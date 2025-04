Cudowne słońce, powietrze pachnące wiosną i... przeziębienia, alergie, a w nich katar, który rozprzestrzenia się z prędkością światła. Co roku powtarzam sobie, że w pierwszy ciepły dzień po zimie wytrzymam i nie założę najcieńszego płaszcza, tylko kurtkę, czapkę i szalik. I nigdy nie dotrzymuję słowa. Przecież jest ciepło, a wręcz gorąco! A potem cierpię...

Sprawdź, jakich błędów nie należy popełniać, kiedy pogoda nagle się zmienia i jak nie dać się zmylić pierwszym promykom słońca.

Nie zapominaj o dodatkach

Na dworze jest 8 stopni na plusie, więc puchówkę zostawiamy na dnie szafy - wiadomo. Co zamiast? Wybierz ciepły płaszcz, z cieńszym niż zimą szalikiem i czapką. Słońce może być mylące! Kiedy szybko zajdzie za chmury, pojawia się przeraźliwie zimny wiatr - czapka się przyda! Dodatkowo w torebce zawsze miej małą parasolkę albo pelerynę - przedwiośnie kocha zaskakiwanie ulewą znienacka.

Pielęgnacja z ochronną tarczą

Twoja skóra musi zostać odpowiednio zabezpieczona przed słońcem. Pod makijaż dobierz nawilżający krem z filtrem UV, a wybierając podkład, najlepiej postaw na ten z dodatkową ochroną. Zasada - ,,co za dużo, to nie zdrowo" w tym przypadku nie ma zastosowania.

Witaminowa bomba

Okres przejściowy może negatywnie wpłynąć na twoje zdrowie i samopoczucie. Postaw na witaminy i włącz je do codziennej diety! Witamina A to nasz najlepszy sprzymierzeniec - nie tylko wspiera prawidłowe funkcjonowanie układu odpornościowego, pomaga w utrzymaniu prawidłowego widzenia ale także dba o zdrowie skóry. Witamina C jest znana z tego, że pomaga w prawidłowym funkcjonowaniu układu odpornościowego i przyczynia się do zmniejszenia uczucia zmęczenia i znużenia. Witamina E pomaga w ochronie komórek przed stresem oksydacyjnym, który wpływa negatywnie na nasze zdrowie i wygląd. Pyszny sposób na drobną przekąskę w ciągu dnia to sok Hortex Vitaminka z koktajlem witamin ACE, który zawsze możesz mieć w swojej torebce!

Wejdź w sezon aktywnie

Do tych kilku porad dołóż jeszcze jakiś sport, bo - jak wiadomo - ruch wzmacnia odporność. Fitness, taniec, rower – forma nie ma znaczenia. Ważne, żeby wiosenny sezon zacząć aktywnie.