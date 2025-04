Ta jest po cesarskim cięciu. Tamta po nieszczęśliwym wypadku na rowerze, a inna z kolei przypomina, jak w dzieciństwie ściągnęłaś na siebie kubek z herbatą. A te na twarzy nie dają zapomnieć o uporczywym trądziku. Blizny na ciele opowiadają historię naszego życia, nawet jeśli chcemy zachować ją tylko dla siebie.

Blizny, choć w wielu przypadkach spędzają sen z powiek i są źródłem wielu kompleksów, świadczą o tym, jak niesamowity jest ludzki organizm. Powstają dzięki naturalnym procesom, w które zaangażowane są liczne komórki naszego ciała. Większość ran, z wyjątkiem bardzo drobnych, powoduje powstawanie blizn. Przyczyn może być wiele. Czasem są pozostałością po chorobach i schorzeniach skóry, ale powstają także w wyniku różnych urazów i wypadków, w których doszło do uszkodzenia skóry. Mogą przypominać o dawno zaleczonym trądziku czy ospie przebytej operacji – wycięcie guzka tarczycy, usunięcie haluksów, bądź usunięciu znamion na ciele. Bez wątpienia – każda blizna to pewna historia. Niektóre przywodzą nam na myśl zabawne anegdoty, inne są dowodem na to, jak wielki trud musiałaś znieść, by sprowadzić na świat dziecko, ale zdarzają się i takie, które przywołują traumy, bo szpecą nas w sposób, który zdecydowanie wpływa na komfort życia i samoocenę.

Jak powstają blizny?

Jeśli posiadasz na swoim ciele kilka blizn, możesz zauważyć, że różnią się one między sobą. W dużym stopniu wyjaśnia to mechanizm ich powstania. Standardowo blizny powstają, gdy skóra właściwa (głęboka, gruba warstwa skóry) jest uszkodzona. Ciało tworzy nowe włókna kolagenowe z naturalnie występującego białka w organizmie, aby naprawić uszkodzenia, powodując bliznę. Nowa tkanka blizny będzie miała inną teksturę niż otaczająca ją, nieuszkodzona skóra. Blizny powstają po całkowitym zagojeniu rany. Większość blizn jest płaska i blada. Jednak w przypadkach, gdy organizm wytwarza zbyt dużo kolagenu, mogą pojawić się tzw. blizny przerostowe, które są wypukłe.

Zdarzają się także blizny zapadnięte.Ten rodzaj blizn pojawia się, gdy dochodzi do utraty struktur wspierających skórę (na przykład tłuszczu lub mięśni). Tak wyglądają niektóre blizny pooperacyjne, podobnie jak niektóre blizny po trądziku czy przebytej ospie. Blizny mogą również wyglądać jak rozciągnięta skóra. Takie blizny powstają, gdy skóra szybko się rozciąga (na przykład podczas gwałtownego rośnięcia lub podczas ciąży).

Szczególną grupę tworzą blizny po przykurczach - powstają w wyniku utraty lub uszkodzenia dużych obszarów skóry, zwykle po oparzeniach. Charakteryzują się napiętą, błyszczącą skórą, która może ograniczać ruch. Są też często związane z poważną traumą psychiczną.

Dużym obciążeniem estetycznym mogą być też rozległe bliznowce, powstałe właśnie z blizn przerostowych. Rzucają się w oczy i sprawiają wrażenie niemożliwych do usunięcia. Wynikają one z przesadnej postaci naturalnych procesów bliznowacenia w organizmie, ale i z nimi można sobie poradzić.

Jak długo goi się rana?

Oczywiście na to, jak ostatecznie (po latach) będzie wyglądała blizna, ma wpływ wiele różnych czynników. Oprócz przyczyny jej powstania, także sposób opatrzenia rany (np. szycie), przebieg gojenia i ewentualne komplikacje, a także sposób pielęgnacji blizny po zagojeniu uszkodzonej skóry. W zależności od rodzaju urazu, głębokości rany i rodzaju skóry, proces ten trwa kilka miesięcy. Pełne zagojenie blizny może zająć rok lub nawet dłużej.

Rany w częściach ciała o mniejszym przepływie krwi, takich jak nogi lub stopy, mogą goić się dłużej niż w obszarach, w których krążenie krwi jest silniejsze, takich jak twarz lub skóra głowy. Skóra goi się inaczej po ranie kłutej lub otarciu niż po oparzeniu lub cięciu chirurgicznym.

Jeśli na twoim ciele znajduje się blizna, która negatywnie wpływa na twoją samoocenę, przypomina nieprzyjemne wydarzenia lub po prostu jest defektem kosmetycznych, którego chcesz się pozbyć, wiedz, że są sposoby walki z bliznami, nawet tymi, które towarzyszą ci od dawna.

Jak zmniejszyć widoczność blizn?

