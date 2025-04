Nic w tym niezwykłego, za taki stan rzeczy o tej porze roku odpowiedzialne są warunki atmosferyczne – zimny wiatr, deszcz lub przebywanie w przegrzanych i suchych pomieszczeniach. Dlatego należy chronić włosy i nie narażać ich na ekstremalne warunki.

Co możesz zrobić?

Noś czapkę, gdy tylko temperatura spada.

Staraj się rzadziej myć włosy, by chronić powłokę lipidową.

Do minimum ogranicz używanie suszarki i prostownicy.

Stosuj odpowiednie odżywki i raz w tygodniu połóż na włosy olej, który doda im witalności.

To z pewnością absolutna podstawa jesiennej pielęgnacji, ale i to może nie wystarczyć, żeby w zauważalny sposób poprawić kondycję włosów i zahamować ich wypadanie.

Dlaczego włosy wypadają?

Przyczyn nadmiernego osłabienia i wypadania włosów może być znacznie więcej, niż tylko nielubiana przez nie pora roku. Za zdrowie i gęstość fryzury odpowiadają również nasze wewnętrzne stany, takiej jak długotrwały i nawet nieuświadomiony stres albo krótki, ale silny szok emocjonalny. Powodem może być też przemęczenie, utrzymujące się problemy ze snem, źle zbilansowana dieta, a także wahania poziomu hormonów w organizmie, spowodowane między innymi ciążą, porodem lub okresem przekwitania. Tak więc każdą z nas i o każdej porze roku może dotknąć problem nadmiernego wypadania włosów.

Czym jest „nadmierne” wypadnie włosów?

Każdego dnia zdrowy człowiek traci około 50 włosów. To jest normalne i nie ma się czym martwić. W miejsce starych włosów, wyrosną nowe. Jesienią, niezależnie od tego, jak bardzo o siebie dbamy, możemy tracić nawet do stu dziennie. I taki stan też mieści się jeszcze w granicach normy. Jeśli jednak wypada nam o wiele więcej włosów lub problem utrzymuje się dłużej niż przez kilka jesiennych tygodni, trzeba poszukać pomocy i skutecznie wzmocnić włosy, działając na nie z zewnątrz i od środka.

Przyczyny łysienia są bardzo różne i najlepiej jest znaleźć przyczyn, aby móc je dobrze leczyć. Niekiedy jednak przyczyna pozostaje trudna do ustalenia i wtedy leczy się objawowo wziąwszy pod uwagę najprawdopodobniejszy czynnik wywołujący chorób – mówi dr n. med. Andrzej Szmurło.

By zadziałać kompleksowo, warto sięgnąć po dwukierunkową kurację, przeprowadzoną z użyciem suplementu diety Ducray Anacaps Reactiv i szamponu Durcay Anaphase+.

Ducray Anacaps Reactiv - kapsułki wzmacniające włosy

Włosy rosną każdego dnia. Żeby były zdrowe i piękne, muszą mieć wystarczającą ilość właściwej jakości budulca. Podstawowym budulcem włosów jest keratyna, czyli białko zbudowane z aminokwasów, głównie z L-Cysteiny. Suplement diety Ducray Anacaps Reactiv zawiera zbilansowaną dawkę cysteiny, ale oprócz niej również biotynę, która odpowiada za zdrowy wygląd włosów, niacynę, wspierającą kondycję skóry i cebulek, a także witaminę B6 wspomagającą prawidłowe syntetyzowanie cysteiny. Dodatkowo zawarta w kapsułkach witamina E wspomaga ochronę komórek przed stresem oksydacyjnym, a żelazo wspiera prawidłowe dotlenienie organizmu i zapobiega uczuciu zmęczenia. Dodatkowo kuracja w widoczny sposób poprawi stan skóry i paznokci, a samo jej stosowanie nie jest skomplikowane - wystarczy każdego poranka połknąć tylko jedną kapsułkę, popijając ją dużą ilością wody. Efekty będą widoczne już po trzech miesiącach.

Ducray Anaphase+ – szampon przeciw wypadaniu włosów

Żeby włosy były piękne, gęste i mocne, należy je odpowiednio pielęgnować każdego dnia. Doskonałym uzupełnieniem kuracji przeciw wypadaniu włosów Ducray Anacaps Reactiv będzie mycie włosów odpowiednim szamponem. Ducray Anaphase+ ma w swoim składzie starannie opracowany kompleks witaminowy, wspomagający włosy, by były zdrowe i mocne. Zawarty w szamponie Anaphase+ monolauryn opóźnia wypadanie włosów, działając wprost na enzym, który pierwotnie jest odpowiedzialny za ten proces. Trzeba podkreślić, że szampon Anaphase+ dba nie tylko o zdrowie włosów, ale też o ich wygląd. Specjalna formuła wchodząca w skład preparatu w widoczny sposób dodaje włosom objętości, co jest szczególnie oczekiwane i ważne w czasie kuracji, zanim włosy wrócą do swojej najlepszej formy.

Ważne jest, by prawidłowo używać szamponu Ducray Anaphase+. Szampon trzeba nałożyć dwukrotnie, za pierwszym razem po spienieniu należy włosy spłukać, za drugim razem Anaphase+ powinien pozostać na włosach około trzech minut. Gdy składniki się wchłoną w skórę głowy i we włosy, można szampon spłukać. Jak długo stosować kurację Dycray Anacaps Reactiv i Ducray Anaphase+? Wystarczą trzy miesiące kuracji kapsułkami i szamponem, by włosy przestały wypadać, stały się mocniejsze i wyraźnie gęstsze. Zarówno szampon, jak i kapsułki, mogą być używane dłużej, stanowiąc wzbogacenie diety i podstawę codziennej pielęgnacji.

Artykuł powstał z udziałem marki Ducray