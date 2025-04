Dlaczego młodzież potrzebuje idoli?



Młodzi ludzie od zawsze potrzebowali idoli, czyli osób, na których mogliby się wzorować. W dzisiejszych – nastawionych na indywidualizm – czasach, sytuacja ta wcale nie uległa zmianie. Współczesna młodzież wciąż potrzebuje kogoś, kogo mogłaby naśladować.

Najczęściej są to proste rzeczy, takie jak odwzorowywanie wyglądu danej osoby. Młodzi ludzie przejmują również system wartości, sposób myślenia i postrzegania świata swoich idoli. O ile naśladowanie wyglądu i przefarbowanie włosów na różowo czy niebiesko nie jest niczym groźnym, o tyle zmiana swojego systemu wartości, religii czy przyjętych norm moralnych, może być już powodem do obaw.

Rodzic musi wyczuć, kiedy niegroźna fascynacja zaczyna przeobrażać się w coś niebezpiecznego.

Kto staje się idolem?



Kiedyś idolem młodzieży zostawała osoba, która coś osiągnęła lub robiła niezwykłe, fascynujące rzeczy. Członkowie zespołów, muzycy czy aktorzy zdobywali serca młodych ludzi i byli przez nich naśladowani.

Teraz jest podobnie. Ludzie filmu, teatru czy estrady wciąż zostają idolami młodzieży. Nastolatki zachwycają się ich talentem muzycznym czy grą aktorską i chcą ich naśladować.

Jednak w dobie internetu i wszechobecnych mediów, idolami coraz częściej zostają osoby znane i rozpoznawalne. To tak zwani celebryci, czyli osoby, które nic nie osiągnęły, nie robią nic wartościowego, a jedynie od czasu do czasu pojawią się w kolorowej prasie czy telewizji, udzielą wywiadu, założą markowe ubrania i będą w centrum jakiegoś skandalu.

Jakie niebezpieczeństwa wiążą się z wzorowaniem się na idolach?



Wzorowanie się na idolach wiąże się z wieloma niebezpieczeństwami. Przede wszystkim styl życia gwiazd nie powinien być naśladowany przez młodych ludzi. Wielu młodzieżowych idoli nie stroni od alkoholu, papierosów czy narkotyków. Nasze dzieci często chcą ich naśladować także w tych kwestiach.

Poza tym gwiazdy wydają ogromne sumy na nowe ubrania, kosmetyki czy biżuterię. Nastolatki również chcą podążać za modą i posiadać najnowsze rzeczy, co prowadzi do częstych konfliktów z rodzicami.

Czasami młodzi ludzie zagłębiają się znacznie bardziej w życie swoich idoli i przejmują ich system wartości. Wiele gwiazd deklaruje, że jest niewierząca lub należy do różnego rodzaju sekt. Nastolatki często odrzucają religię, w której zostały wychowane, i zaczynają przejmować poglądy religijne swoich ulubieńców. Powtarzają utarte formułki, chociaż nic z nich nie rozumieją i staraj się przekonać wszystkich dookoła, że przejęty od idola system wartości im odpowiada.

Czy posiadanie idola na jakieś plusy?



Pomimo wielu niebezpieczeństw posiadanie idoli ma pozytywne strony. Coraz więcej gwiazd bierze udział w różnych kampaniach społecznych i działa charytatywnie. Pomagają biednym, namawiają do pracy w schroniskach dla zwierząt, pokazują, że jest wielu ludzi, którzy potrzebują pomocy. Młodzi ludzie są bardzo podatni na sugestie, czerpią wiec nie tylko złe wzorce, ale naśladują też pozytywne zachowania swoich idoli.

Bardziej świadome gwiazdy przestrzegają też przed zażywaniem narkotyków, paleniem papierosów czy piciem alkoholu. Mało który nastolatek posłucha zakazów rodziców, ale gdy z ekranu przemówi do niego idol, być może nie sięgnie więcej po używki.

