Kosztowne zabiegi dentystyczne to ostateczność – warto zadbać o zęby, poświęcając codziennie kilka minut na dokładnie oczyszczenie całej jamy ustnej. Kompleksowa pielęgnacja zębów, dziąseł i języka sprawi, że wizyta u dentysty nie będzie potrzebna częściej, niż raz do roku. Jak zadbać o jamę ustną każdego dnia? Oto podstawowe zasady pielęgnacji.

Mycie zębów

Niewątpliwie dokładne szczotkowanie jest najważniejszym, lecz nie jedynym składnikiem codziennej higieny jamy ustnej. By poprawnie umyć zęby, należy dobrać odpowiednią szczoteczkę (niezależnie, czy jest to model elektryczny czy zwykły, warto zwrócić uwagę na jej twardość) i poświęcić tej czynności kilka minut, od dwóch do trzech razy dziennie. Najlepiej czyścić zęby po każdym posiłku, bo gromadzące się w ich szczelinach resztki jedzenia mogą powodować próchnicę. Do mycia warto używać pasty z fluorem, który hamuje demineralizację szkliwa.

Nitkowanie

Używanie nici dentystycznej to bardzo ważny element higieny jamy ustnej. Dzięki jej precyzji, z łatwością wyjmiemy zalegające pomiędzy zębami resztki jedzenia, do których nie zawsze dociera szczoteczka. Nić usuwa również płytkę nazębną, odpowiedzialną za większość problemów z dziąsłami.

Jak poprawnie nitkować zęby?

Około 45 cm kawałek nici należy owinąć wokół środkowych palców, zostawiając 5 cm przerwy, a następnie, używając kciuka i palca wskazującego drugiej ręki, przesuwać delikatnie nić pomiędzy zębami. Ważne, by nie wykonywać gwałtownych ruchów – dziąsła są bardzo wrażliwe, więc łatwo o ich uszkodzenie. Zabieg nitkowania warto wykonać po każdym myciu zębów. Polecamy używać Elgydium Clinic z chlorheksydyną.

Płukanie jamy ustnej

Ostatnim, i równie ważnym etapem w pielęgnacji zębów i dziąseł, jest płukanie jamy ustnej. Ma ono za zadanie zapewnić świeży oddech, lecz przede wszystkim walczyć z płytką nazębną, czyli niewidoczną warstwą węglowodanów i bakterii, która codziennie osadza się na zębach. Nieusuwana regularnie, płytka nazębna może ulec mineralizacji i przekształcić się w kamień nazębny.

Jaki płyn do płukania wybrać?

EludrilCARE, płyn do płukania jamy ustnej anti-plaque zapobiega i ogranicza odkładanie się płytki nazębnej, zawiera chlorheksydynę i chlorek cetylpirydyny, które mają właściwości oczyszczające. Pomaga zachować zdrowe, gładkie i mniej podrażnione dziąsła.

EludrilCARE – jak go stosować?

To bardzo proste i nie zajmuje więcej niż 30 sekund! Należy odmierzyć 15 ml płynu (w czym pomoże precyzyjny kubeczek z miarką) i płukać nim usta przez pół minuty. Czynność powinno powtarzać się dwa razy dziennie. EludrilCARE to produkt idealny dla całej rodziny. Nie zawiera alkoholu, więc mogą stosować go również dzieci. Płyn nadaje się również do użycia dla osób noszących aparat ortodontyczny – z łatwością dociera tam, gdzie nie sięga szczoteczka do zębów lub nić dentystyczna.

