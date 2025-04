Warto pamiętać, że kobiece piękno to nie tylko ładna buzia czy zgrabna figura. Liczy się też nasze wnętrze, a w szczególności sposób, w jaki wchodzimy w relacje z otoczeniem. Kiedy w kontaktach z innymi cechuje nas delikatność i wrażliwość, gdy rozumiemy cudze uczucia i potrafimy serdecznie na nie odpowiadać, to – nawet specjalnie o to nie zabiegając – wprost emanujemy kobiecością! Pragniesz, by właśnie taki rodzaj piękna przyciągał do ciebie partnera, a często trudno jest wam się porozumieć? Przyczyną mogą być odmienności, jakie dzielą świat męski i żeński. Warto starać się te różnice niwelować, a o harmonię w waszym związku będzie dużo łatwiej!

Komunikacja w związku - kiedy jest idealna?

Jeśli zgadzasz się z poniższymi stwierdzeniami, komunikacja w twoim związku jest idealna!

Darzymy się zaufaniem, możemy powiedzieć sobie wszystko. Gdy jedno z nas coś mówi, drugie mu nie przerywa. Swoje pożądanie wyrażamy jasno, choćby czułym gestem czy słowem. Nieporozumienia staramy się wyjaśniać od razu. Gdy on ma chandrę, nie komentuję tego, daję mu spokój. Nawet w gniewie unikamy raniących słów czy uwag.

Komunikacja w związku - jak ją poprawić?

1. Skracaj swoje opowieści

Opowiadasz mężowi o sprzeczce z koleżanką. Szczegółowo relacjonujesz, co która z was zrobiła i powiedziała, starając się jak najwierniej odtworzyć klimat burzliwej rozmowy. Jednak partner, zamiast chłonąć każde twoje słowo, z trudem ukrywa znudzenie. Dlaczego?

Mężczyźni komunikują się z otoczeniem zupełnie inaczej niż my. To sprawa różnic w funkcjonowaniu mózgu, który u obu płci nieco inaczej przetwarza informacje. Kobieta w rozmowie pragnie wyrazić siebie, chce nawiązać z rozmówcą emocjonalny kontakt. Stąd w naszych wypowiedziach zwykle tyle ekspresji: szczegóły się mnożą, wątki krzyżują, co i raz pojawia się jakiś słowny ozdobnik, różne „ochy” i „achy”. Mężczyzna natomiast nawiązuje dialog zawsze w określonym celu: trzeba rozwiązać konkretny problem, to czy tamto omówić, by szybko załatwić sprawę. To dlatego on traci zainteresowanie rozmową, gdy rozwodzisz nad każdym szczegółem.

Wniosek: staraj mówić zwięźle. Gdy streścisz problem w kilku zdaniach, wysłucha cię do końca!

2. Pozwól mu na chwilę spokoju

Ukochany wrócił z pracy podenerwowany. Stwierdził krótko, że jego szef to drań i… zamknął się w pokoju. Oczywiście usiłujesz dociec, co się stało. Jednak partner prosi cię, żebyś go zostawiła i nawet nie pozwala się pogłaskać. Skąd ta niechętna reakcja?

Kiedy mężczyzna ma problem, rozmowa jest ostatnią rzeczą, jakiej potrzebuje. Trudno to nam zrozumieć, bo kobietom nie zależy na tym, by udawać silniejsze niż są. Zamiast się izolować, wolimy porozmawiać o tym, co nas trapi, ponieważ mówienie o problemach naprowadza nas na rozwiązanie. Z facetami jest inaczej. W chwilach stresu pragną pobyć w spokoju ze swoimi myślami i samemu znaleźć wyjście z trudnej sytuacji.

Wniosek: kiedy twój mężczyzna potrzebuje chwili samotności, uszanuj to. Wspomnij tylko, że jesteś do jego dyspozycji, gdy zechce ci się zwierzyć. Wtedy prędzej uzna, że twoja opinia go interesuje i za godzinę, dwie opowie, co się wydarzyło.

3. Unikaj mówienia ogródkami

On pyta, czy pomóc w przygotowaniu obiadu. Odpowiadasz, że jakoś sobie poradzisz, ale… liczysz, że jednak weźmie się do obierania ziemniaków.

