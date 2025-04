Jak wzbudzić zainteresowanie u faceta? Pewnie przeczytałaś już setki artykułów na ten temat. Wszędzie powiedzą ci, że ubraniem i fryzurą, bo faceci to wzrokowcy. OK, to prawda. Ale nie ma się co oszukiwać - ubranie to nie wszystko, bo styl zawsze (z łatwością) możesz zmienić. Jest coś innego, na co faceci zwracają uwagę - na uśmiech! Poza tym białe zęby zapewniają pewność siebie, bez której flirt może się nie udać. Jak cieszyć się idealnie pięknym uśmiechem? My już wiemy i mamy dla was konkurs, dzięki któremu ty też spełnisz swoje wakacyjne marzenia!

Uśmiech to istotny element naszego wyglądu

Do tego, że pierwsze wrażenie ma znaczenie, chyba nie trzeba nikogo przekonywać. Nasze zachowanie, mimika twarzy i to, czy się uśmiechamy, czy nie, wpływa na to, jak postrzegają nas inni. Marka Blend-a-med postanowiła sprawdzić, jak piękny uśmiech oddziałuje na płeć przeciwną. W tym celu przeprowadzili eksperyment.

Aby sprawdzić, jak śnieżnobiały uśmiech oddziałuje na płeć przeciwną, w aplikacji randkowej Tinder utworzono dwa profile tej samej osoby. Na jednym z nich można było zobaczyć uśmiechniętą dziewczynę, na drugim wstawiono podobne zdjęcia, jednak bez uśmiechu na twarzy. Sprawdzano, która wersja cieszyć się będzie większym zainteresowaniem wśród płci przeciwnej.

Wyniki badania nie pozostawiają złudzeń! Dziewczyna uśmiechająca się wzbudziła bardziej pozytywne uczucia. Pod jej zdjęciem było 30% więcej polubień. Otrzymała też 3 razy więcej propozycji spotkań. Ponad połowa z tysiąca badanych osób zdecydowała się z nią porozmawiać. Ponadto o 1/3 więcej osób zdecydowała się wykorzystać opcję „super like” w przypadku osoby pokazującej na zdjęciach biały uśmiech.

Wnioski? Osoba uśmiechająca się odbierana jest jako ktoś wesoły, otwarty i bardziej atrakcyjny dla płci przeciwnej!

Choć wyniki eksperymantu są bardzo ciekawe – to jednak wcale nie zaskakują. Od dawna bowiem wiedza psychologiczna wskazuje, że uśmiech jest niezwykle ważny w budowaniu relacji interpersonalnych. Zdrowe, białe zęby komunikują ogólnie dobry stan zdrowia organizmu – zatem stanowią zachętę, aby wejść w bliższy kontakt. Efekt ten można tłumaczyć socjobiologicznie. Otóż uśmiech ukazujący białe, zdrowe zęby u kobiety był sygnałem dla mężczyzny, że ma przed sobą zdrową kandydatkę na matkę dla jego potomstwa. Natomiast uśmiechający się mężczyzna – czyli de facto odsłaniający zęby, stawał się jakby rozbrojony, bo ukazywał wszem i wobec jedną ze swoich broni (zęby). Zmniejszało to zatem dystans wzbudzając jednocześnie więcej emocji pozytywnych i ułatwiając proces tworzenia relacji interpersonalnej. Jak widać, choć od epoki kamienia łupanego minęło sporo czasu, uśmiech wciąż wywołuje podobne efekty i stanowi ważne narzędzie w procesie nawiązywania i utrzymywania pozytywnych więzi. - Ewa Jarczewska-Gerc, psycholog z Centrum Współpracy z Biznesem Uniwersytetu SWPS

Jak wygląda proces wybielania zębów?

Wybielające działanie związków zwanych polifosforanami polega z jednej strony na odrywaniu znajdujących się na powierzchni szkliwa barwników i usuwaniu niewielkich ilości kamienia nazębnego, z drugiej zaś na modyfikacji powierzchni szkliwa w taki sposób, aby nie dopuścić do powstawania nowych przebarwień lub odkładania się kamienia. Działanie polifosforanów wspiera podwójny system krzemionki. To właśnie wymienione wyżej czynne składniki pasty do zębów świadczą o skuteczności jej działania wybielającego. - Prof. Ewa Iwanicka- Grzegorek – adiunkt Katedry Stomatologii Zachowawczej Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego

Jak wybielić zęby w domu?

Jak wybielić zęby w domu? Wystarczy zestaw: pasta Blend-a-med 3D White Luxe Perfection i produkt intensywnie wybielający stosowany po szczotkowaniu - Blend-a-med 3D White Luxe Whitening Accelerator.

Pasta Blend-a-med 3D White Luxe Perfection, likwiduje nawet do 100% przebarwień powierzchniowych w zaledwie 3 dni, a przy tym zapewnia uczucie długotrwałej świeżości. Produkt intensywnie wybielający stosowany po szczotkowaniu - Blend-a-med 3D White Luxe Whitening Accelerator rozpuszcza przebarwienia i tworzy długotrwałą warstwę ochronną, aktywną nawet po szczotkowaniu. W rezultacie usuwa przebarwienia skuteczniej niż przy użyciu samej pasty, wzmocniona ochrona szkliwa. Proste? A najlepsze jest to, że samo wybielanie zajmuje tylko 3 dni!

fot. Materiały prasowe/kolaż Polki.pl

Przekonaj się sama, jak działają pasty wybielające zęby Blend-a-med!



Weź udział w naszym konkursie i wygraj wygraj voucher o wartości 10 000 zł na wakacje!

Wystarczy, że pokażesz nam swój piękny uśmiech! Nagraj film, na którym pokażesz dwa produkty Blend-a-med: pasta 3D White Luxe Perfection i Whitening Accelerator. Napisz, co sprawia, że się uśmiechasz.

Nagrody czekają!