Spis treści:

Stres jest reakcją naszego organizmu na trudną sytuację. Już przed wiekami ludzie nauczyli się wyzwalać w sobie odpowiedź na silny stres, reagując atakiem lub ucieczką, co pozwoliło im przetrwać.

W przypadku nadmiernego poziomu stresu nadnercza wydzielają duże ilości hormonów – kortyzolu lub adrenaliny, które wzmacniają mechanizmy obronne organizmu. Serce zaczyna wtedy bić szybciej, ciśnienie wzrasta, mięśnie napinają się, a źrenice oczu rozszerzają.

Taki stres mobilizuje do działania. Jeśli jednak się przedłuża, staje się szkodliwy.

Jest wiele sposobów, które możemy sami wprowadzić w życie, by zmniejszyć stres. Oto kilka polecanych przez specjalistów.

Jeśli szukasz sposobów na stres, to zacznij od ograniczenia kofeiny. Ta jedna z najpowszechniejszych używek może przyczyniać się do wzrostu napięcia nerwowego. Kofeina jest stymulantem, który pobudza układ nerwowy i zwiększa produkcję hormonów stresu, w tym ich głównego przedstawiciela - kortyzolu. W niewielkim stopniu podnosi też ciśnienie krwi i przyspiesza tętno.

Spożywanie kawy może powodować rozdrażnienie, niepokój, depresję i kłopoty z bezsennością, co sugerują koreańskie badania z udziałem młodzieży.

Warto też pamiętać, że zawarty w kawie kwas podrażnia śluzówkę żołądka - narządu, który także negatywnie reaguje na stresujące sytuacje. Nasz układ pokarmowy może więc ucierpieć podwójnie.

Podobnie zaleca się ograniczenie spożywania alkoholu. Chociaż przypisuje się mu działanie rozluźniające, to badania wskazują, że w nadmiarze również zwiększa wydzielanie kortyzolu.

Praktykowanie wdzięczności jest szeroko polecanym przez psychologów skutecznym sposobem na stres. Technika jest banalnie prosta. Wystarczy, że będziesz codziennie poświęcał kilka minut na przypomnienie sobie tego, za co jesteś wdzięczny. Mogą to być różne rzeczy: możliwość czytania książki w spokoju, uśmiech dziecka, zdrowie, obejrzenie filmu z bliską osobą. Warto powtarzać w swoich myślach wspomnienie pozytywnych rzeczy, które są dla nas ważne, i dążyć do tego, aby wdzięczność stała się codzienną praktyką.

Może ci również pomóc proste ćwiczenie oddechowe. Rozluźnij mięśnie, połóż ręce na przeponie (pod mostkiem) i powoli wciągaj powietrze nosem, a wydychaj ustami. Brzuch powinien się unosić. Dobrze jest powtarzać takie ćwiczenie kilka razy w ciągu dnia.

Idź na przynajmniej półgodzinny spacer, popływaj lub wyjdź na rower. Ruch poprawia krążenie i pomaga usunąć z krwi szkodliwe substancje powstałe podczas sytuacji stresowej. Organizm dzięki aktywności fizycznej zwiększa produkcję endorfin – hormonów szczęścia. Naukowcy szczególnie polecają ruch połączony z kontaktem z naturą. Obcowanie z przyrodą ma bardzo korzystny wpływ na nastrój.

Poszukaj wsparcia otoczenia. Osoby, które mają łatwość w nawiązywaniu kontaktów, potrafią szybciej poradzić sobie ze stresem. Jeśli jest w pobliżu bliska ci osoba, po prostu przytul się do niej. Ten prosty gest powoduje uwolnienie endorfin i zmniejszenie poziomu hormonów stresu. Badania sugerują, że im dłużej się przytulamy, tym lepiej, przy czym już 20-sekundowy uścisk obniża kortyzol we krwi.

Samo poczucie przynależenia do grupy społecznej jest niezwykle ważne dla dobrego samopoczucia. Ukojenie w sytuacjach stresujących przynosi rozmowa czy zwierzenie się zaufanej osobie.

Zanurz się na 10-12 minut w bardzo ciepłej wodzie, w której uprzednio trzeba rozpuścić pół szklanki soli kuchennej albo morskiej i dodać ulubiony olejek do kąpieli. Do kąpieli można również dodać sól Epsom, która poprawia nastrój poprzez łagodzenie napięcia i lęku. W redukowaniu skutków stresu pomocny jest także olejek z kwiatów lawendy, którego 5-6 kropli można dodać do kąpieli.

Inną propozycją są kąpiele na bazie relaksujących ziół, np.:

Tradycyjną metodą na stres jest wypicie filiżanki gorącej herbaty, a fitoterapeuci doradzają herbatę z melisy, kwiatów rumianku albo korzenia żeń-szenia.

Zioła, które ukoją nerwy, to również:

Właściwą dietę można zaliczyć do sposobów na stres, ponieważ pozwala ona organizmowi lepiej radzić sobie z reakcjami fizjologicznymi wywołanymi przez stres. Zwróć uwagę na kilka kwestii:

Jest wiele prostych technik relaksacji, które zmniejszają napięcie. Możesz malować, kolorować, spacerować, słuchać ulubionej muzyki lub czytać - są to proste i znane metody redukujące stres. Coraz popularniejszą techniką jest trening uważności (mindfulness), polegający na koncentrowaniu uwagi na bodźcach zewnętrznych i wewnętrznych w danym momencie przy pełnej akceptacji emocji i wrażeń z tego płynących.

Jeżeli powyższe metody radzenia sobie ze stresem zawodzą, zgłoś się do psychologa. W przypadku bardzo silnych objawów stresu czy zaburzeń lękowych albo depresji, warto skonsultować się z psychiatrą. Lekarz może czasowo przepisać leki uspokajające lub przeciwdepresyjne. W przypadku łagodnych objawów można wypróbować naturalne, ziołowe leki uspokajające dostępne bez recepty. Najlepiej zapytać o nie farmaceutę.