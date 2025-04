Skuteczną metodą walki z wirusami, w tym z koronawirusem, są preparaty na bazie naturalnych substancji, między innymi ekstraktów czystka kreteńskiego, szałwii lekarskiej i jeżówki purpurowej (echinacei). Preparaty takie jak, np. spraye do nosa i gardła Virostop, nie tylko wspierają błonę śluzową nosa, regenerując ją i nawilżając, ale również tworzą aktywną warstwę ochronną, która pomaga eliminować osiadające w niej drobnoustroje chorobotwórcze.

Okres zimowo-wiosenny jak zwykle przebiega pod znakiem chorób. W tym sezonie do typowych problemów, jakimi są przeziębienia, grypa czy infekcje układu oddechowego, doszedł groźny COVID-19. Robimy wszystko, aby nie zachorować, ale czasem zapominamy o najprostszych sposobach, np. o wspomaganiu naturalnych funkcji obronnych naszego organizmu.

Nos – pierwsza obrona przed wirusami

Natura wyposażyła nas w wiele mechanizmów chroniących przed drobnoustrojami chorobotwórczymi. Pierwszym narządem naszego organizmu, który styka się z bakteriami i wirusami jest nos, przez który oddychamy. To on jest głównym filtrem dla drobnoustrojów – wyjaśnia Agnieszka Dmowska-Koroblewska, laryngolog i otorynolaryngolog. – W obrębie jam nosa produkowany jest śluz, który stanowi barierę ochronną organizmu. Ten śluz zawiera glikoproteiny, które wychwytują drobnoustroje, ale i zanieczyszczenia, np. cząsteczki smogu znajdujące się we wdychanym powietrzu. W śluzie znajdują się też immunoglobuliny, które pełnią bardzo ważną funkcję odpornościową, zwłaszcza chodzi tu o immunoglobuliny klasy IgA.

Skoro nasz organizm dysponuje takim potężnym narzędziem, dlaczego w taki razie chorujemy? To proste: mechanizmy obronne znajdujące się w nosie czy gardle, nie zawsze działają prawidłowo. A wówczas nie są w stanie wychwycić wszystkich groźnych patogenów. Wystarczy, że powietrze w domu jest wysuszone z powodu ogrzewania, aby błona śluzowa zaczęła produkować mniej śluzu. Problemem są też stany zapalne nosa i zatok, nieprawidłowa budowa nosa, np. krzywa przegroda czy alergie, które podrażniają jamę nosową. To dla wirusów i bakterii sprzyjające okazje, aby nas zaatakować.

Jak wspierać mechanizmy obronne?

W okresie zimowo-wiosennym, a obecnie (ze względu na pandemię) przez cały rok powinniśmy wspierać nasze mechanizmy obronne znajdujący się w nosie i gardle.

Przede wszystkim powinniśmy zapewnić nosowi drenaż i wentylację. Warto też nawilżać błonę śluzową jam nosa preparatami lub zwiększać wilgotność powietrza, które dociera do nosa – mówi Agnieszka Dmowska-Koroblewska. – Stara metoda, czyli wieszanie mokrych ręczników na kaloryferach jest naprawdę skuteczna, dobre efekty dają też nawilżacze powietrza. Pamiętajmy też, że konieczne jest wietrzenie pomieszczeń, w których przebywamy.

Natura w walce z wirusami

Wspieranie błony śluzowej nosa do prawidłowej pracy może nie wystarczyć. Dlatego warto pomagać jej w walce z patogenami, które się do niej dostają za pośrednictwem substancji przeciwwirusowych.

Obserwacje prowadzone między innymi na Węgrzech pokazały, że skuteczną metodą walki

z wirusami, w tym z koronawirusem, są preparaty na bazie naturalnych substancji, między innymi ekstraktów czystka kreteńskiego, szałwii lekarskiej i jeżówki purpurowej (echinacei). Preparaty te, np. spraye do nosa i gardła Virostop, nie tylko wspierają błonę śluzową nosa, regenerując ją i nawilżając, ale również tworzą aktywną warstwę ochronną, która pomaga eliminować osiadające w niej drobnoustroje chorobotwórcze.

Substancje naturalne, pochodzenia roślinnego, są stosowane w medycynie od tysięcy lat. W dzisiejszych czasach staramy się jednak potwierdzać teorie dotyczące ich właściwości leczniczych badaniami medycznymi – mówi Robert Księżopolski, doradca żywieniowy, specjalizujący się w fitoterapii. W przypadku czystka kreteńskiego takie właśnie badania potwierdziły, że zawiera on całą gamę substancji, które doskonale wspierają leczenie infekcji wirusowych. Inne substancje aktywne zawarte w jeżówce purpurowej czy szałwii lekarskiej również mają udowodnioną skuteczność i właściwości przeciwwirusowe, przeciwzapalne, odkażające, a także zmniejszające przepuszczalność naczyń włosowatych, a więc łagodzące obrzęki błony śluzowej.

Preparat z czystkiem kreteńskim w walce z infekcjami bakteryjnymi i wirusowymi

Zdaniem naukowców, czystek kreteński zawiera wysokie stężenia polifenoli, które mają m.in. działanie przeciwwirusowe i antyoksydacyjne. Działanie przeciwinfekcyjne roślina ta zawdzięcza również frakcjom olejkowym: w tym bardzo aktywnym biologicznie związkom - terpenom, diterpenom, które są związkami o szerszym działaniu m.in. przeciwgrzybiczym, a także flawonoidom, taninom i saponinom.

Jeśli chodzi o działanie przeciwwirusowe różnych grup substancji pochodzenia roślinnego to znane są badania wskazujące na działanie bezpośrednie wyciągów czystka kreteńskiego i jeżówki purpurowej m.in. na wirusy grypy, a także wirusy, o których jest obecnie głośno, a więc koronawirusy – dodaje Robert Księżopolski. Badania nad czystkiem odbywały się w różnych krajach i rejonach, gdzie jego stosowanie jest dobrze ugruntowane w medycynie trdycyjnej (np. w Grecji, Turcji, Hiszpanii, Portugalii), a także krajach, w których znajdują się naturalne rezerwuary coronavirusów (np. w Arabii Saudyjskiej), gdzie wybuchła epidemia MERS w 2012 roku. Ekstrakty z czystka kreteńskiego i szałwiolistnego, które są bogate w polifenole, w tym m.in. we flawonoidy, działają również przeciwwirusowo w mechanizmie pośrednim - działania antyoksydacyjnego.

W badaniach preparatów do nosa i gardła Virostop na bazie czystka kreteńskiego, echinacei

i szałwii przeprowadzonych przez dr Istvana Jankovicsa z Węgier ujawniono, że ekstrakty te hamują namnażanie komórek wirusowych w warunkach in vitro. Wskazano również, że po aplikacji w górnych drogach oddechowych powstaje aktywna warstwa ochronna, która ogranicza możliwość penetracji błony śluzowej przez drobnoustroje, w tym wirusy. Działanie sprayów zmniejsza więc ryzyko zakażenia grypą, infekcjami górnych dróg oddechowych, COVID-19 czy zwykłym przeziębieniem. Jednocześnie podnosi odporność, która jest kluczowym elementem w walce z każdą chorobą.

Artykuł powstał z udziałem marki Virostop