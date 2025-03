Spis treści:

Depresja sezonowa (inaczej zaburzenia afektywne sezonowe, ang. seasonal affective disorder – SAD) jest to rodzaj depresji charakteryzujący się zaburzeniem nastroju nawracającym co roku o podobnej porze. Objawy mają nasilenie łagodne lub umiarkowane i pojawiają się w okresach późnej jesieni, zimy lub wczesnej wiosny. SAD jest czymś innym niż jesienne przesilenie czy chandra jesienna, ponieważ dolegliwości i wpływ na codzienne funkcjonowanie są w przypadku depresji sezonowej silniejsze.

Przyczyny depresji sezonowej nie są do końca znane, jednak okresy występowania objawów nasuwają podejrzenie, że możliwy jest jej związek z brakiem odpowiedniego nasłonecznienia, zwłaszcza w godzinach porannych, co zaburza rytm sen-czuwanie i powoduje zachwianie równowagi hormonów i neuroprzekaźników. Na powiązanie depresji sezonowej z poziomem nasłonecznienia w miesiącach zimowych może wskazywać także dobra reakcja na fototerapię.

Objawy depresji sezonowej, aby rozpoznać to zaburzenie, muszą występować minimum dwa tygodnie, trwać przez większość dnia niemal codziennie oraz nawracać przez co najmniej dwa kolejne sezony.

Objawy depresji sezonowej mogą obejmować:

Nie każda osoba z depresją sezonową doświadcza wszystkich wymienionych wyżej objawów. Symptomy depresji sezonowej mogą się różnić w zależności od pory roku.

Dodatkowo (oprócz głównych objawów depresji sezonowej) występują objawy depresji charakterystyczne dla okresu zimowego:

Depresja sezonowa występująca latem jest rzadsza niż zimowa. Zaczyna się wiosną, trwa całe lato i kończy jesienią. Dodatkowe objawy mogą obejmować:

Badania dowodzą, że depresja sezonowa częściej rozwija się u kobiet oraz u osób z depresją lub chorobą afektywną dwubiegunową, zwłaszcza chorobą afektywną dwubiegunową typu II, w przebiegu której występują epizody depresyjne i hipomaniakalne. Na ogół depresja sezonowa zaczyna się w wieku 18-30 lat. Osoby mieszkające na północy częściej chorują, za co odpowiada ograniczona ekspozycja słoneczna (gdy zimą dni są krótsze).

Objawy depresji sezonowej mogą trwać nawet do 5 miesięcy. Najczęściej występującym typem depresji sezonowej jest zimowa, która pojawia się jesienią i ustępuje wczesną wiosną. Rzadziej występuje depresja letnia, która rozpoczyna się wiosną i kończy pod koniec lata lub na początku jesieni.

Powodzenie leczenia depresji sezonowej jest zależne od różnych czynników. Przy odpowiednich interwencjach, a do wyboru jest kilka, efekty terapii są na ogół korzystne. Objawy depresji sezonowej udaje się zlikwidować dzięki wykorzystaniu takich metod jak terapia światłem, psychoterapia, suplementacja oraz leki przeciwdepresyjne.

Niestety istnieje ryzyko nawrotów, dlatego dobrze jest skorzystać z leczenia podtrzymującego, np. z formie zabiegów fototerapii, gdy dni stają się coraz krótsze, albo wizyt u psychoterapeuty. Samopoczucie poprawia też przestrzeganie zdrowych nawyków dotyczących żywienia i aktywności fizycznej. Nie bez znaczenia jest wsparci bliskich osób, dlatego prośmy o pomoc i bądźmy na nią otwarci.

Dostępne są metody leczenia, które pomagają osobom z SAD. Dzielą się na cztery główne kategorie, które można stosować samodzielnie lub w połączeniu:

Najskuteczniejszą kombinacją wydaje się być, według relacji dużej części cierpiących na depresję sezonową, połączenie fototerapii z farmakoterapią.