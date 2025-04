Współczesna kobieta jest wielozadaniowa, silna i ma mnóstwo energii! Niestety często są dni w których podrażnione gardło może popsuć nam szyki. Drapanie w gardle, chrypka, infekcja, kaszel - poznaj skuteczny sposób, żeby się z nimi uporać. Pamiętaj, że czasami potrzebujemy małego wsparcia, aby osiągnąć wielkie rzeczy.

Współczesna superbohaterka

Wielozadaniowość - to pierwsza super cecha współczesnej kobiety. Jesteśmy zabiegane, mamy mnóstwo obowiązków a przy tym zachowujemy nasz naturalny optymizm. Uśmiech to podstawa!

Aktywność - ciągle się rozwijamy, stajemy oko w oko z nowymi wyzwaniami a dodatkowo potrafimy godzić życie zawodowe i prywatne. Współczesna kobieta kocha i dba o swoich bliskich ale również potrafi zadbać o siebie

Elastyczność - nieoczekiwana sytuacja? Awaria samochodu albo problem w pracy? Dla nas to nic strasznego! Potrafimy radzić sobie z nieoczekiwanymi sytuacjami i znajdujemy elastyczne rozwiązania.

Punktualność - żyjemy w ciągłym pędzie ale zawsze jesteśmy na czas.

Najlepsza przyjaciółka i matka - na współczesnej kobiecie zawsze można polegać! Poradzi, pomoże, podzieli się tym co ma najlepsze.

Zdolności medyczne - lubi dużo wiedzieć i wie jak radzić sobie przy wielu dolegliwościach, zwłaszcza tych drobnych i często występujących jak bolące gardło, kaszel, chrypka czy gdy głos odmówi posłuszeństwa w najmniej oczekiwanym momencie. Zawsze jest na to gotowa i najlepsze rozwiązanie ma zawsze pod ręką. Nie ma czasu na szukanie rozwiązań i nie akceptuje niepewnych zamienników.

Pomoc dla superbohaterek

Małe problemy z gardłem mogą mieć ogromny wpływ na twoją efektywność, samopoczucie i to jak inni Cię odbierają.Na rynku można znaleźć wiele pastylek na gardło ale niewiele może poszczycić się takimi cechami jak Isla – oryginalne pastylki na gardło które już od 1860 roku naturalnie sobie radzą z tym problemem. Używane przez miliony kobiet na całym świecie, przybywają im na ratunek i pozwalają wrócić do trybu życia superbohaterki.

Isla to oryginalne, naturalne pastylki na gardło, zawierające wyciąg z porostu islandzkiego, który ma działanie nawilżające i regenerujące. Szybko łagodzi kaszel i chrypkę, ułatwia oddychanie, łagodzi stany nadwyrężenia, zapobiega wysuszaniu błony śluzowej jamy ustnej, gardła oraz krtani.

Pastylki do ssania Isla są przeznaczone dla dorosłych i dzieci powyżej 4 lat. Są popularne u kobiet w ciąży i osób cierpiących na cukrzyce - są produktem roślinnym dodatkowo Isla Cassis i Mint nie zawierają cukru. Do wyboru jest kilka wariantów smakowych, z których na pewno wybierzesz coś dla siebie. Możesz postawić na Isla moss o łagodnym ziołowym smaku, Isla mint z miętą pieprzową bez dodatku cukru, Isla classic o smaku czarnej porzeczki z dodatkiem witamy C i rozgrzewający Isla ginger o smaku imbirowym z dodatkiem miodu.

Radzimy – nie przejmuj się niespodziewanymi przeszkodami dnia codziennego i bądź gotowa na wszystkie wyzwania! Paczka pastylek Isla zawsze się zmieści w Twojej torebce.

Więcej informacji na stronie Isla.