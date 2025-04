Reklama

Święta to magiczny czas. Nie wyobrażany ich sobie bez najbliższych, choinki, kolęd, prezentów i dekoracji. Ale Boże Narodzenie to też życzenia, które mają swoją niepowtarzalną historię i moc. Podpowiadamy, jak zaskoczyć najbliższych kreatywnymi i uroczymi życzeniami, które stworzysz sama. Wystarczy telefon, komputer i odrobina fantazji.

Od tradycyjnej świątecznej kartki po wersję online!

fot. Adobe Stock

Zastanawiałaś się kiedyś, skąd właściwie zwyczaj składania sobie życzeń? Początkowo były one przekazywane ustnie. Rodzina, sąsiedzi, znajomi czy przypadkowi przechodnie, w okresie Bożego Narodzenia, życzyli sobie wszystkiego najlepszego. Wierzono, że w słowach zapisany jest dar, a to, czego sobie życzymy, ma niesamowitą moc sprawczą.

Wraz z rozwojem druku, pojawiła się też nowa tradycja. W Europie zwyczaj wysyłania sobie życzeń w okresie świąt Bożego Narodzenia narodził się w XV lub XVI wieku.

Tradycyjne kartki świąteczne pojawiły się dopiero w XIX wieku. Początkowo na ich zakup i wysyłkę stać było tylko ludzi bogatych. Z czasem kartki oraz usługi pocztowe stały się tańsze, a sam zwyczaj coraz powszechniejszy. Jakie były pierwsze świąteczne pocztówki? Przedstawiały zimową scenerię, płatki śniegu, betlejemską szopkę, Świętego Mikołaja lub po prostu choinkę. Potem kartki stawały się coraz bardziej kolorowe i pomysłowe (z mechanizmem odtwarzającym dźwięk kolęd, czy w wersji 3D).

fot. Adobe Stock

Cyfryzacja sprawiła, że zarówno listy, jak i świąteczne kartki przestały być wysyłane w takich ilościach, jak dawniej. Łatwiej i szybciej wysyła się SMS-y lub umieszcza życzenia na Facebooku czy Instagramie. Co zrobić, by efekt zaskoczył i wywołał uśmiech na twarzy najbliższych?

Vita Buerlecithin – wyślij swoim bliskim wyjątkowe życzenia

fot. Shutterstock

W sieci znaleźć można strony z kreatorami spersonalizowanych e-kartek na Boże Narodzenie. Gdzie ich szukać?

Zajrzyj na stronę Vita Buerlecithin. Tu tradycja łączy się z nowoczesnością i przeplata magią świąt. Na stronie znajdziesz intuicyjny formularz, dzięki któremu w kilka minut wykonasz niepowtarzalną kartkę dla najbliższych. Możesz skorzystać z gotowych wzorów lub stworzyć swój własny.

Oto nasze pomysły na oryginalne życzenia:

kartka ze zdjęciem Twojej choinki

życzenia z fotografią rodzinną

e-pocztówka z grafiką przedstawiającą twoją kolację wigilijną

kartka z wyklejanką (obrazkiem), stworzonym przez Twoje dziecko

Dodaj treść życzeń - może to być wierszyk lub słowa prosto z serca - Ty decydujesz! I gotowe. Tak przygotowaną kartkę wyślij do najbliższych. Niech wiedzą, że o nich pamiętasz i życzysz im wszystkiego, co najlepsze w te święta.

Vita Buerlecithin - prezent od serca!

fot. Materiały prasowe

Do życzeń warto dołączyć podarunek. Szukasz prezentu dla rodziców lub dziadków? Czegoś praktycznego, ale jednocześnie miłego? Zatroszcz się o swoich najbliższych i podaruj im w te święta coś specjalnego. Pomyśl o Vita Buerlecithin - preparat wzmacniający.

Czym wyróżnia się Vita Buerlecithin?

Warto podkreślić, że jest to lek, dlatego kupisz go w aptece. Ma płynną formę. Jakich efektów można się spodziewać?

Preparat poprawia pamięć i koncentrację.

Łagodzi stany stresowe, poprawia sen.

Jest zalecany przy przepracowaniu, wyczerpaniu, szybkim męczeniu się.

Uzupełnia niedobory witamin z grupy B.

Pomaga w rekonwalescencji po przebytej chorobie.

Vita Buerlecithin jest stosowana zapobiegawczo w miażdżycy naczyń oraz zapobiegawczo przy zwiększonym stężeniu cholesterolu.

Poprawia ogólną kondycję organizmu.

Święta tuż-tuż! Nie czekaj do ostatniej chwili! Już teraz pomyśl o życzeniach i gwiazdkowych prezentach!

