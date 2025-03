Rak piersi to choroba, która dotyka coraz więcej kobiet, jednak jej wczesne wykrycie daje ogromne szanse na skuteczne leczenie. Regularne badania, samokontrola i edukacja na temat wczesnych objawów choroby mogą uratować życie.

Październik to Miesiąc Świadomości Raka Piersi przypominający o istocie profilaktyki, zarówno pierwotnej, dotyczącej szeroko pojętego stylu życia, jak i wtórnej, czyli badań przesiewowych. Zrównoważony styl życia uwzględnia odpowiednią ilość snu, właściwą dietę i aktywność fizyczną. Istotne jest także unikanie używek, m.in. alkoholu i papierosów.

W profilaktyce raka piersi kluczowe jest jednak regularne samobadanie piersi, wizyty u ginekologa oraz badania, które w profilaktyce raka piersi obejmują:

regularne, comiesięczne samobadanie piersi (zobacz, jak prawidłowo je wykonać),

raz na dwa lata mammografię u kobiet w wieku 45-74 (bezpłatny program profilaktyki raka piersi finansowany przez NFZ),

raz w roku badanie palpacyjne piersi wykonane przez ginekologa podczas rutynowej wizyty ginekologicznej,

dodatkowo – jeśli lekarz zaleci – USG.

Jeśli podczas samobadania coś zaniepokoi kobietę (np. zauważy jakąś zmianę podczas samobadania), powinna umówić się na wizytę – bez skierowania do onkologa, ginekologa lub lekarza pierwszego kontaktu, ze skierowaniem do chirurga onkologicznego. Szczegółowe informacje dot. profilaktyki dostępne są na stronie wyleczrakapiersi.pl/przymierz-sie-do-samobadania/.

Różowa wstążka, która stała się symbolem zmagań z rakiem piersi, przypomina o sile kobiecości, ale też o konieczności wzięcia odpowiedzialności za swoje zdrowie. Kobiety na całym świecie jednoczą się, wspierając siebie nawzajem i uczestnicząc w licznych akcjach edukacyjnych, które mają na celu zwiększenie świadomości na temat profilaktyki. To także moment, w którym możemy zbliżyć się do siebie – jako kobiety, matki, córki, siostry – wspólnie budując sieć wsparcia i zrozumienia. Każda inicjatywa, która zachęca do regularnych badań i dbałości o zdrowie, ma ogromne znaczenie, ponieważ profilaktyka to pierwszy krok w walce o zdrowie i życie.

Globalny ruch wspierający kobiety z rakiem piersi

Jedną z największych, a zarazem najważniejszych międzynarodowych inicjatyw wspierających zmagania z rakiem piersi jest Race for the Cure. Międzynarodowy bieg i marsz charytatywny zainicjowany w Stanach Zjednoczonych w latach 80., stał się symbolem solidarności z kobietami dotkniętymi chorobą. Obecnie Race for the Cure skupia się jednak nie tylko wokół raka piersi, ale też zaznacza istotę profilaktyki.

Wydarzenie rozrosło się do globalnych rozmiarów, angażując tysiące uczestników z różnych krajów. Każdego roku w Race For The Cure bierze udział ponad milion osób w Europie. W tym roku pobiegli już m.in. Włosi, Portugalczycy i Rumuni. Polską, siódmą edycję, rozpoczęło wydarzenie w Gdańsku, 22 września. Kolejne odbędą się 5 października w Poznaniu i 20 października w Kaliszu. Do końca października będzie można dołączyć także wirtualnie. Za organizację całości odpowiada Fundacja OmeaLife – Rak piersi nie ogranicza.

– Cieszy mnie, że po raz kolejny organizujemy Race for the Cure w Polsce. To fantastyczna inicjatywa wspierająca kobiety z diagnozą raka piersi, niesie też bezcenną wiedzę, która pobudza czujność onkologiczną. W tym roku pobiegliśmy już w Gdańsku, wkrótce będziemy w Poznaniu i Kaliszu, a wirtualnie – w każdym najmniejszym zakątku Polski. Gorąco zachęcam każdego do zrobienia różowego szumu online. Pochwalcie się swoim udziałem, używając hasztag #RFTC2024 i zaproście innych do dołączenia do wydarzenia i do dbania o swoje zdrowie – mówi Magdalena Kardynał, prezeska fundacji OmeaLife.

Wydarzeniom stacjonarnym będą towarzyszyć dodatkowe atrakcje, takie jak strefy dla dzieci, stoiska urodowe i promujące zdrowie. Specjalne niespodzianki czekają także na różowe uczestniczki. Dochód z zakupu pakietów startowych zostanie przeznaczony na działalność Fundacji.

Symboliczne kolory dla każdego

Niezmiennym symbolem od lat tego wydarzenia są dwa kolory: różowy i biały. Koszulki w tych właśnie kolorach można odebrać wraz z pakietami startowymi. Co oznaczają? W koszulkach różowych trasę biegu przemierzają kobiety z diagnozą raka piersi, które tego dnia celebrują życie. Białe wkładają osoby wspierające, solidaryzujące się z chorymi.

Możesz biec, możesz maszerować, możesz po prostu być w tym czasie razem. Chodzi o podkreślenie znaczenia profilaktyki i wsparcie kobiet mierzących się z chorobą. To także pomoc w zbieraniu funduszy na badania nad nowotworami. Race for the Cure jest też okazją do spotkania osób, które podzielają nasze wartości, oraz do dzielenia się historiami i wsparciem emocjonalnym.

Jak dołączyć do Race for the Cure w Polsce?

Udział w wydarzeniu to gest, który ma ogromne znaczenie dla kobiet zmagających się z chorobą oraz dla ich bliskich. Każdy krok, każdy kilometr to również doskonała okazja do promowania profilaktyki i zdrowego stylu życia.

Do Race for the Cure może dołączyć każdy bez względu na miejsce zamieszkania, płeć czy wiek. Udział mogą wziąć zarówno kobiety chore, jak i te, które zakończyły leczenie, ich bliscy oraz osoby, dla których ważne jest szerzenie wiedzy dotyczącej raka piersi, w tym profilaktyki.

Aby dołączyć do wydarzenia wystarczy zarejestrować się na stronie internetowej Race for the Cure i dołączyć do biegów w formule stacjonarnej lub online, biegnąc w dowolnym miejscu na dowolnej trasie.

Race for the Cure to nie tylko wydarzenie sportowe – to symbol nadziei, wsparcia i determinacji. Październik przypomina nam, jak ważna jest profilaktyka raka piersi, a udział w biegu to doskonały sposób na połączenie sportu z charytatywnym celem. Dołącz do Race for the Cure i pokaż, że solidaryzujesz się z kobietami z diagnozą raka piersi.

