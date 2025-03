Reklama

Nic nie zastąpi diety bogatej w warzywa, owoce, pełnoziarniste produkty zbożowe, zdrowe tłuszcze i białko oraz przyjmowania w ciągu dnia co najmniej 1,5 litra płynów. Bardzo ważna jest codzienna aktywność fizyczna, wypoczynek i zdrowy sen. Suplementy diety nie zastąpią zdrowego stylu życia, ale mogą skutecznie je wspierać.

Ten ostatni element zapewni marka Nu Skin. Jej nowość, system ageLOC® TRME, powstał z myślą o osobach (kobietach i mężczyznach) poszukujących spersonalizowanego podejścia do dobrego samopoczucia. To linia pięciu produktów, które odpowiadają na różne potrzeby organizmu. Możemy wybrać cały zestaw produktów (wśród nich są m.in. specjalne batony na większy głód) albo sięgnąć tylko po niektóre z nich - zależnie od indywidualnych preferencji.

Jaki suplement dla siebie wybrać?

Zanim sięgniesz po suplementy koniecznie skonsultuj się z lekarzem. Zrób odpowiednie badania i sprawdź stan swojego zdrowia (wówczas przekonasz się, czy faktycznie brakuje ci jakiś witamin czy mikroelementów). Dopiero pod okiem specjalisty możesz włączyć odpowiednią suplementację.

Pamiętaj, że każda z nas ma inne potrzeby i cele, które chce osiągnąć. Zobacz, co znajdziesz w zestawie ageLOC® TRME Weight Management Kit:

INNERNu wspomaga trawienie i detoksykację

Praca układu pokarmowego często poddawana jest wpływowi stresu i wpływowi środowiska. Niestety, dostarczamy mu często zbyt wielu produktów, których nasze ciało nie lubi - kawa, wysoko przetworzone pokarmy, używki. Aby wesprzeć pracę tego układu i związane z trawieniem procesy, a także wspomóc oczyszczanie organizmu z toksyn, powstał INNERNu. Produkt zawiera wyciągi z korzenia imbiru i liści karczocha, które wspomagają trawienie (1). Wyciąg z liści karczocha wspomaga również detoksykację (1).Dwie kapsułki przyjmujemy raz dziennie w trakcie posiłku.

MyEDGE pomaga w zahamowaniu łaknienia

Chcesz pohamować uczucie łaknienia?? Po to powstał TRME MyEdge. Wyciąg z liści morwy białej przyczynia się do utrzymania poziomu cukru we krwi i równowagi metabolicznej węglowodanów w organizmie. Proszek karobowy zwiększa uczucie sytości (2), a chrom – podobnie jak wyciąg z morwy – pomaga utrzymać prawidłowy poziomu glukozy we krwi, a dodatkowo wspiera metabolizm makroskładników.

Jedną saszetkę rozpuszczamy w razie potrzeby (maksymalnie raz dziennie) bezpośrednio przed posiłkiem lub w trakcie posiłku w 100 ml dowolnego płynu.

MyGOAL wspomaga kontrolę masy ciała

TRME MyGoal zawiera starannie wyselekcjonowane składniki aktywne takie jak glukomannan, który wspiera utratę masy ciała (3), a także kompleks witamin (m.in. witaminę C, witaminę B6 czy witaminę B12), które również które również przyczyniają się do metabolizmu energetycznego.

Jedną saszetkę rozpuszczamy w szklance wody (co najmniej 250 ml). Produkt przyjmujemy trzy razy dziennie 15-20 minut przed posiłkiem (zawartość saszetki należy mieszać aż do całkowitego rozpuszczenia się proszku, a następnie natychmiast wypić, zanim roztwór stężeje).

REALMe wspiera wątrobę w rozkładaniu tłuszczu

Wątroba odgrywa ważną rolę w wielu procesach trawiennych, w tym metabolizmie tłuszczów. Dlatego zadbanie o nią jest tak ważne. Tu pomocny może okazać się suplement diety REALMe, powstały na bazie Curcuma Longa (roślina z rodziny imbirowatych), wyciągów z liści moringi olejodajnej oraz liści curry. Curcuma longa zapobiega gromadzeniu się tłuszczów i ułatwia ich rozkład przez wątrobę (4).

Dwie kapsułki przyjmujemy raz dziennie w trakcie posiłku.

Batony TRME M-Bars, będące częścią systemu ageLOC® TRME, stanowią wygodną i smaczną alternatywę dla pełnowartościowych posiłków (5). Każdy baton dostarcza co najmniej 30% zalecanego dziennego spożycia witamin i minerałów, a także węglowodanów, białek i tłuszczów. Dodaj batony M-Bar do swojej codziennej rutyny, aby utrzymać wagę po jej utracie lub wesprzeć odchudzanie (5).

Aby uzyskać korzyści każdego produktu, zaleca się codzienne przyjmowanie suplementów diety TRME, z wyjątkiem MyEDGE, który jest przeznaczony do okazjonalnego stosowania.

Zdrowie nawyki, odpowiednia ilość snu i aktywność fizyczna to droga do osiągnięcia wymarzonej formy, a odpowiednia suplementacja może pomóc w osiągnięciu tego celu.

Suplement diety jest środkiem spożywczym, który nie może zastępować zróżnicowanej i zrównoważonej diety oraz zdrowego stylu życia. Suplement diety nie ma właściwości leczniczych. Nie należy przekraczać zalecanej dziennej porcji do spożycia.

(1) Oświadczenie wstrzymane. Dzięki wyciągowi z korzenia imbiru (oświadczenie dotyczące trawienia) i wyciągowi z liści karczocha (oświadczenie dotyczące trawienia i detoksykacji).

(2) Oświadczenie wstrzymane. Proszek karobowy pomaga pohamować uczucie łaknienia.

(3) Dzięki glukomannanowi. Korzystny wpływ uzyskuje się przy dziennym spożyciu 3 g glukomannanu w 3 dawkach po 1 g każda, przyjmując wraz z 1-2 szklankami wody, przed posiłkami oraz przy jednoczesnym stosowaniu diety o ograniczonym ładunku wartości energetycznym.

(4) Oświadczenie wstrzymane. Dzięki zawartości ostryżu długiego działanie zapobiegające gromadzeniu się tłuszczu jest połączone z likwidacją jego zapasów przez wątrobę.

(5) Zastąpienie jednego dziennego posiłku z diety o ograniczonej wartości energetycznej zamiennikiem posiłku przyczynia się do utrzymania masy ciała po utracie wagi. Zastąpienie dwóch dziennych posiłków z diety o ograniczonej wartości energetycznej zamiennikami posiłków przyczynia się do utraty wagi.

