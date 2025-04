Abyśmy mogli jak najlepiej funkcjonować, nasze ciało musi być utrzymywane w stanie równowagi zarówno kwasowo-zasadowej, jak i wodno-elektrolitowej. Taki idealny stan nazywamy homeostazą. To wtedy wszystkie funkcje w naszym organizmie regulują się same. Odpowiednia woda może pomóc w osiągnięciu stanu dobrego samopoczucia, a także wpływa na nawodnienie organizmu. Świadomość w kwestii odpowiedniego nawodnienia wzrasta wśród Polaków. Świadczą o tym badania SW Research, przeprowadzone na zlecenie marki Alcalia. Wynika z nich, że respondenci najczęściej wskazują, że regularne nawadnianie organizmu jest dla nich ważne (83%). Dla trzech czwartych respondentów picie wody pomaga im w dbaniu o wygląd ich cery (77%). Według nich woda powinna mieć dodatkowe właściwości (74%) wpływające na ich samopoczucie. To dlatego kupując wodę powinniśmy zwracać uwagę na jej skład.

Doskonale znamy różnice pomiędzy wodą źródlaną, a mineralną. A czy słyszałaś kiedyś o wodzie alkalicznej? Czym się wyróżnia? Dlaczego tak wielu specjalistów ją poleca i jak wpływa na nasz organizm?

To woda, która wyróżnia się wysokim pH, które wynosi powyżej 7. Woda alkaliczna kojarzy się konsumentom z dobrym samopoczuciem, nawodnieniem organizmu, czy poprawą metabolizmu. I jest to prawidłowe skojarzenie, bo korzyści płynące z jej spożycia są imponujące. Oto najważniejsze z nich:.

​Od zeszłego roku świadomość wód alkalicznych wzrosła o 16%. Alcalia jest wodą alkaliczną najczęściej wybieraną przez konsumentów (19%).

* Na podstawie badania: BADANIE POZIOMU WIEDZY POLAKÓW NA TEMAT WODY ALKALICZNEJ. Alcalia, SW Research, Kwiecień 2022.