Piękny biały uśmiech sprawi, że zawsze będziesz wyglądała olśniewająco. Pamiętaj, że sekret promiennego wyglądu tkwi w naturalności! To wcale nie mocny makijaż, ale zadbana cera i zdrowe zęby sprawiają, że wyglądasz fenomenalnie. Zapoznaj się z naszymi poradami - (konsultowałyśmy się z lekarzem dentystą) i postaw na biel podczas karnawału.

Tytoń, kawa, herbata, czerwone wino i inne barwiące produkty spożywcze szczególnie mocno odbarwiają szkliwo. A borówki amerykańskie, jagody, jeżyny, żurawina, winogrona oraz soki i przetwory zrobione z tych owoców mogą sprzyjać żółknięciu zębów. Podobnie jest z kolorowymi sosami (pomidorowym, chili itp.) oraz niektórymi, barwionymi słodyczami. Wszystko przez taniny, które przyspieszają zdolność chromogenów do osadzania się na zębach.

Dodatkowo kwaśne napoje i jedzenie powodują przebarwienia zębów, bo - nawet jeśli nie zawierają barwników, mogą powierzchniowo rozpuszczać szkliwo.

Powierzchowna erozja powoduje zwiększenie porowatości, a to ułatwia odkładanie barwników. Dlatego nawet białe wino, które ma kwaśne pH może sprzyjać przebarwieniom, podobnie jak wszelkiego rodzaju napoje gazowane – tłumaczy dr Michał Ganowicz, stomatolog.

Nie oszukuj się, nie wyeliminujesz z diety wszystkich produktów, które mogą niekorzystnie wpłynąć na twoje zęby. Znamy jednak sposób, który uchroni je przed żółknięciem.