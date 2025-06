Czym jest oparzenie?

Oparzenie to uszkodzenie tkanek wywołane działaniem wysokiej temperatury, substancji chemicznych, promieniowania lub prądu elektrycznego. Klasyfikuje się je według głębokości: oparzenia I stopnia obejmują jedynie naskórek i objawiają się zaczerwienieniem oraz pieczeniem; II stopnia penetrują głębiej, prowadząc do powstania bolesnych pęcherzy; III stopnia natomiast sięgają aż do skóry właściwej, a nawet tkanek podskórnych, często wiążąc się z utratą czucia. Kluczowe znaczenie ma szybka interwencja – schłodzenie miejsca oparzenia, zabezpieczenie przed zakażeniem i wsparcie procesu gojenia przy użyciu odpowiednich preparatów o działaniu łagodzącym i regenerującym.

Jak radzić sobie w przypadku oparzenia?

W przypadku oparzenia kluczowe jest szybkie i właściwe działanie. Pierwszym krokiem powinno być natychmiastowe schłodzenie miejsca urazu – najlepiej pod bieżącą, letnią wodą przez około 10–15 minut. To pomaga zmniejszyć ból, ograniczyć rozprzestrzenianie się uszkodzeń i łagodzi stan zapalny. Należy unikać stosowania lodu, tłuszczów (np. masła) czy domowych mikstur, które mogą pogorszyć stan skóry. Po schłodzeniu warto sięgnąć po preparat o działaniu kojącym i regenerującym – najlepiej bez substancji zapachowych, alkoholu i barwników, by nie podrażniać dodatkowo skóry. W przypadku pojawienia się pęcherzy – nie należy ich przekłuwać. Oparzenia większego stopnia, rozległe, z silnym bólem lub oznakami infekcji (ropienie, gorączka) wymagają pilnej konsultacji lekarskiej.

Środki, które mogą pomóc w przypadku oparzenia

W łagodzeniu skutków oparzenia pomocne są środki o działaniu chłodzącym, kojącym i regenerującym. Najlepiej sprawdzają się preparaty w postaci lekkich żeli, pianek lub sprayów, które nie wymagają wcierania – dzięki temu nie powodują dodatkowego podrażnienia uszkodzonej skóry. Ważne, by zawierały składniki nawilżające, przyspieszające regenerację naskórka oraz łagodzące ból i zaczerwienienie. Dobrze, gdy mają właściwości antybakteryjne, które chronią przed zakażeniem. Produkty tego typu powinny być delikatne, pozbawione substancji zapachowych i konserwantów, by nie nasilać reakcji alergicznych. Warto mieć je pod ręką – w domowej apteczce, na wakacjach czy w podróży.

AKUTOL SPRAY NA OPARZENIA to produkt o wszechstronnej formule – zarówno na oparzenia 1. i 2. stopnia (IIa), jak i oparzenia słoneczne.

To jeden produkt o tak wielu zastosowaniach – dzięki połączeniu 7 kluczowych właściwości, pozwala zapewnić kompleksowe działanie pielęgnacyjne i ochronne. Może pomóc w

✔ łagodzeniu bólu (działanie przeciwbólowe)

✔ przyniesieniu ulgi

✔ nawilżeniu suchej i podrażnionej skóry

✔ działaniu przeciwzapalnym

✔ przyspieszeniu gojenia naskórka

✔ ochronie przed infekcją (antyseptyczne)

✔ tworzeniu elastycznego, oddychającego filmu ochronnego

Spray działa natychmiastowo – schładza, łagodzi i wspiera proces gojenia. Tworzy cienką warstwę, która jednocześnie chroni i pozwala skórze oddychać. Jego aplikacja jest szybka, wygodna i higieniczna – bez konieczności dotykania uszkodzonego miejsca.

Jak go stosować?

Po oparzeniu oczyść i schładzaj skórę przez około 15 minut pod bieżącą wodą (8–12°C), a następnie spryskaj ją preparatem z odległości 15–20 cm. Powtarzaj aplikację co najmniej 3 razy dziennie.

Odpowiedni dla dzieci od 3. roku życia.

Poznaj także pozostałe produkty AKUTOL – proste rozwiązania na codzienne wyzwania

AKUTOL OPATRUNEK W AEROZOLU

To forma „przezroczystego plastra” w sprayu. Odpowiedni do opatrywania drobnych ran i otarć – szczególnie w miejscach trudnych do zabezpieczenia standardowym plastrem (jak łokcie czy kolana).

Jak działa?

✔ zabezpiecza przed zanieczyszczeniami

✔ jest wodoodporny

✔ pozwala skórze swobodnie się poruszać

✔ działa dezynfekująco dzięki zawartości etanolu

✔ odpowiedni dla dzieci od 3 lat i dla diabetyków

AKUTOL SPRAY DO BEZBOLESNEGO USUWANIA PLASTRÓW

To rozwiązanie dla osób o wrażliwej skórze – pozwala usunąć plaster bez bólu i podrażnień.

Sprawdza się w przypadku tradycyjnych plastrów, ale też tych przylepnych na bazie kleju akrylowego (np. plastry nikotynowe, EKG, kinesiotaping).

Jak działa?

✔ działa szybko – wystarczy 10–15 sekund

✔ nie podrażnia skóry

✔ testowany dermatologicznie

✔ nawet do 200 aplikacji

✔ usuwa opatrunek, pozostawiając skórę czystą i gotową na kolejny

Produkty AKUTOL to rozwiązania, które ułatwiają codzienną pielęgnację skóry w sytuacjach awaryjnych.

AKUTOL SPRAY NA OPARZENIA

AKUTOL OPATRUNEK W AEROZOLU

AKUTOL SPRAY DO BEZBOLESNEGO USUWANIA PLASTRÓW

