniu, ale nie płukać jamy ustnej wodą + intensywna fluoryzacja: 1 x w tygodniu żel elmex® (zawartość fluoru: 12 500 ppm) i 1 x dziennie płyn do płukania jamy ustnej elmex® PRZECIW PRÓCHNICY (zawartość fluoru: 250 ppm) + w domu: jodowana sól kuchenna z fluorem.

Reklama

Więcej informacji na stronie www.elmex.pl