Soda oczyszczona, czyli wodorowęglan sodu, to związek nieorganiczny, alkaiczny (zasadowy), obecny z proszku do pieczenia, niektórych dodatkach do żywności, a także tabletkach i proszkach musujących. Soda ze względu na swoje właściwości jest stosowana również jako domowy środek na wiele dolegliwości. Jednym z zastosowań są okłady z sody. Sprawdź, jak i na co je stosować.

Soda oczyszczona może być używana po rozcieńczeniu doustnie (na zgagę, niestrawność, nadkwasotę, zaparcia), a także zewnętrznie np. w formie okładów – uważa się, że łagodzi podrażnienia, stan zapalny, zmniejsza swędzenie skóry. Soda ma właściwości przeciwzapalne oraz antyseptyczne. Była stosowana powszechnie od wieków w leczeniu chorób skóry, takich jak łuszczyca czy rybia łuska.

W celu przygotowania okładu z sody oczyszczonej najczęściej przyrządza się roztwór z 0,5–1 łyżeczki sody i 200 ml ciepłej wody. Taka ilość nie powinna spowodować podrażnienia skóry, a jednocześnie może działać leczniczo.

Chociaż soda ma wiele zastosowań zewnętrznych, to jednak pamiętaj, że może podrażniać skórę u osób wrażliwych. U niektórych powoduje zaczerwienienie, przesuszenie, stan zapalny skóry, dlatego stosuj ją z ostrożnością i zacznij od mniejszych ilości. Jeśli zauważysz nasilenie objawów, przerwij stosowanie i udaj się do dermatologa.

Okład z sody jest polecanym środkiem zaradczym, gdy po szczepieniu w miejscu wkłucia pojawił się odczyn poszczepienny. Sody można użyć na obrzęk i zaczerwienienie w miejscu szczepienia, jeśli zmiana ma wielkość do 3-4 cm. W takim przypadku 1 łyżeczkę sody rozpuść w 200 ml wody i zamocz w roztworze gazik. Następnie pozostaw go w miejscu po szczepionce, zabezpieczając bandażem. Jeśli objawy nie ustępują albo są bardziej nasilone, udaj się do poradni, w której wykonano szczepienie.

Okłady z sody po szczepieniu - ile czasu stosować?

Odczyny po szczepieniu zwykle ustępują samoistnie po około 2-3 dniach nie pozostawiając śladów. Jeżeli po tym czasie ślad utrzymuje się, a stosowanie okładów z sody nie przynosi poprawy, to najlepiej udać się do lekarza.

Okłady z sody po szczepieniu u niemowlaka

Okłady z sody na obrzęk i zaczerwienienie po szczepieniu można stosować u niemowląt. W tym celu przyłóż nasączony roztworem sody gazik do miejsca po iniekcji kilka razy dziennie. Gdy u małego dziecka pojawią się inne objawy niż miejscowy odczyn, zalecana jest konsultacja z pediatrą. Zamiast okładów z sody możesz zastosować chłodny okład lub okład z altacetu (u dzieci powyżej 3 roku życia).

Okłady z sody działają przeciwobrzękowo i są polecane zarówno w przypadku mniejszych obrzęków (np. po ukąszeniu owada), jak i większych (np. przy skręceniu stawu). Aby przygotować okład, rozpuść łyżeczkę sody oczyszczonej w szklance ciepłej wody, zamocz gazik i połóż w miejscu opuchlizny, następnie nakryj folią i zabezpiecz bandażem. Kompres zdejmij, gdy gazik wyschnie.

Soda oczyszczona dzięki swojemu działaniu może pomóc również przy stanach zapalnych, np. w przebiegu chorób reumatycznych. Przygotuj odkład z sody według standardowego przepisu i nasączony roztworem gazik pozostaw w miejscu stanu zapalnego do czasu jego wyschnięcia. Zabezpiecz opatrunek bandażem.

Okłady z sody można zastosować również wtedy, gdy odczuwasz swędzenie i pieczenie miejsc intymnych. Soda normalizuje pH skóry, działa przeciwzapalnie i przeciwświądowo. W tym celu rozpuść łyżeczkę sody w szklance ciepłej wody i uprzednio namoczonym w roztworze wacikiem przemyj miejsca intymne. Czynność powtarzaj do 3 razy dziennie.

Możesz również przygotować nasiadówkę z sody na dolegliwości miejsc intymnych. Dodaj 2 łyżeczki sody oczyszczonej do niewielkiej ilości ciepłej wody w wannie, wymieszaj i usiądź w takiej kąpieli na 10 minut.

Soda ma dobroczynne działanie na skórę również w przypadku zmian łuszczycowych. Kąpiele z dodatkiem wodorowęglanu sodu znane są w leczeniu łuszczycy od dawna. Aktualne badania dowodzą, że jest to metoda skuteczna i poprawiająca stan chorych. Dlatego na mniejsze zmiany łuszczycowe można zastosować okłady z sody. To powinno poskutkować znaczącym zmniejszeniem swędzenia i podrażnienia.

Ropień to ograniczona zmiana gromadząca treść ropną, która powoduje objawy bólowe. Przyczyną powstania ropnia jest zakażenie bakteryjne. Towarzyszy temu stan zapalny. Soda oczyszczona ze względu na właściwości bakteriobójcze, przeciwzapalne i przeciwobrzękowe, może pomóc w zlikwidowaniu ropnia na skórze lub dziąśle.

Jak wspomniano, wystarczy jedną łyżeczkę sody rozpuścić w szklance wody, zamoczyć gazik i przykładać do chorego miejsca kilka razy dziennie. Można także płukać usta roztworem wody i sody przez kilka minut dwa razy dziennie.

Domowe środki mogą być niewystarczające w leczeniu ropnia. Jeżeli zmiana jest duża, a w szczególności gdy powoduje objawy ogólnoustrojowe (np. podwyższoną temperaturę), wówczas trzeba zgłosić się do lekarza. Konieczne może być leczenie antybiotykami, nacięcie i drenaż ropnia.

Okłady z sody są polecanym domowym środkiem na drobne ugryzienia owadów, nie powinny jednak stanowić głównej formy leczenia ran po ugryzieniach zwierząt, jak np. koty czy psy. Te urazy różnią się znacznie od ukąszeń owadów, ponieważ wiążą się z większym ryzykiem infekcji bakteryjnej. Dlatego domowe środki nie zastąpią konsultacji lekarskiej, która powinna być podstawą działania w przypadku ugryzień przez zwierzęta. Okłady z sody oczyszczonej mogą być stosowane jako doraźny środek na ugryzienia łagodzący obrzęk i dolegliwości bólowe. Chociaż soda ma właściwości przeciwbakteryjne, to jednak nie są one na tyle silne, aby był to bezpieczny sposób na poważniejsze ugryzienia.

