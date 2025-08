Dlaczego latem łatwiej o zaparcia?

Winowajców jest co najmniej kilku. Po pierwsze – odwodnienie. Gdy temperatury rosną, ciało intensywniej się poci, a my nie zawsze pamiętamy, żeby uzupełniać płyny. W efekcie wody zaczyna brakować również w jelitach, co sprawia, że masa kałowa staje się sucha i trudniejsza do przesuwania.

Po drugie – wakacyjne jedzenie. Kto z nas na urlopie nie pozwala sobie czasem na grillowane kiełbaski, pizzę na cienkim cieście czy smażoną rybkę z frytkami? Dieta bogata w tłuszcze i produkty ciężkostrawne, uboga w błonnik, to szybki przepis na spowolnienie perystaltyki jelit.

Do tego dochodzi zmiana rytmu dnia. Jemy nieregularnie, podróżujemy, śpimy o różnych porach, a nasz układ pokarmowy lubi rutynę. Stres związany z wyjazdami – nawet tymi pozytywnymi – też potrafi dać się jelitom we znaki.

Objawy? Delikatnie mówiąc – niezbyt komfortowe

Zaparcia nie zawsze oznaczają całkowity brak wypróżnienia. Czasem to po prostu uczucie ciężkości w brzuchu, wzdęcia, bolesne parcie lub wrażenie niepełnego wypróżnienia. Brzuch może być twardy, napięty i nieprzyjemnie „pełny”. U niektórych pojawia się też uczucie ogólnego dyskomfortu i zmęczenia. Bo przecież kiedy układ trawienny nie działa jak należy, od razu odczuwamy to w całym ciele.

Jak zapobiegać letnim zaparciom?

Na szczęście nie musimy godzić się z wakacyjnym dyskomfortem. Wiele zależy od prostych codziennych nawyków.

Najważniejsze jest nawadnianie: latem warto wypijać nawet 2,5–3 litry wody dziennie. Do tego świetnie sprawdzą się ziołowe napary i woda z cytryną.

Adobe Stock

Błonnik na talerzu: więcej warzyw, owoców, pełnoziarnistego pieczywa i kasz. Świetnym wyborem są sezonowe produkty – maliny, porzeczki czy ogórki pobudzają perystaltykę jelit.

Aktywność fizyczna: nawet krótki spacer po kolacji pobudza jelita do pracy. Ruch to najlepszy przyjaciel zdrowego trawienia.

Stałe pory posiłków i toalety: brzmi banalnie, ale organizm lubi rytm. Regularność to klucz do sukcesu.

Naturalne wsparcie: jeśli mimo wszystko zaparcia się pojawią, można sięgnąć po delikatne, roślinne wsparcie np. od Herbapol Poznań, które może pomóc w naturalnym przywróceniu regularności.

Delikatne wsparcie z natury: zaparcia nie muszą być letnią normą. Czasem wystarczy kilka prostych zmian – więcej wody, mniej tłuszczu, więcej błonnika i odrobina ruchu. A jeśli mimo wszystko twój układ trawienny zaczyna zwalniać, nie panikuj. Natura ma na to swoje sposoby, a produkty takie jak Alax czy olej rycynowy mogą wspomagać powrót do codziennej lekkości. Bo przecież wakacje to nie czas na zamartwianie się, tylko na pełny luz. Również… w jelitach!

Nie zawsze trzeba od razu sięgać po silne środki przeczyszczające. W aptekach dostępne są produkty, które mogą wspomagać perystaltykę jelit, a jednocześnie mają łagodniejsze, naturalne działanie.

Alax® tabletki drażowane*, to lek OTC przeznaczony dla osób powyżej 12. roku życia. Zawiera naturalne substancje roślinne: wyciąg z aloesu i kory kruszyny, które mogą wspierać prawidłową pracę jelit i ułatwiać wypróżnianie.

Olej rycynowy** to znany od pokoleń naturalny sposób na problemy z wypróżnianiem. To również lek OTC przeznaczony dla osób powyżej 12. roku życia. Może wspomagać działanie jelit i przyspieszać proces trawienia. Warto jednak pamiętać, że nie powinno się go stosować zbyt często ani długoterminowo.

Alax mikrowlewki doodbytynicze*** działają natychmiastowo, a ich stosowanie jest możliwe już od 1. dnia życia. To wyrób medyczny, który może przynieść szybką ulgę w przypadku zaparć (szczególnie w podróży, kiedy liczy się czas i skuteczność). Dzięki wygodnej formie są łatwe do zastosowania również u dzieci czy seniorów.

