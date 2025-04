Reklama

W miesiącach jesienno-zimowych alergia bardzo często mylona jest z przeziębieniem. Niestety, zimne powietrze na zewnątrz i ogrzewane w mieszkaniu lub domu nie jest wolne od alergenów. U osób chorujących na alergię m.in. na roztocza, pleśnie, grzyby, sierść zwierząt czy smog mogą powodować objawy alergii, których nasilenie przypadnie właśnie jesienią i zimą.

Dlaczego właśnie w tym okresie zaostrzają się symptomy? Co powoduje alergię jesienią i zimą?

Zarówno na zewnątrz, jak i w pomieszczenia powietrze może być bardzo mocno zanieczyszczone. W tym okresie bardzo często występuje smog, który negatywnie wpływa na zdrowie, a jak wynika z ostatnich badań, może także powodować alergię i zaostrzać jej objawy. Ponadto w sezonie grzewczym powietrze w mieszkaniach i domach jest zwykle suche, ciepłe i wilgotne, a brak regularnego wietrzenia dodatkowo sprawia, że znajduje się w nim wiele zanieczyszczeń, w tym również alergenów. Tym samym jest to okres w roku, w którym bardzo często może występować alergia.

Co konkretnie może powodować alergię? Najczęstsze, zimowe alergeny to: roztocze, pleśń, grzyby i sierść zwierząt. Co ciekawe, warto wiedzieć, że w tym czasie mogą także pylić drzewa np. leszczyna czy olsza, jednak intensywność będzie zależała od pogody, a konkretnie temperatury powietrza. Ponadto badania dowodzą, że niektóre osoby mogą być również uczulone na smog.

Jak objawia się alergia?

Objawy alergii, która może doskwierać wielu osobom zimą, przypominają symptomy przeziębienia, infekcji górnych dróg oddechowych, a także nierzadko wiązane są również z przemęczeniem. Do najczęstszych objawów alergii można za zaliczyć m.in.:

katar i zatkany nos,

kaszel i duszność,

zaczerwienienie i łzawienie oczu,

i suchość oczu.

Może towarzyszyć im również m.in. ból głowy, rozdrażnienie, apatia i ogólne zmęczenie.

Jak sobie pomóc, czyli jak zmniejszyć lub usunąć objawy alergii?

Doraźną pomoc zapewnią leki antyhistaminowe, które pozwalają zwalczyć i łagodzić objawy alergii. Zwykle mają one postać tabletek, tabletek do ssania lub roztworu doustnego.

Istotna jest również profilaktyka występowania objawów. Dlatego też w okresie zimowym warto często wietrzyć pomieszczenia oraz stosować specjalistyczne urządzenia, które pomogą zadbać o jakość powietrza. Sprawdzi się m.in. nawilżacz i oczyszczacz powietrza. Ponadto należy zwrócić uwagę na higienę pomieszczeń i np. do sprzątania stosować odkurzacz z filtrem HEPA.

W przypadku wystąpienia objawów alergii np. na roztocza istotne jest utrzymanie w czystości kanap i dywanów, a także częsta zmiana pościeli. Z kolei w przypadku alergii związanej np. ze smogiem, warto ograniczyć przebywanie na zewnątrz, gdy jakość powietrza jest niekorzystna. Należy również pamiętać, by omijać miejsca, które mogą być źródłem pleśni i grzybów, w tym np. baseny, sauny.

Podejrzewasz u siebie alergię? Skontaktuj się ze specjalistą

Jeśli twoje symptomy wskazują na alergię, warto udać się na wizytę do alergologa. Po wykonaniu badań diagnostycznych, lekarz dobierze leczenie, które pomoże usunąć odczuwane dolegliwości.