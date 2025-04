Alergia krzyżowa to reakcja alergiczna na daną substancję na skutek uczulenia na substancję o podobnej budowie chemicznej (tzw. alergen krzyżowy), np. uczulenie na jabłka może być spowodowane alergią na pyłki brzozy. Substancje te nie muszą być do siebie podobne wystarczy, że zawierają pokrewne białka (np. jabłko i pyłki brzozy lub banan i lateks). Alergia ta może mieć postać pokarmową, kontaktową bądź wziewną, a jej objawy widoczne są już po 15-20 minutach. Polskie Towarzystwo Alergologiczne przeprowadziło badania, z których wynika, że w naszym kraju blisko 30 procent pacjentów uczulonych na pyłki roślin reaguje krzyżowo z pokarmami, a w przypadku pacjentów uczulonych na pyłki brzozy odsetek ten wynosi aż 80 procent.

Czym jest alergia krzyżowa

Jeśli jesteś uczulona na pyłki traw, ale odczuwasz (zwłaszcza w okresie pylenia), że alergię wywołuje u ciebie także zjedzenie pomidora czy groszku, które zwykle tolerowałaś bez problemu, to prawdopodobnie wystąpiła u ciebie alergia krzyżowa. To ona sprawia, że mając uczulenie na jeden alergen, niepożądane reakcje mogą pojawić się w kontakcie z innym alergenem, pozornie w ogóle nie podobnym. Reakcja krzyżowa najczęściej występuje, gdy homologia, czyli podobieństwo sekwencji białek w budowie alergenów sięga 70 procent.

Najczęstsze objawy

łzawienie

przekrwienie spojówek

bóle brzucha

wymioty

biegunka

kaszel

katar

Jak radzić sobie z alergią krzyżową

Najprostszą radą byłoby unikanie produktów i czynników, które powodują występowanie objawów alergicznych, na które jest się uczulonym. Sprawa jednak nie wygląda tak prosto, jeśli mowa o alergii krzyżowej. Nie unikniemy przecież kontaktu z wszędzie pojawiającymi się pyłkami, czy produktami spożywczymi, które zawierają podobne białka jak alergen, na który jesteśmy uczulone. Trudno przecież zaklasyfikować dane pożywienie, jako podobne, zwłaszcza, że bardzo często nie należą one do tej samej grupy. W takich przypadkach warto skorzystać z tabeli alergenów, które pokazują pokrewieństwo między produktami i wskazują, których z nich nie powinnaś jeść w czasie wzmożonego pylenia. Innym sposobem jest sięgnięcie po leki antyhistaminowe nowej generacji, które skutecznie zmniejszą objawy alergii takie jak katar, łzawienie oczu, pokrzywka. Jednym z takich produktów jest lek na bazie desloratadyny, który zredukuje objawy alergii, a nie obniży koncentracji oraz nie spowoduje senności w przeciwieństwie do leków starej generacji. Ich dodatkową zaletą jest to, że szybko rozpuszczają się w ustach. Nie musisz już martwić się, że nie masz przy sobie butelki wody, która ułatwi ich przełknięcie.

Jak wykryć alergię krzyżową

Nie jesteś pewna czy masz alergię krzyżową, a chciałabyś to sprawdzić? Udaj się na badania i skorzystaj z testów skórnych oraz immunologicznych. Jeśli jesteś uczulona na jakiś produkt to po naniesieniu wzorcowego alergenu na skórę pleców lub przedramienia, w tym miejscu powstaje bąbel oraz otoczka rumieniowa. To sygnał, że produkt jest niebezpieczny dla twojego zdrowia. Pamiętaj jednak, że wykonanie takiego testu nie jest wystarczające do rozpoznania alergii krzyżowej. Potwierdzenie uzyskasz dopiero po przeprowadzeniu odpowiednich badań diagnostycznych. Mowa tutaj m.in. o: doustnych próbach prowokacyjnych (przeprowadzonych pod nadzorem lekarza), testach skórnych z wykorzystaniem alergenów rekombinowanych czy badaniu krwi w kierunku IgE (przeciwciał).

Alergia krzyżowa, a dzieci

Alergia krzyżowa dotyka także dzieci i podobnie jak u dorosłych nasila się szczególnie latem. Jej objawy także niewiele się różnią. Warto jednak zwrócić szczególną uwagę, kiedy dziecko po zjedzeniu jakiegoś owocu bądź warzywa skarży się na pieczenie i swędzenie w buzi. To jeden z podstawowych objawów sygnalizujących, że dziecko ma alergię.