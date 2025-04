Niemal każdy z nas korzysta z płatnych usług stomatologicznych, klinik urody czy z usług laboratoriów medycznych. Jesteśmy do tego przyzwyczajeni a za usługi płacimy gotówką, czasem kartą. Jednak nie planujemy poważniejszych zabiegów czy leczenia z uwagi na wysokie koszty, które postrzegamy jak dużą barierę. Kredyt w banku? Za dużo zachodu. Rozwiązaniem jest kupowanie usług stomatologa, chirurga plastycznego, ortopedy czy okulisty w systemie MediRaty.

Modne zakupy na raty w prywatnej klinice

Nie każdy sobie zdaje sprawę, że całkowite koszty obojętnie jakiego leczenia czy zabiegu w prywatnej klinice mogą sięgać nawet kilkunastu lub kilkudziesięciu tysięcy złotych - zależą od bardzo wielu zmiennych indywidualnych.

Przykładowo, leczenie wady zgryzu aparatem ortodontycznym to nie tylko koszt jednego łuku aparatu, którego cena zaczyna się od 1 400 zł. Zwykle potrzebne są dwa łuki: górny i dolny. Ale na koszt składają się także usługi ortodonty w trakcie dwu- czy trzyletniego leczenia. Cała procedura może zatem kosztować najmniej 5-7 tysięcy złotych. Podobnie wygląda sprawa z wieloma procedurami, ale najczęściej czas trwania leczenia czy wykonania zabiegu jest dużo krótszy.



W cenniku na stronie internetowej prywatnego gabinetu znaleźć można informacje tylko o składowych cen procedur. Z pozornie niewielkich kwot koszt całej procedury może osiągnąć poziom, który skutecznie zniechęci wiele osób do poprawienia stanu uzębienia, urody, wzroku czy zdrowia.



Odkładamy wykonanie zabiegu czy leczenia z uwagi na „brak kasy”. Nasze zęby są w opłakanym stanie. Z danych Ministerstwa Zdrowia wynika, że u niemal każdego dorosłego Polaka występuje próchnica zębów. A od jej zwalczenia należy zacząć drogę do pięknego uśmiechu, który poprawi nam samopoczucie. Cena wyższej jakości życia już nie jest barierą, dzięki MediRaty.



Czy zdrowie może zaczekać? Nie. Dlatego, jako pierwsi w Polsce, opracowaliśmy prosty sposób finansowania i płatności ratalnych, umożliwiający każdemu, kto tylko ma zdolność kredytową na korzystanie z usług medycznych i medycyny estetycznej. We wszystkich działających prywatnych gabinetach, klinikach, szpitalach, centrach medycznych.

Alternatywa dla zwykłych pożyczek i kredytów

Zwykle myśląc „skąd ja na to wezmę pieniądze”, myśli nasze kierujemy do banku. Okazuje się, że banki nie rozróżniają lodówki od implantu i stawiają takie same wymagania dla kredytobiorcy. To jest nie do zaakceptowania. Podobnie jest z kosztami, które okazują się czasami wielokrotnie wyższe niż pokazywane w reklamach. Okazuje się, że nawet największy bank, który teoretycznie mógłby być najtańszy, wcale taki nie jest.



Przykład:

finansowanie w wysokości 8 000 złotych. Okres spłaty: 24 miesiące. Raty: równe.

W banku, który teoretycznie mógłby mieć najbardziej korzystną ofertę, zapłacimy 672 zł więcej za finansowanie, niż gdybyśmy zamówili je w MediRatach.

Bez wychodzenia z domu, przez telefon - wygodnie i bez stresu



MediRaty umożliwiają praktycznie natychmiastowy dostęp do wszystkich komercyjnie świadczonych usług: stomatologicznych, medycznych, szpitalnych, z zakresu medycyny estetycznej oraz rehabilitacji. Jedna, kilkuminutowa rozmowa weryfikacyjna z konsultantem MediRat (tel.: 22 266 83 70) wystarczy, aby umówić finansowanie swojego zabiegu!



