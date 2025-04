Reklama

Jest wiele naturalnych sposobów na poprawę kondycji organizmu, jednym z nich jest regularne picie zielonej herbaty. Korzystając z chwili relaksu zastąp swoją ulubioną kawę na jej jedną filiżankę a po czasie poczujesz różnicę.

Zielone zdrowie

Zielona herbata ma zbawienny wpływ na kondycję twojego organizmu. Napar ma właściwości hamujące rozwój bakterii w układzie pokarmowym przy czym pobudza wydzielanie soków trawiennych. Jednym ze składników zielonej herbaty są flawonoidy, które zapobiegają powstawaniu zakrzepów krwi i wzmacniają ściany naczyń krwionośnych. Dodatkowo wywar jest źródłem witamin: C, E, B, soli mineralnych i antynowotworowych garbników. Mamy dobrą informację, jeżeli aktualnie się odchudzasz to zielona herbata przyśpieszy twój metabolizm i szybciej zrzucisz zbędne kilogramy! Jedna filiżanka dziennie będzie wspaniałym dodatkiem do dziennego jadłospisu aktywnej kobiety.

Ekspresowe herbaty od Big-Active

Firma Big-Active stworzyła serię zielonych herbat w wyjątkowej formie i niecodziennych wariantach smakowych. Napar zamknięty został w przezroczystej saszetce Look bag, która pozwoli ci obserwować proces pęcznienia listków herbaty i cieszyć się ekspresowym uwolnieniem smaku. Torebeczkę możesz zabrać ze sobą wszędzie, ponieważ będzie idealnym towarzyszem podczas dnia pełnego wyzwań. Liście zamknięte w torebkach mają najwyższą jakość i pomogą ci w zachowaniu świetnej kondycji.

Reklama

Egzotyczne duety

Chcesz zafundować sobie podróż w ciepłe kraje? Unikalne połączenie tradycyjnej zielonej herbaty z egzotycznymi smakami pozwoli ci na relaks rodem z tropikalnych wysp. Do wyboru masz mix z: cytryną i pomelo, maliną i miarkują, opuncją i mango oraz pigwą i granatem. Kompozycje urozmaicone są wyselekcjonowanymi płatkami, które dodają herbacie wyrazistego smaku oraz pięknego koloru. Do zielonej herbaty z maliną i marakują dodano bławatka o zmysłowo niebieskim kolorze, który pięknie zabarwi napar. Produkty od Big-Active sprostają najbardziej wymagającym smakoszom.