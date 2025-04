Reklama

Kiedy rak piersi znajduje się w stadium 0?

To najwcześniejsza postać nowotworu. Do tej grupy kwalifikowane są raki przedinwazyjne, nazywane też nienaciekającymi lub inaczej in situ. U pacjentek z chorobą na tym etapie nowotwór jest w początkowej fazie – komórki rakowe znajdują się w przewodach lub zrazikach piersi, nie występują przerzuty do węzłów chłonnych oraz nie ma także przerzutów odległych.

Co ważne, wykrycie nowotworu piersi w stadium 0 sprawia, że rak jest zwykle całkowicie wyleczalny.

Co powinna wiedzieć kobieta, która słyszy diagnozę raka piersi w stadium 0?

– Zwykle leczeniem raka piersi, także w stadium 0, zajmuje się wyspecjalizowany zespół w ośrodkach takich jak BCU, gdyż właśnie tam opieka jest kompleksowa i daje najlepsze efekty. Decyzja o konkretnej terapii podejmowana jest wielospecjalistycznie na konsylium, w którym bierze udział m.in. onkolog, chirurg i radioterapeuta. Zespół specjalistów wraz z pacjentką podejmują decyzję, czy wykonana zostanie od razu operacja, czy może najpierw wdrożone zostanie leczenie systemowe – podkreśla dr n. med. Joanna Kufel-Grabowska, Klinika Onkologii i Radioterapii GUM.

Wczesny rak piersi – stadium I i II

Zgodnie z klasyfikacją raka piersi TNM wczesnym rakiem piersi określane jest również stadium I i II. U pacjentek ze zdiagnozowanym wczesnym rakiem w stadium I komórki rakowe występują tylko w piersi, a guz ma wielkość nie większą niż 2 cm. Nie stwierdza się w tej grupie przerzutów do węzłów chłonnych oraz nie występują przerzuty odległe.

Z kolei u pacjentek ze zdiagnozowanym rakiem piersi w stadium II guz może mieć wielkość do 5 cm oraz mogą występować przerzuty w 1-3 węzłach chłonnych. Nie stwierdza się u tych pacjentek przerzutów odległych.

Choroba na kolejnych etapach określana jest jako: rak piersi miejscowo zaawansowany oraz rak piersi zaawansowany (uogólniony lub rozsiany).

Dlaczego tak ważne są regularne badania?

Rak piersi to najczęściej występujący nowotwór wśród kobiet. Regularne badania profilaktyczne pomagają wcześnie wykryć chorobę i tym samym zwiększyć szansę na jej wyleczenie. Należy podkreślić, że ten nowotwór może wystąpić u każdej kobiety, bez względu na wiek, stosowaną dietę, regularną aktywność fizyczną czy przypadki zachorowań w rodzinie. Oczywiście zdrowy tryb życia zmniejsza ryzyko zachorowania, jednak całkowicie jej nie wyklucza, tym samym każda kobieta powinna pamiętać o profilaktyce raka piersi.

By zachować zdrowie, jak najdłużej, należy regularnie (najlepiej raz w miesiącu) wykonać samobadanie piersi. Idealnym czasem, by je wykonać będzie czas około 2-3 dni po miesiączce. Istotne jest także, by raz w roku wykonywać USG piersi, a od 50. roku życia raz na rok mammografię. Wszystkie badania są bezbolesne, a mogą uratować życie!

Chcesz wiedzieć więcej? Zobacz poniższe wideo na profilu IG dziennikarki Marzeny Rogalskiej:

Reklama

Materiał powstał we współpracy z Roche Polska M-PL-00002705