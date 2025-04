Długie zimowe miesiące mogą negatywnie wpływać na kondycję naszej skóry, włosów i paznokci. Dłonie to szczególnie ważny element ciała – zwraca się na nie uwagę, więc warto zadbać, by zarówno paznokcie, jak i skóra wokół nich, wyglądały dobrze. Co zrobić, by poprawić wygląd rąk w domowych warunkach? Podpowiadamy!

1. Nie narażaj skóry i paznokci na działanie detergentów

Ile razy zdarzyło się, że sprzątałaś bez rękawiczek, myjąc naczynia czy łazienkę silnymi środkami? Chemiczne produkty wysuszają skórę dłoni i wpływają negatywnie na stan paznokci. Płytka staje się bardziej podatna na zniszczenia i ciężko utrzymać jej naturalny blask oraz twardość. Praktyczne rękawice i detergenty na bazie naturalnych składników sprawią, że uchronisz swoje dłonie przez nadmiernym wysuszeniem, a paznokcie nie będą niszczyć się od działania środków chemicznych.

2. Nawilżaj dłonie

Niby oczywiste, a jednak bardzo często o tym zapominamy. Nawilżona skóra szybciej się regeneruje i nie traci bariery ochronnej. Kremy, których używa się do smarowania dłoni, wpływają również korzystnie na stan paznokci. By dodatkowo zadbać o samą płytkę, warto używać wzmacniających odżywek oraz dedykowanych paznokciom olejków, które wcierane regularnie zapewnią zdrowy wzrost i odżywienie niezbędnymi witaminami.

3. Suplementuj się

Na stan naszej skóry, włosów i paznokci wpływają czynniki zewnętrzne, lecz wielkie znacznie ma również odżywienie. Do jego prawidłowego funkcjonowania, a tym samym do świetnego i zdrowego wyglądu, potrzebujemy witamin i minerałów. Cienkie i łamliwe paznokcie mogą być objawem niedoborów mikroelementów. By zadbać o ich właściwe odżywienie, warto włączyć do swojej diety orzechy, pełnoziarniste pieczywo czy warzywa strączkowe. Zawarte w nich żelazo, cynk i krzem pozytywnie wpłyną na wygląd paznokci. W dokładniejszym kontrolowaniu ilości przyjmowanych mikroelementów mogą pomóc również suplementy diety.

Drażetki Merz Spezial to zbilansowana dawka minerałów i witamin, które korzystnie wpływają na stan skóry, włosów i paznokci. Witamina A i żelazo, zawarte w ich składzie, zapewniają mocne i wytrzymałe paznokcie, a witamina B stymuluje ich wzrost. Jeśli na twojej płytce pojawiły się białe plamki, drażetki Merz Spezial również będą skuteczne, bo zawierają cynk i kwas foliowy, których niedobory objawiają się właśnie w taki sposób. Równie ważnym składnikiem drażetek jest biotyna, która wpływa korzystnie na kruche paznokcie, odbudowując je i pogrubiając.

Jeśli zaobserwowałaś u siebie również nadmierne wypadanie włosów i zastanawiasz się, jak wzmocnić je po zimie, cynk i biotyna zawarte w drażetkach Merz Spezial odżywią je i wpłyną pozytywnie na ich kondycję, wzmacniając od środka. Dzięki jednemu suplementowi diety możesz zadbać o paznokcie i włosy jednocześnie.

4. Zorganizuj domowe SPA

Raz w tygodniu warto zafundować swoim paznokciom prawdziwy relaks i urządzić mały zabieg pielęgnacyjny. W tym celu nie musisz wcale iść do kosmetyczki – wiele produktów, które masz w domu, świetnie odżywia paznokcie, wystarczy tylko odpowiednio ich użyć. Na szczególną uwagę zasługują oleje. Lekko podgrzana oliwa z oliwek z dodatkiem soku z cytryny to świetna kąpiel dla paznokci, która zapewni im wzmocnienie i regenerację. Świetnie sprawdzi się również olejek rycynowy, który należy wcierać w skórki i płytkę paznokcia.

5. Odpowiednio piłuj paznokcie

By prawidłowo zadbać o paznokcie, należy również piłować je i nadać im kształt. Wydaje się, że to nic skomplikowanego, lecz warto przestrzegać kilku zasad, by nie zniszczyć płytki i nie narażać jej na rozdwojenie.

Zawsze piłuj paznokcie w jedną stronę.

Nie naciskaj zbyt mocno na powierzchnię paznokcia. Może przynieść to niepożądany efekt nierówności.

Trzymaj pilnik prostopadle do paznokcia.

Nie piłuj paznokci w powietrzu. Oprzyj dłoń o blat stołu, by kontrolować efekty.

Dobierz odpowiedni rodzaj pilnika. Metalowe najlepiej sprawdzą się przy paznokciach sztucznych, które są dużo grubsze, więc jeśli chcesz zadbać o swoją naturalną płytkę, warto sięgnąć po pilnik szklany lub papierowy.

