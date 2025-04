Nikt nie chce odmawiać sobie pocałunków z powodu opryszczki, a tym bardziej wracać z nią z wakacji. Dlatego jeśli zamierzasz umówić się na randkę, zadbaj by była ona bezpieczna pod każdym względem. Oto kilka sposobów, by cieszyć się pocałunkami całe lato i złagodzić objawy tego męczącego wirusa.

Bezpieczne randki

Rok temu spotkanie przy niezobowiązującej kawie lub drinku po pracy nie budziło żadnych wątpliwości, tym bardziej nie było powodu, by randkowanie było jakkolwiek ryzykowne. Wraz z szybkim rozprzestrzenianiem się COVID-19 martwimy się nie tylko o własne zdrowie, ale także o zdrowie naszych bliskich, współlokatorów i współpracowników. Teraz, kiedy idziesz na randkę, zastanawiasz się czy druga osoba podejmuje takie same środki ostrożności jak Ty, dlatego randkuj bezpiecznie. Postaraj się, aby spotkania odbywały się tylko na powietrzu i jeśli nie znasz swojego absztyfikanta to raczej na pierwszej randce w maskach. Zachowaj zasadę “zero dotykania i całowania” przez co najmniej kilka randek, a na pierwszy pocałunek zaczekaj, aż oboje będziecie po teście na covid i wyniku negatywnym.

Bezpieczne pocałunki

Nawracająca opryszczka warg i twarzy nie oznacza, że musimy rezygnować z pocałunków. Wczesne podanie leku przeciwwirusowego np. Hevipoint redukuje pierwsze objawy, takie jak pieczenie, swędzenie, uczucie napięcia i zaczerwienienie. Latem wirus potrafi jeszcze bardziej uprzykrzyć życie, bo choć potocznie nazywany jest ‘zimnem” często daje o sobie znać podczas upałów. Zwykle proces rozwoju wirusa opryszczki trwa kilka dni, jednak czasem dochodzi do powikłań w postaci zakażenia skóry, jamy ustnej czy zakażenia spojówek lub rogówki. Często też ustąpienie objawów trwa chwilę, by znowu za kilka dni powrócić ze zdwojoną siłą. Wirus zazwyczaj uaktywnia się przy osłabionej kondycji układu odpornościowego związanej np. ze stresem, przeziębieniem, gorączką, urazem, miesiączką ale też upałem! Jeśli obserwujesz mrowienie w okolicach warg po kąpieli w morzu, długotrwałym opalaniu lub po przebywaniu w zbyt mocno klimatyzowanym pomieszczeniu, to wiedz, że to znowu ona…

Dlatego zawsze miej przy sobie lek przeciwwirusowy zawierający acyklowir, denotywir, dokozanol lub tromantadynę, by zapobiec pierwszym objawom wirusa. Zadbasz o swoje zdrowie i bezpieczne pocałunki przez całe lato.

Artykuł powstał z udziałem marki Hevipoint