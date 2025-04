Okuloplastyka to u nas jeszcze mało znana dziedzina medycyny. W przeciwieństwie do Europy Zachodniej, gdzie ta specjalność ma liczne grono lekarzy specjalistów i pacjenci wiedzą, że mogą skorzystać z ich pomocy – mówi dr Jacek Idziak z Kliniki Okulistycznej Optegra w Poznaniu. Wiele osób zapewne kojarzy okuloplastykę z operacjami plastycznymi powiek, której mają odmłodzić okolice oczu lub zmienić wygląd oczu tak, by sprawiały wrażenie większych, szerzej otwartych.

Dlaczego warto zoperować opadające powieki?

Z powodu tej przypadłości mogą cierpieć osoby w każdym wieku. Jeszcze niedawno uważano, że to kwestia dziedziczna lub związana ze starzeniem się. Dziś wiadomo już więcej. Statystycznie problem opadających powiek najczęściej dotyczy osób po 40-tce, palaczy papierosów, ludzi o jasnej karnacji i otyłych. Skóra szybciej traci elastyczność i staje się bardziej wiotka. Na powiekach mogą się tworzyć nawisy i powodować ich opadanie. W efekcie opadania powieki górnej pole widzenia zostaje ograniczone, co może stać się przyczyną niebezpiecznych sytuacji, np. w trakcie kierowania samochodem – przestrzega dr Idziak.

Problem suchego oka

Opadanie powieki dolnej może prowadzić z kolei do niedomykalności, czego skutkiem bywa zespół suchego oka. To przewlekłe schorzenie znacznie obniża komfort życia. Badania pokazują, że z tym problemem boryka się aż 35% światowej populacji. Ryzyko jego pojawienia się wzrasta wraz z wiekiem i uważa się, że może być związane ze zmianami w gospodarce hormonalnej. Dlatego na zespół suchego cierpią głównie kobiety w okresie menopauzalnym, ale nie tylko. Dotyczy on również osób, które mają stwierdzone zaburzenia poziomu cukru we krwi lub dolegliwości endokrynologiczne.

Ważny sygnał

W niektórych przypadkach opadania powiek u podłoża leżą poważniejsze choroby, takie jak: udar, guz mózgu lub nowotwór nerwów czy mięśni. Dlatego przed przystąpieniem do zabiegu lekarz powinien wykluczyć schorzenia, które mogłyby powodować ten stan. Szczególnie powinno się na to zwrócić uwagę, jeżeli wraz z przypadłością pojawiły się migreny lub inne problemy zdrowotne.

Zabieg daje natychmiastowy efekt a rekonwalescencja nie trwa długo. Zwykle po tygodniu pacjent może wrócić do codziennych zajęć – teraz bez przeszkód w postaci opadających powiek.

Żółte kępki, czyli grudki, które szpecą

To kolejne schorzenie, którym zajmują się specjaliści od okuloplastyki. Często lekceważone, traktowane wyłącznie jako defekt estetyczny, choć może sygnalizować poważne dolegliwości. Te niewielkie żółtawe grudki zwykle umiejscawiają się na powiekach w okolicach wewnętrznych kącików oczu. Są płaskie i miękkie, ale z czasem potrafią się rozrastać i ze sobą zlewać, pokrywając sporą część powiek. Choroba częściej dotyka kobiet niż mężczyzn. Zmiany mogą się ujawnić od okresu dojrzewania do późnej starości – najwięcej pań cierpi z ich powodu między 40. a 50. rokiem życia. Przyczyną ich powstawania bywa zwiększony poziom lipidów we krwi, przewaga tzw. złego cholesterolu nad dobrym lub obciążenia genetyczne. W każdym przypadku należy sprawdzić, czy nie świadczy to o początkach niewydolności krążenia i skonsultować się z lekarzem okulistą. On po specjalistycznych badaniach jest w stanie najdokładniej ocenić, czy żółtaki trzeba usunąć lub też czy nie spowodują one w przyszłości niekorzystnych zmian, które mogą zaburzać funkcjonowanie powiek albo źle wpływać na jakość widzenia.

Kępki żółte wycina się skalpelem albo usuwa laserowo. Z punktu widzenia okuloplastyka są to krótkie i małoinwazyjne zabiegi. Blizny po nich są prawie niewidoczne, zwłaszcza w zagłębieniach górnych powiek.

