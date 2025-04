Wstępna diagnostyka raka piersi w ramach NFZ

W ramach Narodowego Funduszu Zdrowia pacjentka może być skierowana na badania diagnostyczne w kierunku raka piersi. Wśród nich znajdują się badania obrazowe oraz badanie histopatologiczne, które zwykle są w pełni refundowane.

mammografia piersi

W ramach NFZ można nieodpłatnie wykonać mammografię piersi. Aby to było możliwe, niektóre kobiety będą musiały mieć ze sobą skierowanie, inne będą mogły to zrobić bez tego dokumentu. Od czego to zależy i jakie trzeba spełnić warunki?

Mammografia wykonywana jest np. w ramach bezpłatnego programu profilaktycznego raka piersi dedykowanego kobietom w wieku 50-69 lat, a także spełniającym jedno z dwóch kryteriów:

1. w ciągu ostatnich dwóch lat nie było wykonywane badanie mammograficzne w ramach programu profilaktyki raka piersi,

2. otrzymanie w ramach programu profilaktyki raka piersi pisemnego wskazania do wykonania ponownej mammografii po 12 miesiącach z powodu obciążenia następującymi czynnikami ryzyka: rak piersi wśród członków rodziny (matka, siostra, córka) lub mutacja w obrębie genów BRCA1 lub BRCA2.

W takim przypadku wystarczy zarejestrować się na badanie – można zgłosić się na nie z własnej inicjatywy lub po otrzymaniu zaproszenia.

Jeśli jednak kobieta nie spełnia powyższych kryteriów, by skorzystać z bezpłatnego badania mammografii, musi posiadać skierowanie wypisane przez lekarza specjalistę, który posiada podpisaną umowę z NFZ, czyli np. lekarza rodzinnego (POZ), lekarza ginekologa lub lekarza onkologa.

Badanie można wykonać w wielu placówkach medycznych, np. w ośrodkach BCU, lub mobilnie, np. w mammobusach, które realizują bezpłatny program profilaktyczny na terenie wszystkich polskich województw. Informacji o tym, gdzie konkretnie stacjonują mammobusy, należy szukać na stronach rządowych lub stronach placówek medycznych.

USG piersi

U młodszych kobiet podstawową metodą diagnostyki raka piersi jest badanie USG – mammografia przed 50. rokiem życia ze względu na inną budowę piersi jest mniej skuteczna, przez to zwykle nie jest zalecana.

Aby bezpłatnie wykonać USG piersi, konieczne jest posiadanie skierowania wystawionego przez lekarza specjalistę, który posiada podpisaną umowę z NFZ. O potrzebie wykonania badania każdorazowo decyduje lekarz.

Pogłębiona diagnostyka raka piersi

Po wykonaniu mammografii i USG piersi specjalista może zalecić pogłębioną diagnostykę w kierunku nowotworu piersi. Wśród badań obrazowych zaleca się czasami także rezonans magnetyczny. Na tym etapie lekarz może zlecić wykonanie biopsji gruboigłowej, którą także wykonuje się w ramach NFZ bezpłatnie.

Czasami specjalista może zlecić również inne badania, w tym m.in.

RTG klatki piersiowej,

tomografię komputerową,

scyntygrafię kości,

USG jamy brzusznej,

EKG,

echo serca itp.

Wyniki badań pomogą podjąć decyzje dotyczące dalszego postępowania.

Diagnostyka raka piersi w opiece prywatnej

Warto pamiętać, że diagnostykę raka piersi można wykonać zarówno w ramach NFZ, jak również w ramach opieki prywatnej. Kobiety, które chcą wykonać badania odpłatnie, mogą po prostu udać się do wybranych placówek medycznych, zarejestrować na badanie i wykonać je po uiszczeniu opłaty.

Jeśli jednak kobieta posiada np. abonament w ramach nierefundowanej opieki medycznej, warto sprawdzić, czy badania diagnostyczne są już wliczone w cenę usługi, dzięki czemu nie będzie konieczności dodatkowego finansowania.

Co ważne, zdarza się, że w placówkach prywatnej opieki medycznej, można również wykonać badania w ramach NFZ, czyli nieodpłatnie. Sprawdź, jakie są szczegóły skorzystania z usługi w placówce, do której się wybierasz.

Czy kobiety wiedzą, jak wygląda diagnostyka raka piersi?

– Jeżeli chodzi o świadomość wśród pacjentek, to rzeczywiście jest ogólna wiedza na temat, jak ważne są badania profilaktyczne, ale wiemy, że nadal odbywają się one zbyt rzadko zarówno wśród młodszych, jak i starszych pacjentek. Nie jestem jednak w stanie podać statystyk, nie wiem, czy ktokolwiek potrafi to zrobić. Właśnie dlatego nadal tak ważne jest uświadamianie kobiet na temat profilaktyki. Ponadto nasza fundacja skupia się swoje działania na bezpośredniej pomocy podopiecznym w zbieraniu środków na leczenie nierefundowane oraz na działaniach profilaktycznych – podkreśla ekspertka z fundacji Rak’n’Roll. Wygraj Życie!

Pamiętaj, wcześnie postawiona diagnoza raka piersi, umożliwia wdrożenie terapii i całkowite wyleczenie. Warunkiem jest wczesne rozpoznanie nowotworu!