MediRaty sprawdzają się, gdy system publicznej służby zdrowia zawodzi, „biedny” NFZ okazuje się niewydolny lub nie uznaje potrzebnej Ci procedury na swojej liście refinansowej.

Nawet prywatny abonament medyczny może okazać się niewystarczający, gdyż nie obejmuje tego, co akurat Tobie jest potrzebne (chyba, że dysponujesz wersją VIP, dla najbogatszych).

To nie koniec zalet: korzystając z MediRat, Twoje prywatne oszczędności mogą dalej pełnić funkcję poduszki bezpieczeństwa lub możesz je bez wyrzutów sumienia po prostu przeznaczyć na inne potrzeby.

Lekarze są dla Ciebie – bez ograniczeń

Naszymi partnerami jest już blisko 2 500 podmiotów, gdzie usługa MediRaty jest dostępna „od ręki”. Większość dobrych placówek prywatnej służby zdrowia zaoferuje Ci możliwości, jakie dają MediRaty.

Jednak możesz wybrać lekarza pracującego w placówce, która nie jest jeszcze naszym partnerem. Wystarczy, jak podasz jej nazwę i adres (abyśmy mogli zweryfikować jej profil działalności). Rozliczenie za leczenie lub zabieg w takiej placówce może nastąpić w oparciu o fakturę pro-forma. Prościej się nie da, by cieszyć się zdrowiem i dobrym samopoczuciem.

Finansowanie z MediRatami - krok po kroku

Na jakie finansowanie możesz liczyć w systemie MediRaty i na jakich warunkach – wstępnie możesz sprawdzić w wolnej chwili na jednym z dwóch narzędzi:

- „Kalkulator rat” na http://www.mediraty.pl/

- „Zamów finansowanie” FORMULARZ (w pierwszych dwóch krokach korzystasz z niego całkowicie anonimowo, ostatni krok to wysłanie prośby o weryfikację – Twoje dane są bezpieczne).



Pierwszy krok: sprawdź dokładny koszt swojego leczenia lub zabiegu.

Aby poznać cenę swojego leczenia i potrzebną Ci (pełną lub brakującą) kwotę najlepiej udaj się do wybranego lekarza i poproś o przygotowanie harmonogramu, planu leczenia i pełnych kosztów.



Drugi krok: należy do nas.

Dobieramy najkorzystniejszy system rat dostosowany do Twojej kondycji finansowej. Weryfikujemy Twoją zdolność kredytową – musisz mieć pewność, na co Cię stać. Doradzimy najlepszą opcję finansowania i warunki spłaty najbardziej korzystne w Twojej sytuacji. Przygotujemy Umowę ratalną i dla Twojej wygody dostarczy Ci ją nasz kurier.



Przykładowa symulacja rat równych dla kwoty 3 500 zł dla różnych okresów spłaty. W ratę wliczona jest składka ubezpieczeniowa od 0,75% do 1% miesięcznie, która może być dla Ciebie jedynym kosztem finansowania jeżeli masz pełną zdolność kredytową i nienaganną historię kredytową.





Dowiedz się więcej lub zamów finansowanie:

- pod nr tel.: 22 266 83 70 (pon.-pt. 8.00-20.00)

- lub przez FORMULARZ



PAMIĘTAJ!

Do momentu podpisania swojej Umowy ratalnej – wszystkie czynności ze strony Medical Finance Group SA (operatora MediRat) mają charakter informacyjny i są bezpłatne. Po podpisaniu umowy ratalnej masz pełne 14 dni na odstąpienie od niej bez podania przyczyn, jeżeli się rozmyślisz. Dbamy o to, aby Pacjent mógł skupić się wyłącznie na leczeniu bez dodatkowego stresu, skąd wziąć na to środki.