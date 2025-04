Reklama

Właściwa higiena jamy ustnej to podstawa



Piękny uśmiech i zdrowe zęby są wynikiem codziennej pielęgnacji. Systematyczna opieka pomaga uzyskać efekty, które przekładają się na zdrowie, ogólne samopoczucie i pewność siebie. Należy jednak pamiętać, że ładne uzębienie to w dużej mierze efekt regularnego czyszczenia.

Jak prawidłowo myć zęby i dziąsła, aby były lśniące i zdrowe? Podstawowym wyposażeniem jest szczoteczka do zębów, dzięki której możemy pozbyć się z jamy ustnej resztek jedzenia i osadu. To właśnie szczotkowanie zębów minimalizuje ryzyko powstawania m.in. próchnicy i chorób dziąseł. Czy wiesz, jak robić to poprawnie?

Jak szczotkować zęby szczoteczką manualną?



Istotne jest, by mycie zębów trwało minimum 2 minuty. W praktyce oznacza to, że na każdą z czterech części jamy ustnej poświęcamy 30 sekund. Ponadto, należy pamiętać, aby myć zęby minimum dwa razy dziennie: rano i wieczorem. Aby dokładnie umyć zęby, należy ustawić szczoteczkę pod kątem 45 stopni i krótkimi ruchami wyczyścić zewnętrzną i wewnętrzną powierzchnię zębów.

Następnie należy oczyścić powierzchnie żujące – szczoteczkę trzymamy wtedy płasko i wykonujemy ruchy do przodu i do tyłu. Wewnętrzne części przednich zębów zaleca się myć czubkiem szczoteczki ruchami góra-dół. Następnie warto wyszczotkować także język i wewnętrzną stronę policzków.

O czym warto pamiętać, szczotkując zęby?



Należy zwrócić uwagę, by szczoteczka była dobrej jakości, a także, by wymieniać ją co najmniej raz na 3 miesiące. Ważny jest wybór właściwej szczoteczki, której włókna są odpowiednio dobrane do stanu szkliwa i dziąseł, a także trybu życia. Twarde szczoteczki są niewskazane, gdyż mogą uszkodzić szkliwo i podrażniać dziąsła.

I tak np. warto pamiętać, że miękkie szczoteczki sprawdzą się u osób z nadwrażliwością zębów, obrzękiem lub skłonnością do krwawienia dziąseł. To także świetny wybór dla tych, którzy chcą zapobiec podrażnieniom dziąseł. Z kolei bardziej uniwersalnym wyborem będą szczoteczki o średniej twardości, które nie tylko skutecznie czyszczą zęby, ale również są łagodne dla dziąseł.

Istotny jest także wybór właściwej pasty do zębów. Jeśli zależy nam na zachowaniu bieli zębów, najlepiej, aby miała w składzie substancje, które pomogą usunąć przebarwienia pojawiające się na powierzchni zębów. Dobrym wyborem będzie ELGYDIUM BIO WYBIELAJĄCA pasta do zębów z wodorowęglanem sodu posiadająca certyfikat BIO. Jej skuteczność obserwuje się po 2 tygodniach regularnego stosowania*. Jej formuła, delikatna dla szkliwa i dziąseł, nadaje zębom naturalny blask. Aby dopełnić pielęgnacji jamy ustnej, warto wyposażyć się również w płyn do płukania jamy ustnej Eludril WHITE, który chroni zęby oraz dziąsła, a także zapewnia świeży oddech oraz w nić dentystyczną ELGYDIUM Clinic.

* Test tolerancji i skuteczności przeprowadzony u 43 osób (stosowano 3 razy dziennie przez 2 minuty).

Jaka szczoteczka sprawdzi się najlepiej? Może ta, która dba nie tylko o zęby, ale i… planetę?



ELGYDIUM Style to szczoteczka do zębów z recyklingu, która zapewnia wysoki komfort szczotkowania oraz jest idealna dla osób dbających o środowisko i tych, którzy preferują rozwiązania ekologiczne.

Dlaczego może być dla ciebie świetnym wyborem? Jej rączka została wykonana w 100% z tworzywa sztucznego pochodzącego z recyklingu i nadającego się do recyklingu. Ponadto falisty kształt pomaga lepiej usuwać płytkę nazębną, a jej włókna w 100% pochodzenia naturalnego z oleju rycynowego przyczyniają się do dbałości o środowisko. Przy wyborze szczoteczki ELGYDIUM Style można dodatkowo dobrać jej twardość (miękka i średnia) oraz kolor (cztery warianty).

Warto wiedzieć, że również pasta ELGYDIUM BIO WYBIELAJĄCA jest produktem przyjaznym środowisku. Opakowanie zawiera o 48% mniej plastiku niż zwykła tuba pasty do zębów. Dzięki temu generuje mniej odpadów powstających z tworzyw sztucznych, a jego produkcja jest bardziej przyjazna dla środowiska.

Specjalistyczne produkty do higieny jamy ustnej Eludril i ELGYDIUM dostępne są tylko w aptekach oraz w wybranych gabinetach stomatologicznych.

Czy już wiesz, jak zadbać o uśmiech, aby był piękny i zdrowy?

Materiał powstał z udziałem marek Eludril i ELGYDIUM.

