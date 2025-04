Czy leki są dobre? Czy mamy problem z ich nadużywaniem? Jak wyglądałoby nasze życie, gdyby rynek farmaceutyczny nie był tak dobrze rozwinięty? Co by się stało, gdyby nie odkryto tabletek antykoncepcyjnych, szczepionek i antybiotyków? Dlaczego narkotyki, które dawniej były dostępne dla każdego, dziś są nielegalne? Na te i inne pytania znajdziemy odpowiedź w książce "10 leków, które ukształtowały medycynę" Thomasa Hagera.

Reklama

"10 leków, które ukształtowały medycynę"

To nowość w ofercie Domu Wydawniczego Rebis. Książka swoją premierę miała 17 września. Można ją kupić między innymi w sklepach Empik i na empik.com.

Autor "10 leków, które ukształtowały medycynę" opowiada między innymi o zapomnianej pionierce szczepień przeciw ospie w Wielkiej Brytanii, o „kropelkach nasennych” służących temu, co obecnie „pigułka gwałtu”, o pierwszym antybiotyku, który ocalił życie milionów ludzi, o pierwszym leku antypsychotycznym, za sprawą którego opustoszały szpitale dla obłąkanych, a także o Viagrze, statynach i otwierających nową epokę medycyny przeciwciałach monoklonalnych. Dlaczego warto sięgnąć po tę książkę już teraz? Poznaj 5 powodów!

1. Aktualna kwestia społeczna

Problem nadużywania leków jest tak dobrze znany, że powoli już powszednieje. Thomas Hager zadaje trudne pytania i przedstawia twarde dane. Czy rzeczywiście ludzie łykają pigułki od urodzenia do śmierci? Autor książki podaje wprost: na jednego mieszkańca USA przypada ok. 10 tabletek dziennie. Czy to dużo?

Hager nie odpowiada konkretnie. Zaznacza, że nie ma leków dobrych i leków złych. Naszą populację nazywa homo pharmacum - człowiek tworzący i przyjmujący leki. W książce prowadzi interesujące rozważania na temat sposobu praktykowania medycyny przez lekarzy, a także omawia kwestię ewolucji naszego stosunku do leków i narkotyków.

Główna różnica polega na tym, że w 1900 roku lekarstwa zawierające opium i morfinę były dostępne bez recepty i kto chciał, mógł kupić morfinę w najbliższej aptece. - pisze Hager.

2. Szczepionki, antybiotyki i epidemie

Szczepić czy nie? Podawać antybiotyki, czy unikać jak ognia? Te pytania co jakiś czas pojawiają się w medialnym i społecznym dyskursie, wywołując skrajne emocje. Hager porusza ten problem i przywołuje czasy epidemii, które zbierały krwawe żniwo ludzkie. Czy zatem warto sięgać po współczesne metody medycyny i czy należy traktować je z pełnym entuzjazmem? Odpowiedź potwierdzoną faktami znajdziemy w książce "10 leków, które ukształtowały medycynę".

3. Jak leki zmieniły nasze życie?

Gdy bierzesz lek przeciwbólowy pewnie nie zastanawiasz się nad jego historią, a także nad tym, co by było, gdyby środki medyczne nie istniały. Thommas Hager porusza w swojej książce kolejny ważny temat - jak leki zmieniły nasze życie. Cały rozdział poświęca antykoncepcji. Zaczyna od historii:

Nim się zjawiła tabletka antykoncepcyjna - przyp. autora przyjemności czerpania z seksu wiązały się nieuchronnie z ewentualnością poczęcia nowego życia. (...) W starożytnych Chinach kobiety, które chciały uchronić się przed niepożądaną ciążą, wypijały roztwór ołowiu i rtęci. W Grecji w okresie klasycznym środkiem antykoncepcyjnym były pestki granatu. W średniowiecznej Europie kobiety przywiązywały do ud jądra łasicy, wkładały wieńce z ziół i nosiły amulety z kości kota; próbowały wywarów i maści zaprawianych krwią menstruacyjną; obchodziły trzykrotnie miejsce, w którym oddawała mocz ciężarna wilczyca - wszystko po to, by nie zajść w ciążę - wyjaśnia Thomas Hager.

W "10 lekach, które ukształtowały medycynę" znajdziemy też informacje na temat naszego stosunku do leków, a także jak to się stało, że dziś zabronione narkotyki, niegdyś spełniały funkcje powszechnie stosowanych medykamentów. Książka Hagera to niezwykle trafne rozważania, które pewnie zmienią twój pogląd na temat farmacji, a jeśli nie, to przynajmniej sprawią, że z większą refleksją będziesz sięgać po kolejną tabletkę.

4. Przemysł farmaceutyczny

Thomas Hager nazywa przemysł farmaceutyczny gigantyczną bestią tworzącą przychody w wysokości bilionów dolarów rocznie. W swojej książce omawia zmiany prawne, a także to, jak ewaluowało podejście do narkotyków.

W latach osiemdziesiątych dziewiętnastego wieku można było kupić bez recepty każdy lek dostępny na rynku, w tym różne mikstury zawierające opium, kokainę i marihuanę. Dziś wszystkie leki o mocnym działaniu można nabyć wyłącznie na receptę, a nawet na nią nie można kupić narkotyków, takich jak heroina. - komentuje Thomas Hager w książce 10 leków, które ukształtowały medycynę.

5. Dla ludzi, po ludzku

Książka zachwyca przyjemnym stylem, chociaż poruszany temat jest dość poważny. Thomas Hager to w końcu autor ponad 11 książek na temat zdrowia i nauki, a także ponad 100 artykułów fabularnych i informacyjnych w wielu popularnych i profesjonalnych czasopismach. Hager wyróżnia się nie tylko wnikliwą znajomością medycyny i farmacji, ale przede wszystkim niesamowitym darem przekazywania swojej wiedzy. Książka pisana jest po ludzku, a zozumiały i komunikatywny język pozwala na przyswojenie omawianych treści. Niektórych zaskakiwać może brak przypisów. To nie błąd. Autorowi przyświecał jasny cel - lektura ma być zwięzła, jasna w swoim przekazie i skierowana do każdego. To dlatego czyta się ją tak dobrze.

A ty, sięgniesz po "10 leków, które ukształtowały medycynę"?

Reklama

Materiał powstał z udziałem Wydawnictwa Rebis.