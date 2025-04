Próżno szukać osoby, która ze spokojem przyjęła informację o chorobie nowotworowej. Poznanie diagnozy wywraca życie do góry nogami, budzi strach, wymaga przeorganizowania codzienności, a także zdobycia nowej wiedzy. Dlatego tak ważne jest m.in. indywidualne określenie "okna terapeutycznego", czyli czasu jaki upłynął od pojawienia się pierwszych objawów do rozpoczęcia leczenia. Im ten czas jest krótszy tym większe są szanse na całkowite wyleczenie.

Reklama

Okno terapeutyczne w leczeniu raka jajnika

Walka z chorobą nowotworową często wymaga zastosowania szeregu różnych procedur. Na ogół konieczny jest zabieg operacyjny, w czasie którego usuwane są komórki nowotworowe, a także jajniki i często też macica wraz z sąsiadującymi w okolicy węzłami chłonnymi. Jeszcze przed operacją, a także po niej lekarze mogą zastosować chemioterapię i radioterapię. Leczenie raka jajnika trwa więc wiele miesięcy.

Warto wiedzieć, że istnieje korzystny moment do wprowadzenia nowoczesnego leczenia molekularnego, które można zastosować w tzw. „oknie terapeutycznym”. Oknem terapeutycznym jest czas od wystąpienia pierwszych objawów do momentu wdrożenia leczenia – ten powinien być jak najkrótszy w przypadku nowotworów.

W przypadku raka jajnika (jak i pozostałych) jest on kwestią indywidualną. Dla przykładu przy udarze mózgu możemy je ściśle określić – leczenie należy wdrożyć dosłownie w ciągu kilku godzin od rozpoznania. W chorobie onkologicznej czas również ma ogromne znaczenie. Gdy tylko poznamy diagnozę, powinniśmy z lekarzem opracować plan całej terapii i dążyć do jak najszybszego jej wdrożenia. To będzie uzależnione od szeregu czynników: stadium choroby i zaawansowania - naszego stanu zdrowia, wieku, stosowanych leków.

Pamiętaj, że nie powinnaś odwlekać lub rezygnować z leczenia, jeśli nowotwór został wykryty na późnym etapie. Nigdy tak naprawdę nie możemy wiedzieć, jak nasz organizm zareaguje na leczenie i może się okazać, że dzięki szybkim i intensywnym działaniom chorobę uda się wyleczyć.

Każda pacjentka z podejrzeniem raka jajnika powinna mieć wdrożone leczenie najszybciej jak to możliwe. Po przeprowadzonym leczeniu operacyjnym u większości pacjentek stosowana jest chemioterapia. Optymalny czas rozpoczęcia leczenia uzupełniającego pod postacią chemioterapii nie został dokładnie określony, natomiast wydaje się, iż powinien być możliwie najkrótszy od zabiegu operacyjnego, w zależności od stanu ogólnego chorej i nie przekraczać 28 dni. W przypadku pacjentek kwalifikujących się do zastosowania leczenia nowoczesnymi lekami może być zastosowane leczenie biologiczne w ramach refundowanej terapii antyangiogennej - mówi dr Aleksandra Zielińska - ginekolog, onkolog Szpital Bródnowski, Warszawa.

Złe rokowania – koniec leczenia?

W sytuacjach ciężkich, gdy nowotwór został zdiagnozowany na bardzo zaawansowanym etapie, często z przerzutami lub organizm nie reaguje na intensywne leczenie, lekarze mogą zastosować tzw. chemioterapię paliatywną, która ma na celu wydłużenie życia pacjentki i poprawę jego jakości. Dla wielu osób to cenny czas, który starają się wykorzystać jak najlepiej.

Chociaż leczenie onkologiczne jest związane z szeregiem nieprzyjemnych objawów i znacznie obciąża psychikę, nie warto rezygnować z pomocy lekarzy nawet wtedy, gdy nadziei już nie ma.

Rak jajnika – ile kobiet zachoruje do 2035 r.?

Statystyki są zatrważające. Rak jajnika stanowi 5% wszystkich nowotworów złośliwych u kobiet. Jak podaje Polskie Towarzystwo Ginekologii Onkologicznej, w Polsce każdego roku zapada na tę chorobę około 3500 kobiet. Najwięcej przypadków nowotworu jajnika notuje się pomiędzy 50. a 70. rokiem życia, ale ok. 15% zachorowań zdarza się przed 50. rokiem życia, zwłaszcza u kobiet posiadających uwarunkowaną genetycznie skłonność do tego nowotworu. Wysoka zachorowalność na raka jajnika nie dotyczy wyłącznie Polek. Jak podaje World Ovarian Cancer Coalition w 2012 r. odnotowano 239 000 przypadków i 152 000 zgonów na całym świecie w wyniku raka jajnika. Szacuje się, że do 2035 r. zapadalność wzrośnie do 371 000 rocznie (55%) a liczba zgonów wzrośnie o 67% do 254 000.

Ponieważ skuteczność leczenia w dużej mierze zależy od stadium choroby, konieczna jest ciągła edukacja społeczna. Kobiety muszą wiedzieć, które objawy (np. krwawienie z pochwy, zaburzenia miesiączkowania, ból w podbrzuszu) powinny wzbudzić niepokój i jakie są czynniki ryzyka choroby (np. mutacje w genach BRCA). Wejdź na stronę „Dla niej. Możemy więcej”. Znajdziesz tu cenne informacje i porady specjalistów, które mogą ci pomóc.

Kampania edukacyjna została zainicjowana w 2013 roku przez organizacje pacjentów wspierające kobiety zmagające się z nowotworami strefy intymnej oraz ich bliskich: Stowarzyszenie Kobiet z Problemami Onkologiczno-Ginekologicznymi Magnolia, Stowarzyszenie na Rzecz Walki z Chorobami Nowotworowymi SANITAS, Polskie Amazonki Ruch Społeczny oraz Stowarzyszenie na Rzecz Walki z Rakiem Jajnika „Niebieski Motyl”. Na czele każdej z tych organizacji stoją kobiety, które same stoczyły walkę z nowotworem. Patronat nad kampanią objęło Polskie Towarzystwo Ginekologii Onkologicznej.

Swoją wiedzą podziel się z innymi kobietami. To w dużej mierze od nas samych zależy, ile z nas wygra walkę z nowotworem jajnika. Szybkie działanie, lepsze rokowania – pamiętaj!

PL/ONCO/2001/0003

Reklama

Artykuł powstał w ramach kampanii "Dla niej. Możemy więcej" .