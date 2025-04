Reklama

Wiesz, że w pochwie dorosłej zdrowej kobiety można znaleźć ponad sto różnych rodzajów mikroorganizmów? Jeśli przeważają te dobre, a flora bakteryjna zdominowana jest przez pałeczki kwasu mlekowego i ma odczyn kwaśny, to nie ma się czym martwić. Gorzej, jeśli dobre bakterie zaczynają ginąć i pojawiają się szczepy bakterii chorobotwórczych lub grzyby (drożdżaki) z gatunku Candida albicans. Wtedy najczęściej dochodzi do infekcji intymnych, które z medycznego punktu widzenia są taką samą chorobą, jak każda inna. Dlaczego zatem mamy obawy przed mówieniem o tym problemie?

To choroba, jak każda inna, tyle że ze złą sławą. Kobiety boją się o niej mówić, czują wstyd i niechęć. Główną przyczyną jest powszechne przekonanie, że infekcje intymne spowodowane są brakiem higieny osobistej. I jest w tym trochę prawdy, bo jedną z najczęstszych przyczyn występowania tego typu problemów jest niewłaściwe dbanie o siebie.

Ale to, że dotknął cię problem grzybicy pochwy lub infekcji bakteryjnej nie musi oznaczać, że nie przestrzegasz zasad higieny. Ta trudna przypadłość może być wywołana przez takie czynniki jak:

stres

stosowanie niewłaściwych kosmetyków do higieny intymnej

seks bez zabezpieczenia

noszenie niewygodnej bielizny

korzystanie z publicznych toalet

chodzenie na basen

spożywanie zbyt dużej ilości węglowodanów prostych

Jak więc widzisz, problem z infekcjami intymnymi może dotknąć każdej z nas. Dlaczego więc wierzymy w mit, że brak higieny = infekcja intymna? I dlaczego o tym nie rozmawiamy?

Po pierwsze - porozmawiaj z lekarzem

Infekcja trwa i trwa lub nawraca, a ty martwisz się, że nigdy się nie skończy? Może warto wybrać się do farmaceuty lub do lekarza i porozmawiać o problemie? Dobra porada medyczna, skierowanie na odpowiednie badanie i właściwe leki mogą zadziałać zbawiennie.

Po drugie - opowiedz o swoim problemie partnerowi

On to zrozumie. Brak rozmowy to chyba najgorsze wyjście, szczególnie, że twój partner od razu zauważy, że coś jest nie tak. Nie zapominaj też o tym, że infekcje intymne są zaraźliwe. Jeśli więc nie uprzedzisz swojego partnera, to istnieje ryzyko, że zarazisz go podczas stosunku.

Po trzecie - porozmawiaj z kimś bliskim

Powiedz o chorobie mamie, przyjaciółce czy siostrze. Być może któraś z nich miała podobny problem i wie, jak szybko i skutecznie poradzić sobie z infekcjami intymnymi. Bliskie ci osoby na pewno obdarzą cię zrozumieniem i dodadzą otuchy, a to w przypadku wstydliwych infekcji bywa bardzo ważne.

Co zrobić, gdy infekcje intymne już zaatakowały?

Przede wszystkim nie obwiniaj samej siebie, nie panikuj i nie załamuj się. Infekcja intymna to nie koniec świata. Możesz szybko się jej pozbyć. Jak? Wypróbuj Gynoxin®Optima, lek bez recepty, który eliminuje objawy jak świąd, pieczenie czy upławy i leczy infekcję intymną już w 3 dni!

Materiał powstał we współpracy z właścicielem marki Gynoxin OPTIMA