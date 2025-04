W październiku 2019 roku Fundacja Rak’n’Roll i Avon Kontra Rak Piersi zachęcali Polki do regularnego potwierdzania zdrowia piersi. Teraz, gdy świat na chwilę się zatrzymał z powodu pandemii i byliśmy skupieni na tym, by odnaleźć się w nowej rzeczywistości, warto przypomnieć sobie, że każda kobieta raz w roku potrzebuje dnia na USG piersi.

Wiele młodych kobiet nie bada swoich piersi, bo w biegu i natłoku codziennych spraw po prostu o tym zapomina. Szczególnie teraz, gdy przyzwyczajamy się do tzw. „nowej normalności” i jesteśmy skupieni na zupełnie innych tematach. Jednak troska o zdrowie piersi jest formą dbania o siebie tak samo oczywistą, jak wizyta u kosmetyczki czy fryzjera, na które z utęsknieniem czekała każda dziewczyna. Pora więc odwiedzić także gabinet USG!

Podczas pandemii cała nasza uwaga była skupiona na informacjach dotyczących COVID-19. Zamknięte były nie tylko salony kosmetyczne czy fryzjerskie, ale także wiele gabinetów lekarskich. Teraz, gdy nie obowiązują nas aż tak restrykcyjne obostrzenia, warto przypomnieć o badaniach profilaktycznych. USG to badanie całkowicie bezpieczne, bezbolesne i nieinwazyjne. Raz w roku każda kobieta potrzebuje wziąć Dzień na U, dzień na USG, by potwierdzić zdrowie piersi – mówi Joanna Rokoszewska-Łojko z Fundacji Rak’n’Roll

Dzień na U zainicjowaliśmy w naszej firmie rok temu. Natomiast już ponad 20 lat prowadzimy kampanię Avon Kontra Rak Piersi. Zależy nam, aby kobiety traktowały badanie jako część stylu życia. Chcemy zwrócić uwagę na to, że USG powinno na stałe wpisać się w kalendarz każdej z nas. Troska o nasze wnętrze jest tak samo ważna, jak dbanie o zewnętrzny wygląd. Dzień na U, to nasze „kobiece święto”, o którym nigdy nie zapominamy i o którym z dumą mówimy – dodaje Anna Werstler, Dyrektor Marketingu CEE w Avon.

Do akcji przyłączyło się Booksy – aplikacja, dzięki której bez wychodzenia z domu można umówić się online do fryzjera, kosmetyczki, fizjoterapeuty czy trenera personalnego, jak również na wizytę w banku czy sklepie z elektroniką.

Chcemy pokazać, że do tematu zdrowia i dobrego samopoczucia należy podchodzić kompleksowo i warto znaleźć w swoim kalendarzu czas na USG, tak samo jak robimy to w przypadku wizyty u kosmetyczki czy fryzjera. Dlatego do naszych usług dodajemy nową kategorię - teraz użytkowniczka aplikacji może ustalić swój Dzień na U i od razu umówić się na badanie w jednym ze współpracujących z nami gabinetów. – wyjaśnia Marta Piórkowska, Senior Marketing Manager w Booksy.

Obecna odsłona kampanii ma również za cel dotarcie do kolejnych gabinetów, oferujących USG. Organizatorzy chcą zachęcić kolejne placówki do dołączenia do akcji – by wspólnie przekonywać Polki, że badania profilaktyczne to forma dbania o siebie i część lifestylu.

Kampania rusza 27 sierpnia br. Szczegóły są dostępne na stronie www.dziennau.pl.

Partnerami letniej edycji Dnia na U są Booksy i Novartis. Za pomysł i realizację kampanii Dzień na U odpowiada agencja DDB Warszawa. Komunikacją PR oraz działaniami z zakresu influencer marketingu zajęła się agencja Garden of Words. Za zakup mediów odpowiada PHD Media. Materiały animowane przygotowało studio TELEVISOR, a stronę dziennau.pl – Happy Endians.

Dodaj do kalendarza Dzień na U i dołącz do nas!

