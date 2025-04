fot. Fotolia

Udowodnienie błędu lekarskiego to klucz do odszkodowania



Raz popełniony błąd lekarski może zrujnować całe dotychczasowe życie. Wiedzą to nie tylko ci, którzy doświadczyli zatrważających pomyłek lekarzy, niedoskonałości służby zdrowia, czy niedopilnowanych warunków sanitarnych, ale również ich rodziny czy znajomi.

Nic nie zrekompensuje doznanej krzywdy, ale są sposoby, aby walczyć o należne prawa wynikające z tytułu dokonanego zaniedbania. Niejednokrotnie odszkodowania, renty czy zadośćuczynienia są jedyną pomocą, którą mogą otrzymać poszkodowani pacjenci. Wadą tego systemu jest to, że nie przyznaje się takich świadczeń automatycznie.

Nieoficjalnie wiadomo, że w Polsce co roku około 40 tysięcy osób zostaje poszkodowanych na skutek błędów medycznych. Należy dodać również, że Polska, obok Łotwy i Słowacji, jest krajem, gdzie jest największa śmiertelność w wyniku powikłań wśród pacjentów pooperacyjnych (jest to nawet kilkanaście procent operowanych).

Samo udowodnienie zaistniałego błędu lekarskiego jest sprawą bardzo trudną dla przeciętnego poszkodowanego, a niestety kluczową w walce o jakiekolwiek roszczenia. W celu udowodnienia błędu ważne jest rozróżnienie pogorszenia zdrowia skutkującego zwykłym rozwojem choroby a pogorszeniem na skutek czynników zewnętrznych.

Najczęstsze zaniedbania



Z jakimi błędami medycznymi można się najczęściej spotkać w realiach polskiego systemu zdrowotnego?

Do najczęstszych zaniedbań dochodzi podczas porodów. Poważne skutki dla dziecka wiążą się z niewykonaniem we właściwym momencie cesarskiego cięcia. Natomiast poważnym zagrożeniem dla zdrowia i życia matki jest pozostawienie w jamie macicy resztek poporodowych.

Kolejną grupą błędów są błędy wynikające z niedostatecznej sterylizacji sprzętu podczas badań czy zabiegów. Popełnienie błędu najczęściej nie jest widoczne od razu. Dopiero po jakimś czasie pacjent odczuwa trudne do zdiagnozowania dolegliwości, na pozór wyglądające na objawy grypy lub przeziębienia, a będące tak naprawdę bardzo poważnym zakażeniem wewnątrzszpitalnym, np. gronkowcem.

Coraz częściej zgłaszanym przez poszkodowanych zaniedbaniem są źle wykonane zabiegi złożenia kończyn górnych i dolnych, czyli sprawy z zakresu szeroko pojętej ortopedii.

Rażącym błędem jest odesłanie poszkodowanego ze szpitalnego oddziału ratunkowego z poważnymi dolegliwościami do domu. Zbagatelizowanie poważnych symptomów oraz nieudzielenie na czas niezbędnej pomocy skutkuje niejednokrotnie poważnym pogorszeniem stanu zdrowia, a nawet śmiercią pacjenta.

Walcz o swoje prawa!



Wiele osób nie zdaje sobie sprawy z prawa do walki o należne świadczenia. Nie jest łatwo przejść całą drogę od prób polubownego załatwienia sprawy po zawiłe postępowanie sądowe. Nie ma natomiast wątpliwości co do tego, że warto jest dochodzić swych praw, choćby po to, aby coś zmienić w obecnie panujących warunkach.

Już na samym początku można napotkać na szereg problemów, gdyż konfrontacja nie jest prosta. Często drugą stroną sporu są osoby wykwalifikowane w tego typu działaniach, np. sztab pracowników towarzystw ubezpieczeniowych czy sam szpital.

W takich sytuacjach sprawdza się fachowa pomoc prawna, gdyż samemu ciężko określić wysokość uszczerbku na zdrowiu, co stanowi istotę w ustaleniu kwoty, o jaką się występuje. Trudno też samodzielnie prawidłowo sporządzić pozew czy prowadzić całe postępowanie.

Ważne jest natomiast, że taka walka przynosi efekty. Za błąd ktoś powinien odpowiedzieć, a nasze starania przyczynią się do zapobiegania takim sytuacjom w przyszłości.

