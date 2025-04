Mało która z nas nie marzy o zdrowej skórze, mocnych włosach i paznokciach. Często jednak stawiamy same siebie, swój wygląd i dobre samopoczucie na ostatnim miejscu. Zasłaniamy się albo brakiem czasu, albo brakiem pieniędzy. A co, gdyby twoje poranne pielęgnacyjne rutyny trwały nie dłużej, niż wypicie kawy? Co byś powiedziała, gdyby kosztowały nie więcej, niż nowa para dżinsów?

Codzienna porcja zdrowia

Skorzystaj z dobroczynnej mocy kolagenu. Od 25 roku życia poziom tej naturalnej substancji w organizmie zmniejsza się i zaczynają występować pierwsze oznaki starzenia. Kolagen można suplementować, ale ważna jest forma, w której go przyjmujemy. Najlepiej wchłania się w formie proszku.

Kolagen nazywany „białkiem młodości” odbudowuje komórki skóry. Przywraca cerze gładkość, jędrność, głęboko nawilża i poprawia jej elastyczność, a dodatkowo spłyca zmarszczki. Redukuje też widoczność cellulitu, wzmacnia włosy i paznokcie.

Wysokiej jakości kolagen VERISOL® w formie proszku znajdziesz w produktach Remé. Stworzyła je firma USP Zdrowie, która ma ponad 30 lat doświadczenia na rynku leków i suplementów diety. Kompleksowa Formuła Piękna jednocześnie dba o twoją skórę, włosy i paznokcie każdego dnia.

Możesz dodać produkt do wody, kawy, soku, smoothie, jogurtu, a nawet porannej owsianki czy śniadaniowych płatków. Wówczas wystarczy rozpuścić go w letnim, przestudzonym mleku. Dostępny jest w trzech delikatnych smakach: neutralnym, pomarańcza-marakuja oraz truskawka-opuncja figowa.

Kolagenowa Formuła Piękna zamknięta jest w nowoczesnym i stylowym opakowaniu. Produkt nie tylko dobrze wygląda na półce, ale też jest poręczny i bez trudu mieści się w damskiej torebce. Dzięki temu możesz zabrać go ze sobą, gdziekolwiek zechcesz. Jeden słoiczek wystarczy na miesiąc użytkowania.

Zadbaj o dobre nawyki

Oprócz wysokiej jakości bioaktywnych peptydów kolagenowych VERISOL®, Remé zawiera cenne witaminy i minerały: cynk, jod, selen, witaminę A (tzw. Retinol) i witaminy z grupy B (ryboflawina, niacyna, biotyna). Cynk i jod pomagają zachować zdrową skórę, a miedź utrzymać jej prawidłową pigmentację. Witamina C, cynk, miedź, selen i mangan chronią komórki przed stresem oksydacyjnym, który przyspiesza starzenie się skóry. Biotyna, cynk i selen odpowiadają za zdrowe włosy, a miedź utrzymuje ich prawidłową pigmentację. Z kolei cynk i selen pomagają zachować zdrowe paznokcie. Preparat nie zawiera laktozy, dodatku cukrów (ma w składzie jedynie naturalnie występujące cukry) i jest bezglutenowy.

Jego działanie podparto badaniami klinicznymi. Jedno z nich wykazało, że doustne przyjmowanie VERISOL® prowadzi do znacznej poprawy elastyczności skóry. Efekty były zauważalne już po 4 tygodniach*. Z kolejnego wynika, że suplementacja preparatu znacznie redukuje objętość zmarszczek wokół oczu, a tym samym zmniejsza ich widoczność. Pierwsze rezultaty były widocznymi już po 4 tyg., a bardziej wyraźne po 8 tyg**.

Kolagenową formułę piękna wybrała aktorka Marieta Żukowska. Jak przyznaje ambasadorka Remé, ze względu na pracę sceniczną jej skóra i włosy często wystawiane są na próbę. Codzienna pielęgnacja jest jednak dla niej nie obowiązkiem, a miłym rytuałem: „Lubię dobrze czuć się w swojej skórze. Myślę, że dla każdej kobiety jest to ważne. Daje nam dużo pewności. Pozornie banalna rzecz, ale kondycja i wygląd mojej skóry, włosów i paznokci plus uśmiech, bo dostaję wyrazy miłości od bliskich sprawiają, że mogę od rana podbijać świat. Tym bardziej, że to jak wyglądam ma znaczenie w mojej pracy” – mówi aktorka i dodaje:

„To są te krótkie chwile, kiedy mogę przystanąć na chwilę, pobyć sama ze sobą, być tu i teraz. Kolagenowa formuła piękna Remé to coś, co na co dzień pozwala mi dbać o siebie od wewnątrz”.

Zadbaj o podstawy w rutynie pielęgnacyjnej. Dzięki dobrym nawykom nasze życie staje się lepsze.

Więcej informacji znajdziesz na stronie myreme.pl.

Suplement diety. Zawiera składniki, które wspomagają funkcje organizmu poprzez uzupełnienie normalnej diety. Nie ma właściwości leczniczych. Aby zachować dobry stan zdrowia oraz wygląd skóry, włosów i paznokci niezbędne jest prowadzenie zdrowego trybu życia.

Przeciwskazaniem do stosowania Remé jest nadwrażliwość na składniki preparatu. Produkt może być stosowany w ciąży i w trakcie karmienia piersią, jednak wszelkie wątpliwości należy skonsultować z lekarzem lub farmaceutą.

Pamiętaj, aby nie przekraczać zalecanej porcji do spożycia w ciągu dnia (u dorosłych 5 g, czyli jedna płaska miarka).

