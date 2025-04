Reklama

Jakie objawy mogą świadczyć o raku piersi?

– Najczęstszym objawem raka piersi jest wyczuwalny guzek w piersi, który kobieta może wyczuć np. podczas samobadania piersi. Guzek lub guzki mogą być twarde, niebolesne, a podczas dotyku nie będą zmieniały swojego położenia. Ponadto mają nieregularny kształt, który nie zmienia się w czasie cyklu miesiączkowego (nie rośnie i nie zmniejsza się) – podkreśla dr n. med. Joanna Kufel-Grabowska, Klinika Onkologii i Radioterapii GUM.

Należy jednak pamiętać, że nie każda zmiana w strukturze piersi wskazuje na nowotwór. Aby dowiedzieć się, jaki jest charakter danej zmiany (nowotworowa lub nie), konieczna jest wizyta u lekarza specjalisty oraz wykonanie badań diagnostycznych.

Inne objawy, które mogą wskazywać na raka piersi



Na nowotwór piersi może wskazywać także wygląd zewnętrzny piersi. Objawem może to być np. asymetria piersi – istotne jest, by była to zmiana, która pojawiła się nagle (trzeba pamiętać, że kobiety mają naturalnie nieznacznie asymetryczne piersi) lub dysproporcja między jedną a drugą piersią znacząco się powiększyła.

Na raka piersi może również wskazywać zmieniona skóra na piersi. Może ona przypominać tzw. skórkę pomarańczową, przez co będzie pomarszczona i z wgłębieniami. Innym objawem jest też znaczne zgrubienie skóry, jej swędzenie czy pieczenie, a także strupy lub owrzodzenia. Zwykle piersi są wtedy tkliwe, zaczerwienione i towarzyszy im obrzęk.

Co ważne, zmiana w wyglądzie piersi może dotyczyć również brodawek, które mogą być wciągnięte. O nowotworze piersi może również świadczyć wysięk z piersi – najczęściej krwisty lub o żółtej barwie.

Ponadto objawem nowotworu piersi mogą być również powiększone węzły chłonne lub guzki w węzłach chłonnych.

Nie bagatelizuj tych objawów! Chociaż powyższe symptomy mogą wskazywać na nowotwór piersi i nie należy ich lekceważyć, warto pamiętać, że do postawienia diagnozy nowotworu, konieczne jest wykonanie badań zleconych przez specjalistę, w tym m.in. mammografii, USG piersi i badania histopatologicznego.

