Reklama

Nietrzymanie moczu to choroba społeczna, która w Polsce może dotyczyć 4-8 proc. populacji, czyli około 2,5 mln osób. Ryzyko zachorowania na nią rośnie wraz z wiekiem, jednak narażeni są na nią wszyscy, bez względu na płeć i wiek. Schorzenie diagnozuje się, gdy u chorego występuje jakikolwiek epizod niezależnego od woli wycieku moczu z pęcherza moczowego.

Przyczyny i rodzaje nietrzymania moczu

Nietrzymanie moczu występuje dwa razy częściej u kobiet niż u mężczyzn, co jest związane m.in. z przebytymi ciążami i porodami drogami natury, zabiegami ginekologicznymi, menopauzą i budową anatomiczną. U mężczyzn główną przyczyną jest radykalna prostatektomia (operacja wycięcia całego gruczołu krokowego).

Wśród innych, ogólnych przyczyn NTM można wymienić: palenie tytoniu, urazy miednicy, zaburzenia neurologiczne (udar, stwardnienie rozsiane, choroba Parkinsona), otyłość i brak aktywności fizycznej. NTM częściej występuje także u osób, u których występują choroby współistniejące, takie jak cukrzyca typu 1 i 2, depresja czy zakażenia układu moczowego.

Wyróżnia się trzy podstawowe rodzaje NTM:

wysiłkowe,

naglące,

mieszane.

Najczęściej występującym rodzajem NTM jest wysiłkowe nietrzymanie moczu, które zwykle występuje z powodu osłabienia mięśni dna miednicy. W takiej sytuacji ma miejsce minimalny, niekontrolowany wyciek moczu z pęcherza moczowego bez uczucia parcia. Może mieć miejsce np. podczas kichania, śmiania, kaszlu czy wysiłku fizycznego.

Jak wygląda leczenie NTM?

Leczenie nietrzymania moczu jest wielowymiarowe. Przede wszystkim należy wprowadzić kilka zmian w stylu życia, w tym m.in. wypijać odpowiednią ilość napojów, wprowadzić zdrową dietę skutkującą regularnym wypróżnianiem, wprowadzić aktywność fizyczną, szczególnie gdy występuje nadwaga lub otyłość. Dodatkowo stosuje się także trening pęcherza moczowego, który pomaga wydłużyć okresy między czasem oddawania moczu. W leczeniu ważną rolę odgrywają także farmakoterapia, leczenie chirurgiczne (m.in. operacje z zastosowaniem taśm) oraz laseroterapia i neuromodulacja krzyżowa.

Należy podkreślić, że brak terapii NTM może skutkować negatywnym wpływem na zdrowie psychiczne chorego. Może nie tylko prowadzić do wycofania z życia społecznego, ale również zawodowego. Chociaż nadal problem często postrzegany jest jako temat tabu, warto pamiętać, że istnieje skuteczne leczenie NTM, które wspomagane właściwą higieną i pielęgnacją jest w stanie zapewnić nie pacjentowi komfort i należytą jakość życia.

Higiena i pielęgnacja w NTM

By utrzymać odpowiednie poczucie bezpieczeństwa, osoby z NTM powinny korzystać ze specjalistycznych wkładek o dopasowanej chłonności. Te dostępne na rynku są nie tylko skuteczne, ale również dopasowują się do anatomii, nie krępują ruchów i nie powodują odparzeń. Warto jednak podkreślić, że dla komfortu i jakości życia ważne jest nie tylko to, czy są skuteczne, ale również to, jak wyglądają.

Można wybrać np. bieliznę na nietrzymanie moczu dla kobiet TENA Lady Pants Noir, która daje wyjątkowe bezpieczeństwo, w tym potrójną ochronę przed przeciekaniem, nieprzyjemnym zapachem i wilgocią, ale co również ważne, która wygląda jak zwykła bielizna z wysokim stanem. Tym samym oprócz ochrony w przypadku nietrzymania moczu od umiarkowanego do natężonego pacjentki czują się kobieco, bo bielizna ochronna jest wygodna, a specjalny krój zapewnia komfort, ochronę i… dyskrecję. W dodatku bielizna TENA Lady Pants Noir wykonana jest z oddychającego materiału, który również w wygodzie przypomina zwykłą bieliznę.

Chorując na nietrzymanie moczu można zyskać nie tylko bezpieczeństwo i ochronę, ale zdecydować się na rozwiązanie, które pomoże w pełni czuć się zadbaną kobietą.

Kiedy wypróbujesz wyjątkową bieliznę TENA Lady Pants Noir?

Reklama

Artykuł powstał z udziałem TENA