Nie zmieniłam kawy, tylko jej skład. Wystarczyły dwa popularne produkty z kuchennej półki — kakao i szczypta pieprzu — by zwykła poranna kawa zyskała nową jakość. Nie chodzi tylko o smak. To połączenie realnie wpływa na metabolizm i poziom energii w ciągu dnia.

Zmiana jest odczuwalna już po kilku dniach regularnego stosowania. Oczywiście nie jest to cudowny środek na spalanie tłuszczu, ale prosta mieszanka, która może wspierać organizm, jeśli jest elementem większej całości: aktywności fizycznej, regularnych posiłków i ograniczenia cukrów prostych.

Jak przygotować kawę z pieprzem i kakao?

Są dwa sposoby. Oba działają, ale różnią się intensywnością i aromatem. Wypróbuj jeden i drugi i wybierz wersję dla siebie. Ja polecam druga opcję, bo zapewnia większa dostępność cennych składników.

Wersja ekspresowa, do codziennego użytku

Do filiżanki świeżo zaparzonej czarnej kawy (ok. 200 ml) dodaj:

½ łyżeczki naturalnego kakao (najzdrowsze kakao jest bez cukru),

szczyptę czarnego pieprzu (ok. 1/10 łyżeczki).

Wymieszaj dokładnie. Kawa powinna być gorąca — to ułatwia rozpuszczenie kakao. Nie dodawaj mleka ani cukru, żeby nie osłabić działania substancji aktywnych.

Wersja gotowana, bardziej skoncentrowana

Do małego rondelka wlej:

200 ml naparu z kawy (może być parzona w tygielku),

dodaj 1 płaską łyżeczkę kakao,

¼ łyżeczki świeżo zmielonego czarnego pieprzu.

Podgrzewaj mieszankę przez 2–3 minuty, ale nie doprowadzaj do wrzenia. Odstaw na chwilę, przecedź lub przelej przez sitko. W tej wersji pieprz ma więcej czasu na oddanie piperyny, a kakao — polifenoli.

Kakao i pieprz można dosypać do kawy lub podgrzać je w niej w rondelku, fot. Adobe Stock, Виктория Попова

Czy kawa odchudza? Sama raczej nie, ale z pieprzem i kakao ma na to zdecydowanie większe szanse. Zarówno pieprz, jak i kakao zawierają bioaktywne związki wpływające na układ nerwowy, metabolizm i wrażliwość tkanek na insulinę.

Piperyna — aktywny składnik pieprzu czarnego

Piperyna pobudza termogenezę, czyli produkcję ciepła w organizmie, co zwiększa spoczynkowy wydatek energetyczny. Poprawia też biodostępność innych związków — w tym kofeiny. W badaniu opublikowanym w Nutrition & Metabolism z zaobserwowano, że piperyna zwiększała wchłanianie kofeiny i kurkuminy nawet o 200%. Inne badania wskazują, że piperyna może hamować powstawanie nowych komórek tłuszczowych, co potencjalnie wspiera redukcję tkanki tłuszczowej.

Kakao — źródło teobrominy, magnezu i polifenoli

Naturalne niesłodzone kakao zawiera teobrominę, która działa podobnie do kofeiny, ale łagodniej. Stymuluje układ nerwowy, zwiększa przepływ krwi i wspiera koncentrację. Zawarte w kakao flawonole poprawiają wrażliwość insulinową i zwiększają zużycie glukozy w mięśniach.

Badania przeprowadzone przez British Journal of Nutrition z 2005 roku pokazują, że regularne spożycie kakao bogatego w flawonole poprawia funkcje śródbłonka i wpływa korzystnie na gospodarkę cukrową. To oznacza lepszą regulację energii w ciągu dnia.

Wspólne działanie kakao i pieprzu z kofeiną

Kawa sama w sobie pobudza układ nerwowy i wspiera spalanie tłuszczu. Dodatek piperyny zwiększa jej biodostępność, a kakao uzupełnia o składniki mineralne, które kofeina wypłukuje — zwłaszcza magnez. Takie połączenie działa nie tylko pobudzająco, ale też bardziej stabilnie energetycznie — bez gwałtownych spadków nastroju czy tzw. „zjazdu kofeinowego”.

Warto też dodać, że kawa z dodatkiem kakao i pieprzu ma właściwości przeciwzapalne i może korzystnie wpływać na układ krążenia oraz trawienie. Zwiększenie wydzielania soków trawiennych i enzymów może poprawiać trawienie.

