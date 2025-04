Po co nam dobry wzrok?

Wzrok jest naszym podstawowym zmysłem (opieramy się na nim, o wiele bardziej niż na pozostałych takich jak słuch, czy dotyk). To dzięki niemu możemy doświadczyć piękna otaczającego nas świata np. w trakcie podróży każdy nowy magiczny widok pozostawia niezwykłe wspomnienia. Dodatkowo dobry wzrok pomaga nam osiągać sukcesy zawodowe i osobiste. Właściwa korekcja wady wzroku jest również niezwykle istotna w sporcie.

Czy dbamy o zdrowie naszych oczu?

Wiemy, że powinnyśmy pamiętać o profilaktyce zdrowotnej. Chodzimy na cytologię, badamy piersi. Dbamy też o nasz wygląd zewnętrzny, który jest bardzo istotny dla naszego samopoczucia. A jak często badamy o wzrok? Czy regularnie chodzimy na badania? Czy specjalistę chorób oczu widujemy tylko przy okazji badań medycyny pracy, które trwają 10 minut i niestety często polegają na odpowiedzi na pytanie "Czy dobrze Pani widzi"? Czy kiedy kupujemy okulary przeciwsłoneczne zwracamy uwagę tylko na modny design czy też szukamy informacji o filtrach UV? Czy wybieramy soczewki kontaktowe kierując się rekomendacją specjalisty czy wyłącznie niską ceną w Internecie? Podsumowując – czy dbamy o swój wzrok tak jak powinnyśmy? Badania nie pozostawiają złudzeń: Co szósty Polak nigdy nie był u okulisty, 47% twierdzi, że ma wadę wzroku lub chorobę oczu, a blisko 1/3 uważa, że niewystarczająco dba o oczy.1 Skoro tak, to jak o nie dbać?

Jak sprawdzić, czy dobrze widzę?

Najpierw zastanówmy się, co to znaczy dobrze widzieć. Może być zaskakujące, że dobre widzenie to coś więcej niż widzenie wyraźne. Do składowych zaliczają się: ostrość, kontrast, współpraca obuoczna. Chociaż utrata możliwości ostrego widzenia jest oczywistym sygnałem, że potrzebna jest nam pilna konsultacja u specjalisty ochrony wzroku (okulisty bądź optometrysty), o tyle istnieją też mniej oczywiste sygnały, które powinny nam sugerować, że nasze widzenie wcale nie jest idealne. Warto obserwować zwłaszcza dzieci, problemy w szkole czy brak aktywności na lekcjach mogą wynikać właśnie z zaburzeń widzenia. A dziecko nie koniecznie będzie nam w stanie powiedzieć, że źle widzi.

Jakie objawy powinny nas zaniepokoić?

U dzieci

Podczas pisania głowa i ciało dziecka są przechylone

Mruży oczy

Krzywo siedzi

Podchodzi blisko do telewizora

Przemieszczając się przypadkowo przewraca i strąca przedmioty

Unika czytania,

Ma problemy z czytaniem,

Pisze "pod górkę" lub "z górki" nawet jeżeli kartka w kratkę czy w linie leży prosto

U dorosłych

Wrażenie utraty wyraźnego widzenia

Pieczenie, ból oczu – uczucie "piasku pod powiekami"

Łzawienie

Kłopoty z koncentracją – szczególnie podczas czytania czy pracy na komputerze

Bóle głowy, które wydają się nie mieć uzasadnienia lub bóle w obrębie gałki ocznej

Trudności z prowadzeniem pojazdów – częstsze "zdarzenia drogowe"

Kłopoty z czytaniem sms-ów czy korzystaniem z Internetu na smartfonie

Stopniowe lub nagłe pogorszanie się widzenia po zmroku

Profilaktyka u dorosłych i dzieci

Profilaktyczne badania wzroku u dorosłych powinny odbywać się systematycznie – przyjmuje się, że nie rzadziej niż raz do roku. Należy jednak pamiętać, że w niektórych przypadkach specjalista może zalecić częstsze wizyty. Może tak być na przykład, jeśli stwierdzi, że jakość filmu łzowego wytwarzanego przez organizm nie jest odpowiednia.

W przypadku dzieci, wizyta u specjalisty powinna się odbyć już w pierwszych dwóch latach życia. Choć nie wszystkie procesy związane z widzeniem działają już prawidłowo, to jednak już na tym wczesnym etapie życia warto sprawdzić, czy rozwój oczu jest prawidłowy. Choć starsze dzieci będą w szkole przechodzić przez kolejne badania przesiewowe – np. bilans sześciolatka – to warto też samemu sprawdzać wzrok dziecka u specjalisty, który będzie dysponował większą ilością czasu oraz dokładniejszymi testami. To szczególnie ważne, gdyż współcześnie mówi się o lawinowo narastającej epidemii krótkowzroczności u dzieci w wieku szkolnym. Szybka reakcja i wczesne skorygowanie pojawiającej się wady wzroku może znacząco zahamować jej pogłębianie się. Jeżeli okaże się, ze dziecko ma wadę wzroku warto dostosować metodę korekcji do jego potrzeb, np. w przypadku dzieci aktywnych, uprawiających dużo sportu znakomitym pomysłem mogą być soczewki kontaktowe.

Co możemy zrobić żeby zachować dobry wzrok na dłużej?

O zachowanie dobrego wzroku możemy dbać też sami, na co dzień. Czy jednak to robimy? Badania pokazują coś przeciwnego. 81% Polaków czyta przy nieodpowiednim świetle, 82% nie robi przerwy co godzinę podczas pracy przy komputerze, 81% ogląda telewizję ponad 4 godziny dziennie, 85% deklaruje, że używa okularów przeciwsłonecznych bez filtra UV, 87% od czasu do czasu niewystarczająco się wysypia.1 Niektóre rzeczy będzie nam ciężko zmienić (świat, w którym się zawsze wysypiamy to świat idealny, niestety też nierealny), ale są takie, które można zmienić stosunkowo łatwo np. kupować okulary z filtrem UV w salonach optycznych i jednocześnie korzystać z soczewek kontaktowych z filtrem UV klasy pierwszej lub drugiej, które chronią nasze oczy dodatkowo przed promieniowaniem peryferyjnym. Trzeba też pamiętać o tym, żeby regularnie raz w roku badać wzrok.

Jak znaleźć dobrego specjalistę?

W obecnych czasach specjalistów mamy wielu, jednak jak znaleźć tego najlepszego, który oprócz samego badania przeprowadzi dokładny wywiad, subiektywnie i obiektywnie oceni wielkość ewentualnej wady wzroku oraz stan przedniego odcinka oka. Warto wybrać sprawdzony, certyfikowany salon! Znajdź takie miejsce oznaczone Standardem Jakości ACUVUE® Johnson & Johnson Vision na stronie https://www.acuvue.pl/zaslugujesz-na-doskonala-obsluge lub w aplikacji TWOJE ACUVUE®, którą możesz ściągnąć ze Sklepu Play lub App Store.

